ANA Holdings annuncia i risultati del primo trimestre dell’anno finanziario 2022-2023

ANA Holdings (di seguito “ANA HD”) ha recentemente annunciato i risultati del primo trimestre dell’anno finanziario 2021-22 (aprile – giugno 2022).

ANA Holdings è tornata alla redditività per la prima volta in 10 trimestri e il cash-flow operativo si è avvicinato ai livelli pre-COVID, superando i 100 miliardi di yen (circa 770,8 milioni di USD).

La domanda passeggeri sulle rotte internazionali e nazionali si è costantemente ripresa, mentre quella cargo è rimasta elevata. Il fatturato operativo è aumentato di 151,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di USD), raggiungendo i 350,4 miliardi di yen (circa 2,7 miliardi di USD), un incremento del 176% rispetto all’anno precedente. Le spese operative sono invece cresciute di 88,2 miliardi di yen (circa 679,8 milioni di USD), attestandosi a 351,7 miliardi di yen (circa 2,7 miliardi di USD), un aumento del 133%, grazie alla riduzione dei costi fissi pianificati nell’ambito della riforma strutturale del business.

Nel primo trimestre dell’anno finanziario 2022-23 (1° aprile – 30 giugno 2022), l’economia giapponese si è risollevata, con un generale miglioramento degli utili aziendali e una graduale ripresa dei consumi personali. Nel settore aereo, la domanda di passeggeri è in rapida crescita, con l’allentamento delle restrizioni di viaggio sui voli nazionali e la riduzione delle restrizioni di ingresso in vari Paesi per i voli internazionali.

In queste condizioni economiche e operative, l’aumento del fatturato, dovuto principalmente all’attività di trasporto aereo, ha contribuito a un fatturato operativo di 350,4 miliardi di yen (circa 2,7 miliardi di USD) per il trimestre. L’impatto negativo della pandemia ha portato a una perdita operativa di 1,3 miliardi di yen (circa 10 milioni di USD), mentre l’utile ordinario è stato di 4,3 miliardi di yen (circa 33 milioni di USD) e l’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 1 miliardo di yen (circa 7,7 milioni di USD), per la prima volta in dieci trimestri ANA HD ha registrato un utile netto.

“Siamo lieti di vedere che i risultati del primo trimestre confermano l’aumento della domanda dei passeggeri per i viaggi nazionali e internazionali e l’incremento dei ricavi in tutti i nostri segmenti di business”, ha dichiarato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President e Group Chief Financial Officer. “Questi dati sono la dimostrazione dell’impegno profuso dal team globale di ANA e ci aiutano a posizionarci per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri in questo difficile contesto operativo”.

Per voli internazionali il load factor è salito al 70,7%, avvicinandosi ai livelli pre-COVID, grazie alla crescita della domanda conseguente all’allentamento delle restrizioni all’ingresso in diversi Paesi. Con la ripresa della domanda business proveniente dal Giappone, al ritorno degli espatriati e alla incrementata richiesta di collegamenti tra l’Asia e il Nord America, il numero di passeggeri è aumentato di 5,2 volte e i ricavi sono aumentati di 4,8 volte con un significativo miglioramento rispetto all’anno precedente.

Sul fronte domestico il numero di passeggeri trasportati e il fatturato sono entrambi aumentati – rispettivamente 2,1 e di 2,0 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – raggiungendo il massimo risultato trimestrale dall’inizio della pandemia. Per la prima volta in tre anni, nel primo trimestre non sono state adottate misure di emergenza o quasi-emergenza, e la domanda per il tempo libero è ripresa costantemente e anche i viaggi d’affari sono cresciuti gradualmente.

Il volume del cargo internazionale è diminuito rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per la cancellazione dei voli sulle rotte europee a causa del conflitto in Ucraina e del calo della domanda di merci come i ricambi automobilistici. Tuttavia, il prezzo unitario è aumentato di 1,5 volte e i ricavi sono cresciuti di 1,4 volte rispetto all’anno precedente, grazie al continuo impatto della congestione dei trasporti marittimi, nonché agli sforzi per ampliare le operazioni di volo sulle rotte altamente redditizie del Nord America e per acquisire merci ad alto rendimento come i prodotti commerciali sovradimensionati.

Per il comparto LCC (Peach Aviation), grazie all’utilizzo delle rotte acquisite da ANA e alle iniziative promozionali rivolte alla domanda leisure e di rimpatrio sulle rotte nazionali, il volume dei passeggeri è aumentato di 3,4 volte rispetto all’anno precedente e anche i ricavi hanno superato di gran lunga lo stesso periodo dell’anno precedente.

ANA HD prevede, per l’anno finanziario che si concluderà a marzo 2023, un fatturato di 1.660 miliardi di yen (circa 12.7 miliardi di USD) e un utile un operativo di 50 miliardi di yen (circa 385,4 milioni di USD).

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)