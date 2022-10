KLM festeggia il 103° anniversario della sua fondazione e presenta una nuova casa in miniatura Delftware

KLM Royal Dutch Airlines celebra il 103° anniversario della sua fondazione, occasione tradizionalmente accompagnata dalla presentazione di una nuova casa in miniatura Delftware. La miniatura di quest’anno è una replica di una casa in un luogo molto speciale: la casa della famiglia Ecury ad Aruba.

L’anno prossimo l’isola festeggerà il centenario dell’aviazione e la casa di Ecury – che ora fa parte del Museo Archeologico Nazionale di Aruba – si trova vicino al luogo in cui atterrò il primo aereo. Inoltre, la famiglia Ecury ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo dell’aviazione sull’isola. KLM ha volato per la prima volta ad Aruba quasi novant’anni fa e ha fatto dell’isola il suo hub operativo per i servizi di linea nei Caraibi. KLM ha iniziato a operare servizi di linea tra Amsterdam e Aruba nel 1974 e oggi opera voli giornalieri tra le due città.

Il Presidente e CEO di KLM Marjan Rintel si trova ad Aruba ed ha presentato l’ultima miniatura Delftware ad Agustin Vrolijk, Governatore ad interim di Aruba, e alla famiglia Ecury.

Agustin Vrolijk, Governatore ad interim di Aruba: “Mi congratulo con KLM per il suo centotreesimo anniversario. Siamo estremamente orgogliosi del nostro patrimonio culturale e siamo quindi molto onorati che questa villa iconica, il complesso Ecury, sia stata scelta come prossima casa in miniatura di KLM. Siamo profondamente onorati che il patrimonio culturale di Aruba viaggi ora in tutte le destinazioni KLM nel mondo”.

Marjan Rintel, CEO e Presidente di KLM: “Non so se i fondatori di KLM avrebbero potuto immaginare nel 1919 che avremmo ancora celebrato l’anniversario della compagnia aerea 103 anni dopo. Quest’anno lo stiamo facendo nell’incantevole Aruba, destinazione di KLM da quasi cinquant’anni, dove oggi diamo il via alle celebrazioni per il centenario dell’aviazione sull’isola. KLM ha avuto molti alti e bassi nel corso dell’ultimo secolo, ma abbiamo sempre festeggiato il nostro anniversario il 7 ottobre, perché vogliamo continuare a celebrare il fatto che KLM è una compagnia meravigliosa che collega i Paesi Bassi con il mondo. Dobbiamo esserne orgogliosi”.

KLM Royal Dutch Airlines presenta la sua partnership con il rinomato brand italiano

KLM Royal Dutch Airlines presenta la sua partnership con Chateau d’Ax con il lancio di un concorso per promuovere la nuova classe PREMIUM COMFORT KLM.

“Dopo i quattro anni di appassionata collaborazione con Armata di Mare, siamo contenti di annunciare in occasione del TTG un nuovo progetto che ci vede al fianco del brand italiano Chateau d’Ax”, afferma Wouter Gregorowitch, Direttore Commerciale Air France-KLM East Mediterranean.

“L’idea nasce dalla nostra esigenza di fare conoscere alla clientela italiana la nuova classe PREMIUM COMFORT KLM che offre un nuovo standard di servizio, maggior spazio e privacy e che sarà disponibile sui voi KLM intercontinentali a partire da questo autunno”, spiega ancora Gregorowitch.

“Comfort e sostenibilità sono il frutto di una continua ricerca della nostra azienda – commenta Alessandro Colombo, General Manager di Chateau d’Ax – e la possibilità di poterli condividere con una compagnia aerea importante come KLM, ha creato un match unico e vincente: insieme accogliamo i nostri clienti in poltrone che li fanno sognare, portandoli anche in terre lontane”

“Abbiamo quindi pensato di lanciare un’iniziativa promozionale in cui i clienti sono invitati a recarsi nei punti vendita Chateau d’Ax in Italia e San Marino, farsi una foto con la poltrona “KubAx”, e quindi potere partecipare al concorso. Le foto dovranno essere caricate sul sito “ScattaeVola” dal 15 ottobre al 31 dicembre 2022 per partecipare all’estrazione di fantastici premi Chateau d’Ax e KLM. La partecipazione è gratuita e darà la possibilità di vincere anche un viaggio KLM per due persone a New York, volando nella nuova classe Premium Comfort, come primo premio del concorso oltre ad un divano Smart e altri premi Chateau d’Ax”, conclude KLM.

