News Brevi – 05.10.2022

LEONARDO: GIOVANI RICERCATORI SI SFIDANO AL DRONE CONTEST – Ai nastri di partenza il Drone Contest di Leonardo, la sfida in cui sei università italiane competono per progettare prototipi di un drone in grado di volare in maniera autonoma e senza un sistema di navigazione, usando l’Intelligenza Artificiale. La gara, giunta alla terza e ultima edizione per questo ciclo, si svolgerà il 6 e 7 ottobre nella sede torinese di Leonardo. Qui i sei atenei – Università di Roma Tor Vergata, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università di Napoli Federico II – dimostreranno le capacità sempre più evolute dei loro droni nel localizzare ed evitare degli ostacoli e nell’individuare e inseguire dei target. La sfida sarà ambientata all’interno di un “campo gara”, che replica uno scenario urbano con ostacoli fino a 3 metri di altezza e condizioni minime di luce. Il team vincitore sarà premiato a Roma il prossimo 20 ottobre nel corso di un evento dove saranno anche presentati i risultati raggiunti e le attività scientifiche svolte da tutti i partecipanti. Il Drone Contest è un progetto di open innovation ideato da Leonardo con l’obiettivo di promuovere un ecosistema capace di mettere in connessione grandi imprese, mondo della ricerca e della formazione, PMI e start-up in un continuum in cui possano essere condivisi nuove idee, progetti di innovazione e programmi di ricerca nei campi dell’Intelligenza Artificiale applicata ai droni, del futuro della mobilità e del trasporto autonomo. Leonardo, grazie a consolidate competenze trasversali a tutte le sue linee di business, punta a sviluppare capacità innovative, sostenendo e coordinando la ricerca tecnologica, investendo sulla formazione di nuovi talenti e incoraggiando l’imprenditorialità nel settore. Una strategia già in atto a cui ha contribuito la nascita, nel 2020, del network dei Leonardo Labs, 11 hub dedicati a ricerca e sviluppo di tecnologie di frontiera. Proprio a Torino è attivo il laboratorio dedicato alla ricerca di soluzioni tecnologiche per la prossima generazione di velivoli e per l’Intelligenza Artificiale applicata ai comportamenti autonomi delle piattaforme. Con questa edizione del Drone Contest si chiude il primo ciclo del progetto. Dal prossimo anno si aprirà un nuovo percorso triennale di competizioni a complessità crescente, che vedrà il coinvolgimento di altri atenei.

ATR NOMINA RAHUL DOMERGUE CORPORATE SECRETARY AND GEENRAL COUNSEL – Rahul Domergue è stato nominato Corporate Secretary and General Counsel di ATR, il primo regional aircraft manufacturer, con effetto dal 1 ottobre 2022. Rahul entra a far parte dell’ATR Executive Committee, riportando direttamente al nuovo Chief Executive Officer, Nathalie Tarnaud Lode, e dirige le funzioni Legal, Ethics & Compliance, Environment & Public Affairs e Facility Management. Rahul succede a Frédéric Torrea, che inizia un nuovo ruolo come Head of Export Control presso Airbus Helicopters. In precedenza Head of Contracts, Litigation and Intellectual Property presso Airbus Helicopters dal 2012, Rahul ha iniziato la sua carriera nel 1999 come business lawyer per Veolia Environnement a Parigi. Rahul è entrato a far parte della divisione Thales Aerospace nel 2002, poi NHIndustries nel 2007 – una joint venture tra Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters e Stork Fokker – dove ha creato e diretto il Legal department a supporto dell’NH90 helicopter programme. Da gennaio 2022 ha anche ricoperto il ruolo di Crisis Management Team Director nella helicopter division di Airbus. Rahul ha 49 anni e ha conseguito una laurea in English Law e un Masters in International Business Law alla University of Aix-en-Provence.

