IATA: la domanda passeggeri a luglio rimane forte

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i passenger data di luglio 2022, mostrando che la ripresa del trasporto aereo continua ad essere forte.

Il traffico totale a luglio 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 58,8% rispetto a luglio 2021. A livello globale, il traffico è ora al 74,6% dei livelli pre-crisi.

Il traffico domestico a luglio 2022 è aumentato del 4,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e ora sta guidando la ripresa. Il traffico domestico totale di luglio 2022 era all’86,9% del livello di luglio 2019. La Cina ha registrato un forte miglioramento di mese in mese rispetto a giugno.

Il traffico internazionale è aumentato del 150,6% rispetto a luglio 2021. Gli RPK internazionali di luglio 2022 hanno raggiunto il 67,9% dei livelli di luglio 2019. Tutti i mercati hanno registrato una forte crescita, guidati dall’Asia-Pacifico.

“La performance di luglio ha continuato ad essere forte, con alcuni mercati che si avvicinano ai livelli pre-COVID. E questo anche con i limiti di capacità in alcune parti del mondo che erano impreparate alla velocità con cui le persone sono tornate a viaggiare. C’è ancora più terreno da recuperare, ma questo è un ottimo segno mentre ci dirigiamo verso l’autunno e l’inverno, tradizionalmente più lenti nell’emisfero settentrionale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 528,8% nel traffico di luglio rispetto a luglio 2021, il tasso anno su anno più forte tra le regioni. La capacità è aumentata del 159,9% e il load factor è salito di 47,1 punti percentuali, all’80,2%.

I vettori europei hanno visto il traffico di luglio aumentare del 115,6% rispetto a luglio 2021. La capacità è aumentata del 64,3% e il load factor è salito di 20,6 punti percentuali, all’86,7%, il secondo più alto tra le regioni.

Il traffico delle compagnie aeree mediorientali è aumentato del 193,1% a luglio rispetto a luglio 2021. La capacità a luglio è aumentata dell’84,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e il load factor è salito di 30,5 punti percentuali, all’82,0%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 129,2% a luglio rispetto allo stesso periodo del 2021. La capacità è aumentata del 79,9% e il load factor è salito di 19,4 punti percentuali, al 90,3%, che è stato il più alto tra le regioni per il secondo mese.

Il traffico di luglio delle compagnie aeree latinoamericane è aumentato del 119,4% rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità di luglio è aumentata del 92,3% e il load factor è aumentato di 10,5 punti percentuali, all’85,2%.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento dell’84,8% negli RPK di luglio rispetto a un anno fa. La capacità a luglio 2022 è aumentata del 46,7% e il load factor è salito di 15,5 punti percentuali, al 75,0%, il più basso tra le regioni.

“L’aviazione continua a riprendersi mentre le persone approfittano della libertà ritrovata di viaggiare. La pandemia ha dimostrato che l’aviazione non è un lusso ma una necessità nel nostro mondo globalizzato e interconnesso. L’aviazione si impegna a continuare a soddisfare le esigenze delle persone e del commercio e a farlo in modo sostenibile. Abbiamo fissato l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. I governi avranno l’opportunità di sostenere il nostro impegno accettando un Long-Term Aspirational Goal (LTAG) of net zero aviation CO2 emissions entro il 2050 alla 41st Assembly of the International Civil Aviation Organization (ICAO). Con i governi che supportano lo stesso obiettivo e la stessa tempistica, noi e i nostri partner della catena del valore possiamo andare avanti con fiducia verso un net zero carbon future”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)