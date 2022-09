Quest’inverno Iberia offrirà più voli e più posti verso gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono uno dei mercati prioritari di Iberia e questo sarà particolarmente evidente nei prossimi mesi. “Gli Stati Uniti sono il paese in cui la compagnia aerea impiega la sua maggiore capacità; quest’estate ha offerto voli verso otto destinazioni: Dallas e Washington DC (dove la rotta ha debuttato nel giugno 2022), New York, Chicago, Miami, Los Angeles, Boston e San Francisco, oltre a Porto Rico.

Inoltre, nella prossima stagione invernale, che inizierà il 29 ottobre, Iberia offrirà più frequenze e posti rispetto allo stesso periodo del 2019. La compagnia ha previsto un’offerta di 589.000 posti, che rappresenta un aumento del 15% rispetto al 2019, e circa 2.000 voli, il 21% in più rispetto all’anno prima della pandemia.

Allo stesso modo, Iberia ha annunciato aggiornamenti alle sue destinazioni. I voli per Dallas, inizialmente avviati per operare questa estate, saranno mantenuti durante la stagione invernale, inizialmente con tre frequenze settimanali, che aumenteranno gradualmente a voli giornalieri a partire da giugno.

Questi voli saranno operati con aeromobili A330 di maggiore capacità dotati di cabine Business, Premium Economy ed Economy, offrendo ai clienti un’esperienza di viaggio ottimizzata”, afferma Iberia.

“Dallas è l’hub principale per i voli di American Airlines, partner di Iberia, British Airways, Finnair e Aer Lingus nell’accordo per l’esercizio delle rotte tra l’Europa e il Nord Atlantico, che ha contribuito a generare traffico sufficiente per mantenere questa rotta anche in inverno.

Inoltre, Iberia cresce in diverse destinazioni statunitensi rispetto allo scorso inverno, quando le restrizioni ai viaggi dall’Europa sono state revocate solo a novembre. A Miami passerà da 10 a 14 frequenze settimanali – due voli giornalieri – e a New York da 10 a 13 frequenze settimanali, arrivando a 14 a marzo.

Aumenteranno anche i voli per Los Angeles, rotta che dall’inizio della stagione estiva, nell’aprile 2023, sarà operata con aeromobili A350, che offrono una maggiore capacità e sono dal 30% al 35% più efficienti”, prosegue Iberia.

Questo il riepilogo delle frequenze per la stagione invernale:

Dallas: 3 voli settimanali. Giornaliero da giugno 2023, nella stagione estiva.

Los Angeles: 3 voli settimanali.

New York: tra 12 e 14 voli settimanali a seconda del mese.

Miami: 2 voli giornalieri.

Chicago: tra 5 e 7 voli settimanali a seconda del mese.

Boston: da 3 a 5 voli settimanali a seconda del mese.

Porto Rico: 4 voli settimanali.

Washington DC: rotta stagionale che riprenderà da marzo, in coincidenza con l’inizio della summer season.

San Francisco: rotta stagionale, che riprenderà a maggio, nella summer season.

“L’impegno di Iberia negli Stati Uniti si estende al mondo della cultura. Il 15 settembre il Teatro Real proporrà un concerto alla Carnegie Hall di New York, portando per la prima volta la sua orchestra in America, in un evento sponsorizzato dalla compagnia aerea e dalla catena di grandi magazzini El Corte Inglés.

Inoltre, Iberia, insieme al suo partner American Airlines, partecipa alla promozione del talento spagnolo negli Stati Uniti con la sponsorizzazione dell’Authentic Flamenco Show, supportandolo in un tour che farà tappa in tre delle destinazioni offerte dalla compagnia aerea negli Stati Uniti, New York, Washington DC e Dallas.

Alla premiere di New York parteciperanno l’Iberia’s president, Javier Sánchez-Prieto, Juan Cierco, Corporate Director e Gemma Juncá, Marketing and Brand Director, oltre ad altre personalità che hanno recentemente aderito al progetto Talent on Board di Iberia, con il quale la compagnia aerea cerca di supportare il talento spagnolo in tutte le sue sfaccettature: arte, sport, cultura, gastronomia e altro, nei 50 paesi verso i quali vola”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)