EMIRATES: NUOVE NOMINE NEL COMMERCIAL TEAM – Emirates ha annunciato nuove nomine per il suo team commerciale in Medio Oriente, Estremo Oriente, Asia occidentale ed Europa, per supportare gli sforzi della compagnia aerea nella ricostruzione della sua rete globale. Quest’ultima mossa vedrà 11 cittadini degli Emirati Arabi Uniti esperti posizionati in mercati vitali, dove guideranno le operazioni commerciali della compagnia e porteranno la loro esperienza per guidare la crescita e sviluppare nuove strategie. Inoltre, saranno responsabili del rafforzamento delle partnership e dell’impronta di Emirates nei mercati assegnati. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates ha commentato: “Mentre acceleriamo la ripresa delle nostre operazioni e canalizziamo le nostre energie collettive verso la ricostruzione dell’ecosistema dell’aviazione, è imperativo creare opportunità per i nostri talentuosi manager. Il commercial outstation program è in linea con la strategia sostenuta da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group. Sono orgoglioso dei nostri cittadini degli Emirati Arabi Uniti che supportano la nostra attività e rappresentano la compagnia aerea in alcuni dei suoi mercati più strategici”. Attraverso il commercial outstation programme, i cittadini degli Emirati Arabi Uniti sono in grado di ottenere una maggiore visibilità ed espandere le loro connessioni. Il programma spinge gli Emirati a diventare leader affermati ed è supportato da rotazioni di ruolo che offrono l’opportunità di affinare le proprie abilità.

EMIRATES RICONOSCIUTA PER IL SUO CONTRIBUTO AL TURISMO DELLE MALDIVE – Emirates è stata ancora una volta riconosciuta per il suo ruolo nella crescita del settore turistico delle Maldive. La compagnia ha ricevuto il “President’s Tourism Gold Award” in una cerimonia tenutasi il 3 ottobre per celebrare il National Tourism Day nell’arcipelago. Emirates ha ricevuto il riconoscimento per “contributi eccezionali allo sviluppo del turismo nelle Maldive”. Si tratta del secondo riconoscimento conferito a Emirates negli ultimi tre mesi in segno di apprezzamento per il ruolo svolto nella crescita del turismo alle Maldive. A luglio Emirates è stata premiata dalla Maldives Association of Tourism Industry (MATI), la più antica associazione legata al turismo delle Maldive, con il “50 years of Tourism Award by MATI”. Nel 2021 Emirates ha rinnovato la sua partnership di lunga data con le Maldive estendendo un Memorandum d’intesa con il Ministero del Turismo. L’accordo ha riaffermato l’impegno della compagnia aerea nei confronti delle Maldive e ha delineato varie iniziative per promuovere il commercio e il turismo nel paese. Emirates è stata riconosciuta come la prima compagnia aerea per le Maldive, in termini di numero di passeggeri, trasportando 265.000 passeggeri in un solo anno e supportando la ripresa dell’industria turistica della nazione. Emirates ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo socio-economico delle Maldive negli ultimi 35 anni e ha contribuito costantemente alla crescita della sua industria del turismo, un pilastro della sua economia. La compagnia ha iniziato i servizi per Malé il 27 maggio 1987 e ha operato più di 29.000 voli di andata e ritorno per le Maldive, percorrendo circa 135 milioni di chilometri sulla rotta e trasportando 8,5 milioni di passeggeri da e verso la destinazione. Oggi Emirates opera 28 voli a settimana tra Dubai e le Maldive, collegando viaggiatori ed esportatori a una rete di oltre 140 destinazioni passeggeri e merci. Inoltre, Emirates fornisce un servizio giornaliero tra Malé e Colombo. Emirates ha ripristinato oltre il 90% della sua rete di rotte pre-COVID, fornendo connettività in sei continenti.

