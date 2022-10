SAS raggiunge accordi per modificare i termini degli Aircraft and Equipment Lease Agreements esistenti

SAS annuncia di aver raggiunto accordi con 10 lessors, che rappresentano in totale 36 aeromobili, per modificare i termini degli aircraft and equipment lease agreements esistenti.

“Gli accordi costituiscono un passo importante nella riconfigurazione della flotta e nel raggiungimento di 7,5 miliardi di corone svedesi di risparmi sui costi annuali, nell’ambito del piano SAS FORWARD. I lease agreements modificati sono soggetti all’approvazione della U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York e all’entrata in vigore del piano di riorganizzazione nel chapter 11 process.

I lease agreements modificati sono stati stipulati con 10 lessors: AerCap Holdings N.V., Aergo Capital Limited, Aircastle Limited, ALAFCO Aviation Lease and Finance Company, Avolon Aerospace Leasing Limited, CDB Aviation, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd., ICBC Aviation Leasing Co., Ltd., ORIX Aviation Systems Limited e SDH Wings International Leasing Limited, che rappresentano in totale 36 aeromobili, di cui 3 wide body e 33 narrow body, nonché alcuni equipaggiamenti ad essi correlati.

Grazie ai lease agreements modificati, SAS è sulla buona strada per raggiungere i risparmi sui costi annuali previsti in termini di reduced aircraft lease and capital costs, il che costituisce un passo importante nel raggiungimento dei 7,5 miliardi di SEK di risparmi sui costi annuali entro l’anno fiscale 2026 nell’ambito del piano SAS FORWARD. La compagnia intende continuare i negoziati con alcuni altri suoi lessors per ottenere ulteriori modifiche agli esistenti lease agreements”, afferma SAS.

Anko van der Werff, President and Chief Executive Officer of SAS, afferma: “Continuiamo a fare progressi nel nostro chapter 11 process. I lease agreements modificati ci consentono di riconfigurare la nostra flotta e migliorare la nostra struttura dei costi, che è un elemento chiave del nostro piano SAS FORWARD. Siamo grati ai nostri lessors per aver lavorato in modo costruttivo con noi, mentre continuiamo a intraprendere le azioni necessarie per diventare una compagnia aerea più competitiva e un partner commerciale più forte per loro. Stiamo continuando a perseguire ulteriori modifiche dei contratti di locazione, in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi”.

Il 5 luglio 2022, per accelerare l’attuazione del suo piano completo di trasformazione aziendale SAS FORWARD, SAS ha annunciato di aver presentato volontariamente istanza per il chapter 11 negli Stati Uniti, un quadro giuridico consolidato e flessibile per la ristrutturazione di aziende con attività in più giurisdizioni. Attraverso questo processo, SAS mira a raggiungere accordi con le principali parti interessate, ristrutturare gli obblighi di debito della compagnia, riconfigurare la sua flotta di aeromobili ed emergere con un significativo apporto di capitale.

Ulteriori informazioni sul voluntary chapter 11 process della compagnia sono disponibili sul sito Web dedicato: https://sasgroup.net/transformation.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)