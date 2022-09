Norwegian festeggia il 20° anniversario e oltre 300 milioni di passeggeri

Norwegian festeggia i 20 anni dal primo volo della compagnia aerea. Più di 300 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Norwegian dal 2002.

“Il 1° settembre 2002, alle 14.00 CET, è decollato il primo volo, un Boeing 737 Norwegian da Oslo a Bergen, segnando la nascita della nuova compagnia aerea. Negli ultimi 20 anni Norwegian ha accolto a bordo più di 300 milioni di passeggeri. Sulla sola rotta Oslo-Bergen, la compagnia aerea ha trasportato 15 milioni di passeggeri.

Norwegian è la più grande compagnia aerea norvegese, con 4.000 dipendenti e, con i paesi nordici come mercato principale di Norwegian, la compagnia aerea offre oggi un’ampia rete di rotte attraverso l’Europa. Nel 2002 Norwegian operava quattro rotte domestiche in Norvegia, nella stagione estiva 2022 la compagnia ha operato 280 rotte e 108 destinazioni in Norvegia, Paesi nordici ed Europa”, afferma Norwegian.

“Lo sviluppo di Norwegian negli ultimi 20 anni non sarebbe stato possibile senza i nostri passeggeri e il nostro obiettivo – voli convenienti per tutti – è stato ben accolto dai viaggiatori sin dal primo giorno. Non tutti nel settore erano contenti della nuova concorrenza, ma da allora le tariffe aeree sono diminuite e Norwegian ha reso i viaggi aerei accessibili al grande pubblico. Vorrei ringraziare i nostri passeggeri e dipendenti per aver reso Norwegian una ventenne con un brillante futuro”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Nel 2002 Norwegian operava sette aeromobili con circa 300 dipendenti. L’anno successivo, che è stato il primo anno intero di attività, più di 1,2 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Norwegian. In confronto, la compagnia ha trasportato circa 2,2 milioni di passeggeri solo nel luglio 2022.

Il 20° compleanno è stato celebrato all’aeroporto di Oslo in occasione dell’anniversary flight per Bergen, esattamente 20 anni dopo il primo volo Norwegian. Alla celebrazione erano presenti il fondatore di Norwegian Bjørn Kjos, lo State Secretary Jacob Bjelland del Norwegian Ministry of Transport e il CEO dell’operatore aeroportuale Avinor, Abraham Foss”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)