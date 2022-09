News Brevi – 22.09.2022

SWISS PROPONE UNA MEDIAZIONE ALLA SUA PILOTS ASSOCIATION – SWISS informa: “Dopo oltre due anni di intense trattative, Swiss International Air Lines (SWISS) e l’associazione dei piloti Aeropers non sono riusciti a raggiungere un accordo su un nuovo collective labour agreement per il company’s cockpit personnel. SWISS rimane fermamente impegnata nella social partnership ed è convinta che una soluzione comune possa ancora essere trovata nello spirito dello Swiss compromise, soprattutto perché entrambe le parti continuano ad affermare la loro apertura a ulteriori negoziati. Una soluzione comune di questo tipo fornirebbe stabilità ai piloti SWISS, alla compagnia e ai suoi clienti. In considerazione di ciò, e nell’interesse del mantenimento di un’efficace social partnership a lungo termine, SWISS ha proposto oggi ad Aeropers una mediazione extragiudiziale. L’approccio sarebbe mirato a sviluppare una raccomandazione non vincolante nelle prossime settimane che presti il dovuto e pieno rispetto agli interessi di entrambe le parti”.

CONDOR VOLA A EDMONTON – Per tutta la stagione estiva, quindi fino alla fine di ottobre 2022, Condor vola anche ad Edmonton. “Si ampliano ancora le destinazioni Condor verso il Canada, che è raggiungibile con voli anche su Toronto, Vancouver, Whitehorse e Halifax. Edmonton è la quinta città più grande del Canada con 1,4 milioni di abitanti, si estende lungo le rive del fiume North Saskatchewan ed è vicina a molti parchi nazionali, tra cui l’Elk Island National Park e il Jasper National Park, patrimonio UNESCO. I paesaggi naturali e le viste mozzafiato invitano i visitatori ad esplorare i lunghissimi sentieri escursionistici, a fare incredibili esperienze faunistiche e vivere all’aria aperta nei numerosi campeggi famosi in tutto il mondo. Fino a fine ottobre con i voli estivi e poi per tutta la stagione invernale 2022 – 2023, la programmazione Condor è ricchissima di destinazioni. Con voli verso l’Africa, l’Oceano Indiano, i Caraibi, gli Stati Uniti e il Canada, l’opportunità di viaggio è senza fine”, afferma Condor.

AEROPORTO DI GENOVA: INFORMAZIONI SULLA VIABILITA’ – L’Aeroporto di Genova informa: “A partire dalle ore 18:00 di giovedì 22 settembre 2022 e fino alle ore 8:00 di domenica 25 settembre 2022 si svolgerà il varo del nuovo viadotto di Via Pionieri e Aviatori d’Italia. Durante i lavori sarà interdetto il traffico in Via Siffredi, tra Cornigliano e Sestri Ponente, in entrambe le direzioni. Le modifiche alla viabilità comporteranno presumibilmente significativi disagi alla viabilità poiché il traffico urbano passante transiterà in larga misura sulla viabilità di accesso/uscita dell’aerea aeroportuale. Si raccomanda pertanto a tutti i passeggeri in partenza con volo dall’Aeroporto di Genova di muoversi con largo anticipo. Saranno regolarmente operativi i servizi Volabus (bus Brignole-Principe-Centro-Aeroporto) e Air Link (navetta circolare stazione di Sestri Ponente Aeroporto – aeroporto). È consigliato l’uso del servizio treno+bus Air Link. Anche in caso di utilizzo dei mezzi pubblici si raccomanda di muoversi con largo anticipo, in quanto i tempi di percorrenza potrebbero essere sensibilmente aumentati”.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA LO SKYLIGHT IN-TERMINAL HOTEL ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO DI ADDIS ABEBA – Ethiopian Airlines ha completato la prima fase della costruzione dell’albergo In-Terminal. In uno sforzo continuo per garantire la comodità e il comfort dei passeggeri, degli equipaggi e delle compagnie aeree che servono Addis Abeba Bole International come hub, la costruzione dell’In-Terminal Hotel è iniziata nel dicembre 2020. L’albergo è situato al Terminal 02, a pochi passi dal gate delle partenze, e sarà gestito dall’Ethiopian Skylight Hotel come Ethiopian Skylight In-Terminal Hotel. Il progetto, articolato in due fasi, ha raggiunto il completamento della prima fase, mettendo a disposizione 41 camere per i suoi ospiti. L’Ethiopian Skylight In-Terminal Hotel dispone di 97 camere moderne, spaziose e lussuose, oltre a un ristorante e altri servizi. Include varie categorie come una suite executive, una camera premium per persone diversamente abili, 12 camere interconnesse, 30 camere doppie e 53 camere matrimoniali. Il nuovo Hotel soddisferà i passeggeri e gli equipaggi che non desiderano lasciare l’aeroporto, consentendo all’aeroporto di offrire l’esperienza di viaggio più conveniente possibile e rendendolo preferibile per i collegamenti. Dopo il completamento della prima fase, il CEO di Ethiopian Airlines, Mr Mesfin Tasew, ha dichiarato: “La vasta rete di Ethiopian porta ogni anno milioni di passeggeri attraverso Addis Abeba. Come compagnia aerea orientata al cliente, vogliamo che i nostri passeggeri si godano ogni minuto trascorso con noi, anche le ore di transito in aeroporto. La costruzione dell’In-Terminal porta il transito ad Addis Abeba al livello successivo. Risponde alla domanda del settore e ci porta a pianificare e creare una connettività efficiente e senza interruzioni per migliorare il comfort dei passeggeri. Vogliamo che i passeggeri partano dalla loro città di origine senza preoccuparsi del tempo di transito all’aeroporto di Addis Abeba. Nel caso in cui scelgano di soggiornare, li aspettiamo con uno spazio confortevole dove possono rinfrescarsi prima di imbarcarsi sul volo successivo”.

