Wizz Air trasporta un numero record di passeggeri durante il picco della stagione estiva

Wizz Air festeggia il più elevato numero di passeggeri trasportati tra i mesi di giugno e agosto, portando a bordo quasi 13 milioni di passeggeri durante i mesi estivi. Un dato che si traduce in un 76% di crescita annua.

“Durante l’estate, Wizz Air ha continuato ad espandere la sua rete, aggiungendo 63 nuove rotte verso 38 diverse ed emozionanti destinazioni in tutta Europa e oltre. La compagnia aerea ha accolto 13 aeromobili Airbus nuovi di zecca tra giugno e agosto, portando così le dimensioni della sua flotta a 165 unità. In Italia, Wizz Air, che a giugno aveva già annunciato il record di passeggeri italiani trasportati (oltre 600.000) ha continuato a investire sul network locale annunciando, solo negli ultimi tre mesi, il lancio di ben 17 nuove rotte dall’Italia che coinvolgeranno in particolare – ma non solo – le sue 7 basi di Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

La flotta ultra-moderna ed efficiente rafforza la sua posizione come una delle compagnie aeree più sostenibili e consentirà a Wizz Air di ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale del 25% per passeggero/chilometro entro la fine del decennio”, afferma Wizz Air.

“Siamo orgogliosi di aver trasportato un numero eccezionale di passeggeri durante il picco della stagione estiva, soprattutto alla luce delle sfide ben documentate che l’intero settore dei viaggi deve affrontare. I tre mesi estivi sono stati un altro emozionante periodo di espansione, con diversi momenti salienti, tra i quali l’annuncio di 20 nuove rotte da tutta Europa verso l’Arabia Saudita, l’inaugurazione di un nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Cardiff, ma anche l’avvio delle operatività per le 13 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Non solo, ma abbiamo rilanciato una serie di rotte in tempo per la stagione invernale dalle basi in tutta Europa, offrendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia quando decidono la loro prossima destinazione. Vogliamo ringraziare i nostri clienti fedeli che continuano a scegliere Wizz Air per le sue tariffe basse, la rete di rotte ben diversificate, l’ottimo servizio a bordo e gli aeromobili ultra-efficienti”, ha dichiarato Evelin Jeckel, Network Officer at Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)