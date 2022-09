SkyTeam riapre la Sydney Lounge, ridisegnata pensando alla sostenibilità

Gli SkyTeam Elite Plus, First and Business Class customers che volano da Sydney riceveranno un caloroso benvenuto, servizi migliorati e un’esperienza più sostenibile nella SkyTeam’s dedicated lounge che riapre questa settimana. Completamente ristrutturata mentre i viaggi internazionali erano sospesi, la lounge è stata riprogettata da zero per offrire uno spazio nuovo nello stesso luogo.

“Con finestre dal pavimento al soffitto che offrono viste sulla pista e un’abbondanza di piante che portano uno spazio fresco e arioso, la lounge offre 149 posti per consentire ai clienti di rilassarsi, rifoderati utilizzando un rivestimento certificato GREENGUARD. Le riposanti tonalità del blu combinate con i toni naturali del legno si combinano per rendere la nuova lounge un luogo perfetto per distendersi, mentre un’area business è a disposizione per coloro che hanno bisogno di lavorare.

I clienti possono gustare un menu à la carte servito dagli chef interni che utilizzano prodotti freschi di provenienza locale, incluso pesce sostenibile. Nella live-cooking station, deliziose prelibatezze vengono preparate al momento su ordinazione. Per uno spuntino veloce è disponibile tutto il giorno un buffet self-service con piatti internazionali caldi e freddi. Un barista è a disposizione per servire una selezione di vini rossi, bianchi e frizzanti, liquori e caffè, insieme a bibite, mentre distributori d’acqua e bicchieri situati nella lounge mantengono i clienti idratati e riducono i rifiuti di plastica.

La Sydney Lounge di SkyTeam è stata ridisegnata pensando a una maggiore sostenibilità”, afferma SkyTeam.

Christian Oberlé, Chief Experience Officer di SkyTeam, ha dichiarato: “Come accogliere meglio i viaggiatori internazionali nella nostra Sydney Lounge se non con un’esperienza nuovissima e di alta qualità che non solo si prende cura di loro oggi, ma aiuta a prendersi cura dei viaggiatori di domani. È emozionante svelare un nuovo look per le lounge SkyTeam, che incarna l’impegno della nostra alleanza per una maggiore sostenibilità a terra e in volo”.

Poh Kiat Lee, Plaza Premium Group’s Regional General Manager Oceania, ha dichiarato: “Non solo forniamo lounge management alla Sydney Lounge di SkyTeam, ma abbiamo anche collaborato con l’alleanza per prestare la nostra esperienza nella progettazione e nella gestione dei progetti della lounge”.

La Sydney Lounge di SkyTeam si trova lato airside vicino al Gate 24 al Pier B nell’International Terminal. La lounge è aperta da due ore prima del primo volo fino all’ultima partenza della giornata per i clienti idonei che volano con China Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Korean Air, Vietnam Airlines e Xiamen Air.

In tutto il mondo, SkyTeam sta lavorando per rendere le sue lounge aeroportuali dedicate il più sostenibili possibile, adottando misure per ridurre le emissioni, i rifiuti e il consumo di acqua potabile. Gli sforzi dell’alleanza sono già stati premiati a Vancouver, dove la SkyTeam Lounge ha ricevuto l’YVR Green Excellence Award 2021 per i suoi contributi ambientali a Sea Island, che ospita il Vancouver International Airport.

(Ufficio Stampa Skyteam)