DELTA APRE LA STRADA AI FUTURI PROFESSIONISTI DELL’AVIAZIONE – Il capitano Patrick Burns è Vice President-Flight Operations & System Chief Pilot for Delta Air Lines. Supervisiona tutti gli aspetti delle operazioni amministrative e quotidiane per oltre 14.000 piloti. Inoltre, dirige la strategia del team di assunzione e sensibilizzazione dei piloti Delta, la conformità normativa e le pilot labor relations. Il capitano Patrick Burns ha parlato in un panel all’U.S. Chamber of Commerce Global Aerospace Summit nel settembre 2022. “La scorsa settimana ho avuto l’onore di rappresentare Delta all’U.S. Chamber of Commerce’s Global Aerospace Summit. Ero lì per parlare di diverse questioni importanti per Delta, incluso il modo in cui l’industria aerea può promuovere una forte pipeline di talenti, quali saranno le nostre esigenze negli anni a venire, e ciò che Delta sta facendo sia per servire le nostre comunità che per diversificare i nostri team qualificati di professionisti dell’aviazione. Come sappiamo, ci sono ostacoli all’accesso a questa professione. Oltre alle sfide finanziarie, molte persone, specialmente quelle nelle comunità svantaggiate, non hanno qualcuno che mostri loro la strada, un mentore che le guidi attraverso i passaggi necessari per essere un pilota professionista. È qui che entra in gioco Delta. Abbatteremo tutte le barriere possibili e, nel processo, dimostreremo perché nessuno collega meglio il mondo. Prevediamo di aver bisogno di circa 8.000 piloti nei prossimi 10 anni poiché i nostri attuali professionisti raggiungeranno l’età pensionabile obbligatoria. Ci aspettiamo anche un grande bisogno di meccanici esperti in TechOps. Le proiezioni del settore suggeriscono che nei prossimi 20 anni saranno necessari più di 600.000 aviation maintenance technicians (AMT) per soddisfare la domanda totale. Di conseguenza, abbiamo potenziato i nostri programmi di assunzione e pipeline di talenti. Oggi, Delta Flight Operations, attraverso il nostro programma Propel Pilot Career Path, collabora con 15 programmi di primo piano nelle università degli Stati Uniti per offrire agli studenti un percorso definito e accelerato per diventare un pilota”.

PRATT & WHITNEY: RAPID RESPONSE ENGINE CARE DISPONIBILE PRESSO LO SHANGHAI ENGINE CENTER – Il Pratt & Whitney Line Maintenance Services team in Dallas, pronto in qualsiasi momento a volare ovunque per aiutare i clienti, è ancora più mobile. Sono stati formati tecnici presso lo Shanghai Engine Center, il che significa un’assistenza più immediata nella regione per i clienti dei motori GTF e V2500 con base nella regione Asia-Pacifico. I tecnici dello Shanghai Engine Center, una joint venture tra Pratt & Whitney e China Eastern, hanno ricevuto la certificazione per fornire extensive V2500 line maintenance services nell’estate del 2021 e recentemente hanno ricevuto l’approvazione dalla Civil Aviation Administration of China per il motore Pratt & Whitney GTF™. Sebbene possano derivare capacità aggiuntive, gli LMS services disponibili presso lo Shanghai Engine Center aiuteranno a tenere il passo con la flotta e la domanda in crescita. I servizi integrano i tre GTF MRO network shops attivi nella regione, tra cui Pratt & Whitney Eagle Services Asia a Singapore, IHI Corporation in Giappone e MTU Maintenance Zhuhai in Cina, così come gli altri sette shops che saranno presto online sia nella regione che in tutto il mondo.

SUPERJET INTERNATIONAL: NOMINATI I NUOVI VERTICI – Superjet International informa: “L’Assemblea dei Soci di Superjet International Spa, riunitasi in data odierna, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società ed il suo Presidente, Dott. Vincenzo Capobianco. Nella stessa data di oggi, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Rag.Camillo Perfido la carica di Amministratore Delegato e conferito al Presidente e all’Amministratore Delegato tutte le relative attribuzioni per la gestione della Società”.