ETIHAD AIRWAYS RICONOSCIUTA DA AIRLINE ECONOMICS – Etihad Airways ha ottenuto i massimi riconoscimenti ai prestigiosi Airline Economics Middle East, Africa & Islamic Aviation 100 Awards 2022 ieri sera. Il vettore ha vinto l’ambito premio ‘Middle East & Africa Airline of the Year’, con il Chief Financial Officer Adam Boukadida che ha ricevuto il premio ‘Middle East & Africa CFO of the Year’ per il secondo anno consecutivo. Giunti al loro 11° anno, i premi Airline Economics si tengono ogni anno per riconoscere imprese, individui e transazioni finanziarie eccezionali nel settore dell’aviazione commerciale. Boukadida ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati nominati compagnia aerea dell’anno da Airline Economics. Questo premio va a tutta la nostra organizzazione e testimonia il successo della nostra trasformazione, in cui ogni membro della famiglia Etihad ha svolto un ruolo importante. Questo è un ottimo modo per celebrare la nostra fantastica performance nei primi nove mesi del 2022”. Airline Economics ha riconosciuto Etihad per la sua svolta di successo, che ha portato la compagnia aerea a registrare un core operating profit record di 296 milioni di dollari per il primo semestre 2022, con un miglioramento dell’EBITDA di oltre 600 milioni di dollari, a 691 milioni di dollari, nello stesso periodo. I criteri di aggiudicazione del premio CFO of the Year includevano accordi di finanziamento nell’arco di 12 mesi, coerenza delle performance, nonché feedback sulla compagnia e sulla funzione finanziaria da parte delle principali controparti regionali e globali e partner strategici. Nell’ottobre 2021 Etihad Airways ha raccolto un prestito rivoluzionario di 1,2 miliardi di dollari, il primo sustainability-linked loan legato a environmental, social and governance (ESG) targets nell’aviazione globale.

BOEING: I SES SATELLITES INVIANO E RICEVONO I PRIMI SEGNALI – Due satelliti costruiti da Boeing appena lanciati inviano e ricevono segnali mentre continuano il loro viaggio verso le loro destinazioni orbitali. I satelliti consentiranno a SES, global content connectivity solutions provider, di continuare a fornire C-band broadcast and radio services, nonché critical network communications negli Stati Uniti. Gli all-electric propulsion 702SP (small platform) satellites, SES-20 e SES-21, sono stati lanciati alle 17:36 EDT ieri dalla Cape Canaveral Space Force Station a bordo di un ULA Atlas V rocket. Dopo una 6-hour coast and burn phase, lo stadio superiore del Centaur ha portato i satelliti in una near-GEO orbit. I satelliti stanno attualmente sollevando l’orbita verso le loro test locations utilizzando la electric propulsion verso i loro final orbital operating slots rispettivamente a 103 gradi Ovest e 131 gradi Ovest. “La nostra esclusiva configurazione a doppio lancio ha avuto successo anche in questa missione”, ha affermato Ryan Reid, presidente di Boeing Satellite Systems International. “Ciò, unito alla capacità dell’ULA Atlas V di raggiungere un’orbita vantaggiosa, consente a SES di mettere in servizio questi satelliti nel giro di poche settimane. Apprezziamo la fiducia che SES ha riposto nel nostro team affinché ciò accada”. Dopo i controlli in orbita, SES-20 e SES-21 dovrebbero iniziare le operazioni a novembre. I satelliti fanno parte del SES accelerated C-band clearing plan per soddisfare gli obiettivi della Federal Communications Commission degli Stati Uniti di implementare servizi 5G negli Stati Uniti, un’iniziativa che ha un impatto su tutti gli utenti mobili.

