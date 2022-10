Airbus consegna il suo 500° A350

Airbus ha consegnato il suo 500° A350 e ha svelato il Production Standard 2022. “225 milioni di passeggeri, più di 900 rotte e oltre 400 ordini in portafoglio. Alla fine di settembre 2022, Airbus ha celebrato la sua 500esima consegna di un A350, con un aeromobile per Iberia. Con questa pietra miliare, la A350 Family continua a spiegare le sue ali in tutti gli angoli del mondo.

Il 500° A350 – un A350-900 – è stato recentemente consegnato a Iberia, un importante cliente europeo con 20 A350 ordinati e 14 in servizio. Al di là di un simbolo, il 500° A350 segna un’importante pietra miliare per Airbus e la sua famiglia sempre più versatile, che ora include l’A350-900, l’A350-1000 e il nuovissimo cargo Airbus A350F. Con performance migliorate, 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 e 50% in meno di impronta acustica rispetto agli aeromobili della generazione precedente, la famiglia A350 attrae continuamente gli operatori 8 anni dopo la sua entrata in servizio offrendo elevata versatilità – fino a 9.700 nm/18 000 km – ed efficienza”.

“Quando abbiamo progettato l’A350 e consegnato il primo aereo, siamo stati estremamente orgogliosi di aver creato un vero e proprio velivolo all’avanguardia, in grado di offrire performance ed economia senza pari. Offre spazio, comfort e silenziosità eccezionali ai passeggeri, e contribuisce in modo significativo alla decarbonizzazione dell’aviazione. L’A350 offre oggi una piattaforma versatile per supportare la strategia dei nostri clienti di fronte a un ambiente sempre più complesso”, afferma Philippe Mhun, EVP Programs and Services at Airbus.

“Questa 500esima consegna segna anche l’introduzione del nuovo Production Standard 2022, che apporta performance aggiuntive e miglioramenti della cabina sia per l’A350-900 che per l’A350-1000. Rispetto agli standard precedenti, consente una riduzione del peso fino a 1,2 tonnellate ottimizzando sistemi e strutture e aumentando l’uso di materiali avanzati, che già rappresentano oltre il 70% del velivolo. Anche il Maximum Takeoff Weight è aumentato di 3 tonnellate, consentendo a ciascun modello di mantenere la sua maximum range capability, oltre gli 8.000 nm, trasportando un payload maggiore. Il nuovo standard viene fornito con una cabina interna più ampia a livello del bracciolo. Questo aumento dello spazio in cabina consente alle compagnie aeree la flessibilità di offrire più di 30 posti aggiuntivi in una tipica configurazione a 3 classi”, prosegue Airbus.

“Questi miglioramenti offrono agli operatori una maggiore redditività e flessibilità, offrendo al contempo ai passeggeri più spazio e comfort nella cabina più silenziosa della sua categoria. Inoltre, posiziona la piattaforma A350 pronta per le tendenze future, comprese le soluzioni di decarbonizzazione, un fattore chiave per gli operatori.

Molte compagnie aeree in tutto il mondo, inclusi gli ultimi operatori di A350 – ITA Airways, Frenchbee, Worldf2Fly, Turkish Airlines, Air Caraibes e SAS – hanno selezionato l’A350 per raggiungere i propri obiettivi ambientali, come parte di uno sforzo collettivo con molti altri clienti per guidare il settore aerospaziale il percorso di decarbonizzazione del settore

Ad oggi la A350 Family vola con le livree di 39 compagnie aeree su oltre 900 rotte nel mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)