News Brevi – 08.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA CATANIA A GENOVA – Si è da poco concluso il volo salva-vita, effettuato con jet Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, che ha trasportato, dall’aeroporto di Catania a quello di Genova, un bambino di appena 2 anni in grave pericolo di vita. Il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, è stato trasportato con estrema urgenza a bordo dell’aereo militare decollato dall’aeroporto di Ciampino – sede del 31° Stormo – per Catania intorno alle 6:30 di questa mattina. Dopo aver imbarcato il bambino e l’equipe medica, il velivolo è decollato nuovamente per poi raggiungere l’aeroporto di Genova. Qui un’ambulanza ha consentito al paziente di raggiungere l’Ospedale pediatrico “Gaslini” di Genova per ricevere le necessarie cure specialistiche. Il trasporto aereo sanitario, richiesto dalla Prefettura di Messina, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi militari, per questo genere di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività ogni singolo giorno dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o, come nel caso dei velivoli C130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: DISCUTERE ALTERNATIVE ALLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ A SCHIPHOL – KLM informa: “Il mondo degli affari, il settore della logistica e, soprattutto, i viaggiatori scelgono per KLM, l’aeroporto di Amsterdam Schiphol e i Paesi Bassi anche per le numerose destinazioni servite tramite l’hub. Questa rete è ora sotto pressione a causa dei piani del governo olandese di ridurre la capacità operativa a Schiphol. Il governo ha annunciato l’intenzione di perseguire ulteriori tagli ai movimenti degli aerei a Schiphol per ridurre il rumore e le emissioni di CO2. KLM condivide l’obiettivo ministeriale di ridurre il rumore e le emissioni di CO2. Tuttavia, KLM sostiene che la riduzione della capacità aeroportuale non andrà a vantaggio né dei viaggiatori, né della rete più ampia, né dei Paesi Bassi in generale. Inoltre, limita la capacità di guadagno delle compagnie aeree che desiderano investire nella sostenibilità. Il rinnovo della flotta offre un’alternativa migliore rispetto alla riduzione della capacità. Garantirà una maggiore riduzione del rumore e delle emissioni e consentirà ai viaggiatori di continuare a volare. Questo ci consentirà di trovare un migliore equilibrio negli interessi di Schiphol, dell’ambiente, della comunità circostante e dei viaggiatori. Vorremmo discutere questa alternativa con il governo olandese”. “Condivido l’obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi di un buon aeroporto, la comunità circostante e l’ambiente. A questo voglio aggiungere gli interessi dei viaggiatori. L’attuale soluzione è trovare un migliore equilibrio riducendo la capacità operativa a Schiphol. I calcoli mostrano che il rinnovo della flotta è un’alternativa migliore per ridurre il rumore e le emissioni di CO2. Ciò implica che è una soluzione migliore per tutti. Questo è il problema che vorrei affrontare con il governo. Puramente sulla base di fatti e cifre”, dichiara il CEO di KLM, Marjan Rintel.

SAS: IL TRAFFICO A SETTEMBRE 2022 – A settembre 1,98 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 72% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La capacità di SAS è aumentata di circa il 53% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è aumentato del 7% e la capacità è stata ridotta del 5%. Il load factor di settembre è stato del 78%, con un miglioramento di 24 punti percentuali rispetto a settembre dello scorso anno. “Siamo lieti di vedere il numero di passeggeri aumentare nuovamente a settembre, ai numeri più alti visti dallo scoppio della pandemia. Continuiamo a rendere SAS una compagnia aerea finanziariamente stabile mentre avanza il piano di trasformazione SAS FORWARD. Nel corso del mese siamo stati in grado di raggiungere accordi su un gran numero di contratti di locazione di aeromobili e attrezzature e siamo grati a quei lessors che stanno lavorando in modo costruttivo con noi. Stiamo continuando a perseguire ulteriori modifiche del contratto di locazione per raggiungere i nostri obiettivi”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO Al 2° STORMO DI RIVOLTO – Giovedì 6 ottobre, presso l’aeroporto militare di Rivolto (UD), sede del 2° Stormo, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Marco Bertoli, Comandante uscente, ed il Colonnello Paolo Rubino, Comandante subentrante. Alla cerimonia, che è stata presieduta dal Comandante delle Forze da Combattimento di Milano, Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, hanno partecipato numerose autorità civili e militari locali, nonché una significativa rappresentanza del personale del Reparto. Nella circostanza anche la Bandiera di Guerra del 2° Stormo ha preso posto nello schieramento, ed il suo passaggio di mano tra il Comandante uscente e subentrante ha sancito, di fatto, il rituale cambio di testimone alla guida dello Stormo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA CARGO ESPANDE IL SUO FREIGHTER NETWORK – Air Canada Cargo ha annunciato che a partire da novembre amplierà ulteriormente il proprio freighter network negli Stati Uniti, con voli per Dallas e Atlanta. L’aggiunta di questi mercati chiave negli Stati Uniti è una pietra miliare significativa per la compagnia e consente ad Air Canada Cargo di fornire un servizio dedicato ai clienti nei mercati chiave e di consentire un facile collegamento ad altri mercati attraverso l’hub globale di Toronto. Air Canada Cargo sta anche espandendo la sua presenza in America Latina con un servizio per Bogotà. “Queste rotte aggiuntive ci consentono di espandere la portata del nostro freighter network ai mercati chiave degli Stati Uniti. L’ulteriore crescita della nostra freighter fleet ci consente di continuare ad espanderci per servire meglio i nostri clienti globali. Rimaniamo impegnati a supportare le economie globali e le supply chain con trasporti affidabili che spostano merci critiche”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial, at Air Canada Cargo. Oltre agli otto Boeing 767 Freighter già annunciati, Air Canada Cargo continua ad espandere la propria freighter fleet, con due factory-built 767-300F che entreranno in servizio nel 2023 e due Boeing 777 che entreranno in servizio nel 2024.

