Aeroporto di Bologna si conferma come una delle 400 aziende italiane in cui si lavora meglio, al primo posto tra gli aeroporti

La società Aeroporto Marconi di Bologna si conferma anche quest’anno come una delle 400 aziende italiane in cui si lavora meglio ed è al primo posto tra gli aeroporti, grazie ad aspetti come una maggiore attenzione al clima aziendale, allo sviluppo professionale, alle prospettive di crescita, alla sostenibilità e ai valori aziendali.

A dirlo è l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che su La Repubblica – Affari & Finanza di ieri ha pubblicato i dati dello studio “Top Job – Italy’s Best Employers 2022/2023” sui migliori datori di lavoro in Italia.

La classifica finale, suddivisa per settori di attività, nasce dall’integrazione ed elaborazione dei dati raccolti attraverso il social listening di oltre 2 milioni di citazioni raccolte online negli ultimi 12 mesi su di un panel di 2 mila imprese italiane.

Mediante algoritmi e intelligenza artificiale, i commenti raccolti su tutto il web (social media, blog, forum, portali di lavoro e video) sono stati classificati per “tonalità” come positivi, negativi e neutri. Quindi, le citazioni positive raccolte sono state suddivise per “tipo di eventi”, cui è stato attribuito un peso diverso: i portali di lavoro hanno pesato per il 40%, l’opportunità di carriera al 30%, la cultura aziendale al 20% e l’impressione complessiva dell’azienda al 10%. Da questa analisi, AdB è risultata tra le 400 migliori aziende in Italia nella gestione del personale.

Nella specifica categoria degli Aeroporti e servizi aeroportuali, la società Aeroporto Marconi di Bologna, con 100 punti su 100, ha conquistato il primo posto in Italia.

“Questo risultato rappresenta per noi un riconoscimento importante e al tempo stesso uno stimolo a migliorare costantemente per rimanere attrattivi e riconoscibili in un mercato del lavoro sempre più competitivo. La nostra attenzione all’innovazione e alla sostenibilità e le nostre politiche di welfare sono peraltro la derivata naturale dei nostri valori aziendali, tra i quali il Valore delle Persone ha un ruolo centrale”, ha dichiarato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA.