NUOVA STRUTTURA PER IL GULFSTREAM CUSTOMER SUPPORT – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura ufficiale del suo nuovo Gulfstream Customer Support service center al Fort Worth Alliance Airport. Gulfstream ha investito più di 55 milioni di dollari nella maintenance, repair and overhaul facility di 162.000 piedi quadrati/15.050 metri quadrati ad Alliance. L’edificio comprende hangar, back shop, aree di supporto e uffici di dipendenti e clienti e può ospitare fino a nove aeromobili Gulfstream G650ER nell’hangar e sei aeromobili sulla rampa. L’impegno di Gulfstream per la sostenibilità si estende alla struttura di Fort Worth Alliance, progettata per operare con una maggiore efficienza ambientale. Gulfstream Fort Worth Alliance opera con elettricità rinnovabile al 100%, utilizza illuminazione a LED e dispone, tra le altre caratteristiche, di HVAC a basso consumo energetico. La struttura di Fort Worth Alliance integra la presenza esistente di Gulfstream a Dallas Love Field e avrà circa 200 dipendenti in loco. Per aiutare a sviluppare e formare la forza lavoro locale, Gulfstream sta collaborando con il programma A&P (Airframe and Powerplant) del Tarrant County College per assumere nuovi tecnici, insieme a diverse altre istituzioni educative locali per costruire la pipeline di talenti nella comunità. “L’apertura di Fort Worth Alliance segna un’altra pietra miliare nella strategia globale di Gulfstream per migliorare la convenienza e aumentare le offerte di supporto per i nostri clienti”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Questa nuova struttura servirà la nostra significativa base clienti in Texas e quelli che viaggiano nella regione da tutti gli Stati Uniti, nonché il volume di traffico Gulfstream che vediamo nell’area proveniente dal Messico, dall’America centrale e meridionale e da tutto il mondo”. Oltre a Fort Worth Alliance, Gulfstream Customer Support ha recentemente ampliato le strutture a Farnborough, Inghilterra; Savannah, Georgia; Appleton, Wisconsin; Van Nuys, California; Palm Beach, Florida. Nel novembre 2021 Gulfstream ha anche annunciato una nuova espansione a Mesa, Arizona, per supportare i clienti che operano da e attraverso la costa occidentale degli Stati Uniti.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER M299 LAUNCHERS – L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un contratto per M299 Launchers per un valore totale di 25,9 milioni di dollari. Questo contratto fornisce M299 All Up Launcher (AUL) e spare parts support per l’U.S. Army and international customers. Il M299 Launcher fornisce una conveniente multi-platform, multi-mission capability per HELLFIRE e Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Opera in severe flight environments, con un design digitale che consente l’interfaccia con una varietà di piattaforme. Il lanciatore M299 ha la capacità unica di riconoscere e utilizzare tutte le varianti HELLFIRE e JAGM in qualsiasi sequenza plausibile. Il lanciatore M299 è stato integrato con successo su AH-64D, AH-64E, Seahawk, Cobra, Tigre e numerose altre piattaforme per clienti statunitensi e internazionali.

AEROPLAN LANCIA HOTELSAVERS – Aeroplan, il principale programma fedeltà di viaggio del Canada, ha lanciato oggi HotelSavers, consentendo ai membri di prenotare soggiorni con punti Aeroplan a tariffe preferenziali in un’ampia gamma di hotel acclamati in tutto il mondo. “Quando i canadesi vogliono volare con i punti, possono già contare su Aeroplan poiché i titolari di carta di credito Aeroplan possono riscattare Air Canada flight rewards con una media del 30% in meno di punti rispetto a non-Aeroplan Canadian bank-based travel programs. Tuttavia, nessuno si è concentrato sull’offrire ai canadesi un ottimo programma di premi per gli hotel. Con HotelSavers, ora offriamo ai membri di Aeroplan ottime opzioni per prenotare gli hotel utilizzando i loro punti, senza compromettere l’eccellente valore che si aspettano. HotelSavers è un altro modo in cui stiamo investendo per consolidare Aeroplan come la scelta per tutti i canadesi che viaggiano”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada. HotelSavers sta lanciando partnership con 39 brand alberghieri di classe mondiale per il riscatto, inclusi alcuni degli hotel più ambiti al mondo e proprietà uniche.

LOCKHEED MARTIN: NUOVA FACILITY PER PAC-3 PRODUCTION – Lockheed Martin ha segnato l’apertura di una nuova All-Up Round III (AUR III) facility presso Camden Operations in Arkansas. L’espansione di 85.000 piedi quadrati supporta una maggiore capacità di produzione per il PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), il più avanzato air defense missile. La struttura di Camden fornisce componenti ed esegue l’assemblaggio finale per diversi importanti Integrated Air and Missile Defense (IAMD) and Precision Fires products. Evoluzione del collaudato PAC-3 CRI, il PAC-3 MSE vanta un dual-pulse solid rocket motor, che fornisce performance migliorate.