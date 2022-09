News Brevi – 02.09.2022

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD AGOSTO 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di agosto 2022. Ad agosto Ryanair Group ha trasportato 16,9 milioni di passeggeri (agosto 2021: 11,1 milioni), con un load factor del 96% (82% ad agosto 2021). A marzo Ryanair Group aveva trasportato 11,2 milioni di passeggeri con un load factor dell 87%, ad aprile 14,2 milioni con un load factor del 91%, a maggio 15,4 milioni con un load factor del 92%, a giugno 15,9 milioni con un load factor del 95%, a luglio 16,8 milioni con un load factor del 96%. Ryanair ha operato oltre 92.800 voli ad agosto.

AMMAN ENTRA NEL NETWORK DI ETHIOPIAN – Ethiopian Airlines annuncia che a partire dal 19 settembre 2022 sarà operativa la nuova rotta da Addis per Amman, Giordania con tre frequenze settimanali previste. A proposito del nuovo volo, Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di aumentare ulteriormente la nostra presenza in Medio Oriente con il nuovo volo per Amman, Giordania, e siamo anche molto orgogliosi che siamo in grado di farlo in un momento così difficile per l’industria dell’aviazione. Con l’avvio del nuovo volo per Amman, i passeggeri in partenza da/per il Medio Oriente potranno usufruire dell’ampia rete Ethiopian in tutto il mondo, con una comoda connettività e un agevole trasferimento ad Addis Abeba. Il nuovo volo rafforzerà inoltre ulteriormente i legami economici tra Etiopia e Giordania”.

AIR CANADA CARGO APPROVA GLI ENVIROTAINER RELEYE RLP E RAP CONTAINERS – Air Canada Cargo sarà il primo operatore canadese a utilizzare i nuovi live monitored, temperature-controlled certified aircraft containers, l’Envirotainer Releye RLP e il più grande RAP, come parte della soluzione AC Absolute. I container Releye RLP e RAP sono progettati per soddisfare i requisiti più severi nel pharmaceutical air freight. Con le loro 170 ore di autonomia (più di una settimana) con una singola carica della batteria, manterranno la temperatura e proteggeranno il carico più a lungo di qualsiasi altra soluzione disponibile. Questi container entrano in servizio dopo la recente inaugurazione della nuova cold chain handling facility di Air Canada Cargo presso il suo hub di Toronto. I container Releye RLP e RAP sono dotati di 18 sensori integrati che monitorano aspetti importanti durante la spedizione, tra cui posizione, temperatura interna ed esterna, livello della batteria, umidità, aperture delle porte, carico e GPS, in modo che i clienti possano tracciare le proprie spedizioni in tempo reale. Air Canada è certificata CEIV Pharma da IATA.

IBERIA: IMPORTANTI ACCORDI PER IL PERSONALE – Iberia ha appena firmato un importante accordo con la Iberia Airport Services Employment Monitoring Commission, in base al quale 1.692 contratti di lavoro a tempo determinato diventeranno a tempo indeterminato, ovvero entreranno a far parte dell’azienda a tempo indeterminato. Tale accordo entrerà in vigore a partire dall’11 settembre, una volta analizzata nuovamente la situazione dei fabbisogni produttivi dei 29 scali. La trasformazione dei 1.692 contratti testimonia l’impegno di Iberia per la stabilità e le garanzie occupazionali, anche in un contesto di incertezza come quello attuale, dopo la crisi più grave nella storia del settore generata dalla pandemia e lo scenario di incertezza economica. Inoltre Iberia ha trasferito oggi ai rappresentanti dei lavoratori l’appello della Commissione Occupazione del Personale di Cabina Passeggeri per il consolidamento dei contratti a tempo determinato in quelli a tempo indeterminato. Un certo numero di TCP, che verrà impostato nei prossimi giorni durante la trattativa, entrerà a far parte dell’azienda a tempo indeterminato. Il bando è previsto per l’8 settembre e, in detto tavolo di lavoro, si analizzerà l’evoluzione delle esigenze di assunzione dei prossimi mesi e le trasformazioni di eventuali contratti di questo gruppo. Come annunciato di recente dalla compagnia aerea, Iberia ha anche convocato il tavolo dei negoziati per lavorare sui nuovi accordi per tutti i gruppi il 15 settembre, compreso il contratto collettivo con l’equipaggio di cabina.