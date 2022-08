oneworld nominata ‘Favorite Airline Alliance’ dai Trazee Travel readers

L’alleanza oneworld® è stata votata ‘Favourite Airline Alliance’ dai lettori di Trazee Travel, in riconoscimento della popolarità dell’alleanza tra i viaggiatori millennial.

“oneworld è stata selezionata come vincitore in seguito a un sondaggio tra i lettori di Trazee Travel, una pubblicazione online per viaggiatori di età compresa tra 25 e 40 anni. Questa è la quinta volta che i lettori di Trazee Travel scelgono oneworld come ‘Favourite Airline Alliance’.

Le compagnie aeree membri di oneworld hanno anche portato a casa premi in The Trazees, con American Airlines che ha ottenuto il riconoscimento ‘Favourite Airline Website’ per aa.com e Qatar Airways nominata ‘Favourite Airline in the Middle East’.

I vincitori di The Trazees sono stati premiati in una cerimonia il 16 agosto a San Diego, tenutasi insieme alla 2022 Global Business Travel Association Convention. Chris Quiriconi, oneworld Corporate Sales Manager, ha ricevuto il premio a nome dell’alleanza”, afferma oneworld.

“La vittoria di oneworld a The Trazees quest’anno fa seguito a numerosi premi per l’alleanza negli ultimi mesi, tra cui Best Airline Alliance per il 12° anno consecutivo nei Global Traveller GT Tested Reader Survey Awards. Global Traveller è la pubblicazione sorella di Trazee Travel. oneworld è stata anche nominata Best Airline Alliance da Skytrax, Business Traveller USA e Business Traveller UK lo scorso anno”, prosegue oneworld.

L’oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “È un grande onore per oneworld essere riconosciuta per la quinta volta dai lettori di Trazee Travel come ‘Favorite Airline Alliance’. Tutti i membri della nostra alleanza cercano l’eccellenza in ogni punto di contatto con i clienti per garantire un’esperienza senza interruzioni durante l’intero viaggio e questo premio è un giusto tributo a questi sforzi”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Mentre i nostri clienti tornano a viaggiare, siamo lieti che i lettori di Trazee Travel abbiano scelto oneworld come ‘Favourite Airline Alliance’. Questo premio è un ulteriore riconoscimento delle nostre compagnie aeree membri e dei loro dipendenti, i cui eccezionali sforzi hanno continuato a posizionare oneworld come global airline alliance preferita”.

(Ufficio Stampa oneworld)