JETBLUE TRAVEL PRODUCT LANCIA LA NUOVA APP “TROUPE” – JetBlue Travel Products, una sussidiaria di JetBlue Airways, ha annunciato la creazione di Troupe, una free and collaborative group trip planning app. Troupe allevia lo stress che può creare coordinare una vacanza di gruppo. “Chiunque abbia organizzato una vacanza con un gruppo di amici o familiari sa che mettere tutti d’accordo sui dettagli può eliminare il divertimento dalla pianificazione del viaggio”, ha affermato Andres Barry, President, JetBlue Travel Products. “Mentre continuiamo a cercare nuove soluzioni per alleviare gli attriti nei viaggi ed espandere la reputazione di JetBlue per l’ottimo servizio, l’app Troupe mira a semplificare la pianificazione dei viaggi di gruppo e si allinea perfettamente con il nostro obiettivo di creare nuove offerte che trasformino il modo in cui le persone viaggiano”. JetBlue Travel Products continua a investire in nuove idee e prodotti per tutti gli aspetti del viaggio. Dopo il successo del rilancio di JetBlue Vacations nel 2020 e il lancio di Paisly nel 2021, Troupe è il passo successivo nella creazione di esperienze di viaggio uniche e differenziate per i clienti. “Non si può negare che pianificare una vacanza per un gruppo numeroso può essere opprimente, soprattutto quando le esigenze di ognuno sono diverse”, ha affermato Alexandra Zubko, CEO di Troupe. “Troupe è stata progettata per rendere la pianificazione dei viaggi di gruppo divertente, non stressante, e lavorare con JetBlue Travel Products per dare vita a questo prodotto è stato un gioco da ragazzi”.

ROLLS-ROYCE CONFERMA IL SUO IMPEGNO PER LO SPAZIO A IAC PARIS – Rolls-Royce partecipa per la prima volta all’International Astronautical Congress (IAC). “In qualità di esperta nell’innovazione con oltre 60 anni di esperienza in nuclear power, durante l’intero ciclo di vita, Rolls-Royce ha lanciato un Micro-Reactor concept nel 2021, con piani per un modello primo nel suo genere pronto entro il 2029. Con il supporto dell’UK Space Agency insieme ad altre parti interessate, stiamo lavorando per dare vita alla micro-reactor technology, con power ranges da watt a megawatt e applicazioni future nei mercati terrestri. Oltre alla micro-reactor technology, continuiamo a esplorare e sviluppare future nuclear power options per consentire expanded mission capabilities nel dominio spaziale, inclusa la presenza umana prolungata sulla luna e oltre”, afferma Rolls-Royce. Abi Clayton, Director for Future Programmes, Novel Nuclear at Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’International Astronautical Congress è uno degli eventi chiave del calendario spaziale e siamo davvero entusiasti di esporre qui quest’anno tra tante altre aziende rinomate e agenzie spaziali. Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra eredità nucleare e di oltre un secolo di innovazione che accompagna il brand Rolls-Royce”.

ROLLS-ROYCE: MTU RAIL ENGINES PER SUSTAINABLE FUELS – Rolls-Royce sta compiendo un passo significativo verso un trasporto ancora più rispettoso del clima con il rilascio di mtu rail engines per l’utilizzo con sustainable fuels. Con i combustibili diesel sintetici della norma EN15940, le emissioni di CO2 possono essere ridotte fino al 100% rispetto al diesel fossile. Gli mtu Series 1800 engines utilizzati nei PowerPack mtu, nonché le Series 1300 and 1500 for locomotives and multi-purpose vehicles, sono già omologati per l’uso con combustibili sintetici come HVO. La Series 1600 e le versioni dei Series 4000 engines seguiranno nel prossimo futuro. Il rilascio di motori rispettosi del clima richiede una serie di test e prove e Rolls-Royce ha trovato partner forti per questa attività. DB Cargo e RDC Autozug Sylt hanno già testato o stanno attualmente testando mtu Series 4000 engines con HVO.

DELTA IN PARTNERSHIP CON L’AMERICAN RED CROSS PER I SOCCORSI NELLE AREE COLPITE DALL’URAGANO FIONA – Delta contribuirà con 100.000 dollari alla American Red Cross per aiutare nei soccorsi a Porto Rico e in altre aree che devono far fronte alla distruzione causata dall’uragano Fiona. La compagnia aerea fornirà anche cargo and transportation support in collaborazione con lo stato di New York, per assistere le persone colpite dalla tempesta a Porto Rico. “Delta sostiene le persone colpite dall’uragano Fiona”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director-Community Engagement. “Siamo grati di avere partner come la Croce Rossa specializzati nella risposta ai disastri, che possono aiutare a fornire assistenza immediata a chi ne ha bisogno”. Questo contributo si aggiunge alla sovvenzione di 1 milione di dollari di Delta alla American Red Cross come partner del programma annuale di donazioni in caso di calamità. Inoltre, Delta si è impegnata a fornire cargo and travel support in collaborazione con lo Stato di New York, in seguito all’annuncio del governatore Kathy Hochul di un piano di risposta immediata per assistere la popolazione di Porto Rico in seguito alla devastazione causata dall’uragano Fiona. I clienti Delta possono sostenere i soccorsi per le vittime dell’uragano donando tramite il Delta’s Customer Microsite, in collaborazione con la Red Cross.