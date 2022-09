easyJet: 300.000 posti scontati fino al 20% per chi parte dall’Italia

easyJet informa: “Con il ritorno a scuola e la ripresa delle regolari attività, le vacanze estive stanno ormai diventando per tutti un dolce e lontano ricordo. Ma chi lo dice che a settembre ci debba essere spazio solo per la malinconia? Per affrontare con la giusta carica questa nuova stagione appena iniziata easyJet ha messo a disposizione 300.000 posti su voli da e per l’Italia a tariffe scontate fino al 20%.

L‘offerta sarà valida da oggi fino al 26 settembre 2022 e consentirà ai passeggeri di prenotare un viaggio nel periodo compreso tra oggi e il 30 marzo 2023, scegliendo tra una delle circa 220 rotte del ricchissimo network di easyJet.

Ponti autunnali, fughe verso il mare d’inverno e weekend dicembrini alla ricerca della magia del Natale in arrivo: con la nuova promozione, easyJet invita i suoi passeggeri a ritrovare ancora una volta l’emozione di viaggiare”.

“Per chi non vede l’ora di lasciarsi conquistare dal fascino delle più belle capitali europee, il catalogo easyJet promette emozioni. Si può partire alla volta di Lisbona – raggiungibile dall’aeroporto di Milano Bergamo ogni martedì, giovedì e domenica così come da Milano Malpensa con collegamenti giornalieri – oppure scegliere tra la romantica Parigi o la pittoresca Amsterdam, collegate rispettivamente alle tre basi di easyJet a Napoli, Venezia e Milano Malpensa. Per chi invece non vuole arrendersi all’inverno e sogna ancora spiagge sabbiose e tramonti spettacolari, questa è l’occasione perfetta per partire con easyJet alla scoperta dell’esotica Sharm el-Sheikh, raggiungibile dai passeggeri in partenza da Venezia con fino a tre voli a settimana, così come da Milano Malpensa e Napoli.

Non solo mete estere, gli amanti del Bel Paese potranno infatti visitare alcune splendide città della penisola e ammirarne paesaggi e cultura: con easyJet, Catania e Palermo sono raggiungibili in circa un’ora da tutti i passeggeri in partenza da Napoli e Milano Malpensa“, conclude easyJet.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet: app, sito e GDS fino al 26 settembre 2022.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)