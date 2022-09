Ryanair presenta l’operativo invernale per Milano Bergamo e Milano Malpensa

In un incontro con la stampa oggi a Milano con la presenza di Michael O’Leary, Ryanair Group CEO e Mauro Bolla, Country Manager Italia, Ryanair ha lanciato il proprio operativo invernale da/per le sue 2 basi di Milano (Bergamo e Malpensa), con 5 nuove rotte invernali da/per Bergamo, oltre 120 in totale.

“L’operativo di Ryanair per l’inverno 2022 su Milano includerà 28 aeremobili basati (inclusi 12 Boeing 737 “Gamechanger”); 3 miliardi di dollari di investimento negli aeroporti di Milano; oltre 120 rotte, incluse 5 nuove su Bergamo: Baden-Baden, Francoforte, Lodz, Madeira e Newcastle; oltre 1.800 voli a settimana.

A Milano Bergamo vi saranno 21 aerei basati (10 B737 “Gamechanger”), con 94 rotte di cui 5 nuove. A Milano Malpensa vi saranno 7 aeromobili (2 B737 ‘Gamechanger’), con 27 rotte”.

Con 28 aeromobili, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair offrirà più del 20% di posti in più rispetto all’operativo invernale 2019″, ha affermato Ryanair.

Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato:“Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l’inverno 2022 da Milano verso più di 120 rotte, incluse 5 nuove rotte invernali da Bergamo per Baden-Baden, Francoforte, Lodz, Madeira e Newcastle, offrendo ai cittadini/visitatori di Milano ancora più scelta per vacanze invernali alle tariffe aeree più basse. Con 28 aeromobili basati (di cui 12 Boeing 737 “Gamechanger” più ecologici), un investimento di $3 miliardi a sostegno di oltre 1.100 posti di lavoro diretti, Ryanair continua a offrire più traffico, maggiore crescita e tariffe inferiori. I cittadini/visitatori di Milano possono ora prenotare la loro meritata vacanza invernale al prezzo più basso su Ryanair.com a partire da 19,99€ per viaggi da ottobre 2022 a marzo 2023”.

O’Leary durante l’incontro con la stampa ha dichiarato che nonostante le importanti variabili presenti attualmente (possibili nuove varianti Covid-19, guerra in Ucraina, inflazione e costi di carburante ed energia), nel 2022 c’è stata una notevole ripresa del traffico aereo e, di conseguenza, un aumento del load factor.

Ryanar continuerà ad investire sul mercato italiano, con l’obiettivo di raggiungere quota 56 milioni di passeggeri nel 2023; inoltre, riuscirà a garantire tariffe basse per tutto l’operativo invernale grazie alle coperture per il carburante fino ad aprile 2023. Il low cost non è finito, ha precisato O’Leary, però se il costo del carburante resterà elevato sarà inevitabile in seguito un aumento delle tariffe, pur sforzandosi di limitare l’incremento al minimo, restando estremamente competitivi rispetto alla concorrenza.

Michael O’Leary e Ryanair auspicano una buona collaborazione con il nuovo Governo italiano che si formerà a breve, per continuare a confrontarsi su svariate tematiche, in particolare sulla rimozione dell’addizionale comunale, tema molto importante per la compagnia.

O’Leary ha inoltre confermato che al momento Ryanair non è interessata a volare su Linate, puntando sulla crescita di Milano Bergamo e Milano Malpensa.

“In qualità di compagnia no. 1 in Italia, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il nuovo Governo Italiano e di far crescere insieme il turismo italiano”, ha concluso Michael O’Leary.



(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Md80.it)