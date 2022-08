SWISS avvia collaborarazione con Air Baltic: fino a sei A220 in Wet Lease nel Winter Schedule

SWISS International Air Lines (SWISS) ha concordato di collaborare con Air Baltic, Lettonia, nel winter timetable period. La collaborazione assumerà la forma di un wet-lease agreement (vale a dire il leasing sia dell’aeromobile che del crew) in base al quale Air Baltic effettuerà voli SWISS per conto di SWISS. I servizi in questione saranno operati da un massimo di sei aeromobili Airbus A220-300 di Air Baltic, che possono ospitare fino a 145 passeggeri. La stessa SWISS opera 21 di questi aerei. Gli aerei Air Baltic effettueranno voli attraverso lo SWISS European route network che era stato precedentemente pianificato per le operazioni di SWISS.

“Questa collaborazione con Air Baltic ci consentirà di stabilizzare ulteriormente i nostri orari di volo e di offrire ai nostri clienti un’affidabilità ancora maggiore nell’elaborazione dei loro piani di viaggio”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer, SWISS. “Oltre a questo, dovrebbe anche aiutare ad alleviare ulteriormente le attuali pressioni sul nostro cabin crew corps”.

Indipendentemente da questo sviluppo, SWISS continuerà a reclutare e formare costantemente più personale di cabina. La nuova collaborazione con Air Baltic è vista anche come un complemento alla partnership esistente di SWISS con Helvetic Airways. Su quest’ultimo fronte, oltre ai sei aeromobili Helvetic già operati tutto l’anno per conto di SWISS, in futuro potranno essere impiegati in modo flessibile anche altri Helvetic Airways equipment sulle rotte SWISS per coprire i picchi di domanda.

I viaggiatori che effettuano un volo SWISS operato da Air Baltic possono essenzialmente aspettarsi il consueto SWISS service product.

“Air Baltic è per noi un wet-lease partner ideale”, conferma Tamur Goudarzi Pour, CCO di SWISS. “Come noi, operano l’Airbus A220-300 altamente avanzato, innovativo ed ecologico. Quest’estate hanno già effettuato voli per altre compagnie aeree di Lufthansa Group con un’affidabilità impressionante”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines – Air Baltic)