Qatar Airways lancia una nuova campagna per la FIFA World Cup Qatar 2022™

A meno di tre mesi dal calcio d’inizio della FIFA World Cup Qatar 2022™, Qatar Airways, Official Airline Partner della FIFA, celebra il linguaggio universale del calcio unendo i tifosi di tutto il mondo attraverso la musica e l’innovazione. La compagnia aerea ha scelto “We Will Rock You”, cantato con passione in ogni stadio.

“L’ultima campagna di Qatar Airways è incentrata su uno spot televisivo energico ed emozionante, che vuole celebrare i viaggi indimenticabili che precedono la FIFA World Cup™. L’inno riflette la convinzione della compagnia aerea che lo sport sia un linguaggio universale che unisce i tifosi e supera i confini.

I fan sono invitati a vedere lo spot nell’universo virtuale di Qatar Airways, il Qverse. Visitando il sito www.qatarairways.com/FWC2022, gli utenti hanno la possibilità di immergersi nel metaverso e salire a bordo della Qsuite, la migliore poltrona di Business Class al mondo, dove possono guardare la campagna sullo schermo virtuale dell’onboard entertainment. Durante questa esperienza immersiva, gli utenti sono anche incoraggiati a giocare al game “Inflight Delight”, per poter vincere un pacchetto di viaggio per la FIFA World Cup™ che comprende voli di andata e ritorno, alloggio e i biglietti per la Coppa del Mondo”, afferma Qatar Airways.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il nostro ultimo spot riflette e dimostra il nostro entusiasmo per la FIFA World Cup Qatar 2022™ e per questo sport e siamo pronti a far volare i fan di tutto il mondo per dare loro la possibilità di assistere al più grande evento sportivo del mondo. Che sia attraverso i viaggi, lo sport, la musica o l’innovazione, la nostra intenzione è di connettere i tifosi e unire il mondo in Qatar, per quella che sarà un’esperienza davvero indimenticabile”.

“Lo scorso agosto, a 100 giorni dall’inizio del torneo, Qatar Airways ha lanciato il Journey Tour a Londra. Un autobus che fa tappa in 13 città europee offrendo ai fan diverse esperienze interattive, tra cui l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità contro l’incredibile talento di Neymar Jr, di conoscere la storia del Qatar e della FIFA World Cup™ e di incontrare Sama, il primo equipaggio di cabina meta-umano. I tifosi che visiteranno il bus brandizzato Qatar Airways avranno anche la possibilità di vincere biglietti per le partite e pacchetti di viaggio all-inclusive per il torneo, condividendo la loro esperienza sui social media utilizzando l’hashtag #FlytoQatar2022.

La FIFA World Cup™ si svolgerà in otto stadi di livello mondiale progettati per evocare i simboli della cultura araba. Lo stadio Al Bayt, con una capacità di 60.000 posti, ospiterà la partita di apertura, mentre il Lusail, dalla capienza di 80.000 persone, ospiterà la finale del torneo. Gli altri stadi, che comprendono lo Stadio Ahmad Bin Ali, lo Stadio Al Janoub, lo Stadio Internazionale Khalifa, lo Stadio Education City, lo Stadio 974 e lo Stadio Al Thumama, ospiteranno 40.000 spettatori.

Con l’aumento della domanda, Qatar Airways ha ampliato i pacchetti di viaggio all-inclusive per i tifosi che vogliono assicurarsi un posto al più grande evento del calcio mondiale. Questi pacchetti includono biglietti per le partite, voli di andata e ritorno e alloggio, consentendo agli appassionati di calcio di tutto il mondo di seguire la propria squadra preferita (www.qatarairways.com/FIFA2022).

In qualità di Official Airline Partner della FIFA dal 2017, Qatar Airways ha sponsorizzato grandi eventi, tra cui le edizioni 2019 e 2020 della FIFA Club World Cup™ e la FIFA Arab Cup™, tutte ospitate in Qatar. La compagnia aerea è in trepidante attesa della prossima FIFA World Cup Qatar 2022™, la prima in Medio Oriente”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)