EASYJET ANNUNCIA UN AEREO AGGIUNTIVO BASATO IN SCOZIA – easyJet ha annunciato che dalla prossima estate introdurrà un aeromobile aggiuntivo nella sua base di Edimburgo, per soddisfare la domanda dei clienti dalla capitale scozzese, il che significa che dall’estate 2023 easyJet baserà un totale di nove aeromobili a Edimburgo, operando su 39 rotte attraverso Regno Unito, Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Il nono aereo sarà basato a Edimburgo durante tutto l’anno, fornendo più posti la prossima estate per i clienti che viaggiano da e per la città. L’aereo si unirà a due Airbus A319 da 156 posti e sei A320 da 186 posti già in servizio a Edimburgo. easyJet ha anche messo in vendita il suo programma per l’estate 2023, il che significa che i posti per i voli tra il 9 maggio 2023 e il 30 settembre 2023 sono ora disponibili per l’acquisto anticipato su tutta la rete easyJet, inclusi oltre 14.000 voli da e per la Scozia. “Con voli verso oltre 45 destinazioni in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente da quattro aeroporti scozzesi – Edimburgo, Glasgow, Aberdeen e Inverness – i clienti hanno una scelta impareggiabile quando cercano di prenotare la loro vacanza estiva, sia che si tratti di esplorare gemme nascoste, rilassarsi sulle spiagge più belle d’Europa o godersi una vivace vacanza in città”, afferma easyJet.

AMERICAN AIRLINES RACCOGLIE $2,5 MILIONI PER SU2C – Attraverso la sua campagna annuale di raccolta fondi con Stand Up To Cancer (SU2C), American Airlines raccoglie quasi 2,5 milioni di dollari per la ricerca sul cancro. Questa donazione è il più grande contributo singolo che la compagnia aerea ha fatto a SU2C da quando ha unito le forze nel 2016. Nei suoi sei anni di collaborazione, American ha raccolto un totale di 13,5 milioni di dollari a beneficio di SU2C e della sua missione di rendere ogni malato di cancro un sopravvissuto a lungo termine. “La sfortunata verità è che il cancro ha toccato così tanti di noi e i nostri cari, e siamo tutti onorati di vedere l’impatto che possiamo avere insieme quando ci uniamo verso un obiettivo comune”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications Officer, American Airlines. “Grazie alla generosità dei nostri clienti e membri del team, il nostro contributo a Stand Up finanzierà la ricerca che ha il potenziale per cambiare la lotta contro il cancro e questo ci dà speranza per il futuro”. Quest’anno, la compagnia aerea ha deciso di raddoppiare la durata della campagna di raccolta fondi a due mesi. Per tutto agosto e settembre, i clienti hanno ricevuto 25 miglia bonus American Airlines AAdvantage® per ogni dollaro su una donazione di $25 o più a SU2C. Inoltre, chiunque abbia utilizzato la propria carta di credito American Airlines AAdvantage® Mastercard® per contribuire tra $25 e $10.000, ha ricevuto 50 miglia bonus AAdvantage® per dollaro fino a quando la campagna non ha raggiunto $1 milione di donazioni. Stand Up To Cancer consente scoperte scientifiche finanziando team e ricercatori collaborativi, multidisciplinari e multiistituzionali per la ricerca scientifica sul cancro.

QANTAS: 100.000 REWARD SEATS PER IL GIAPPONE – I frequent flyer potranno usufruire di migliaia di reward seats in più mentre Qantas e Jetstar celebrano la riapertura del Giappone per i viaggiatori internazionali dopo anni di restrizioni COVID. Entrambe le compagnie aeree renderanno disponibili tutti i posti Economy tra l’Australia e il Giappone come Classic Flight Reward per un periodo di sei settimane dall’11 maggio al 20 giugno 2023. Tutti i posti Economy sui voli Jetstar tra l’Australia e il Giappone tra l’11 ottobre e il 30 novembre 2022 saranno anch’essi disponibili come Classic Flight Rewards. Saranno disponibili fino a 100.000 reward seats su sei percorsi. Qantas opererà anche due Points Planes tra Sydney e Tokyo (Haneda) il 10 maggio 2023, il che significa che ogni posto in ogni cabina, inclusa quella Business, può essere prenotato come Classic Flight Reward. Qantas offrirà anche Point Planes tra Sydney e Hong Kong il 30 gennaio 2023, quando la compagnia aerea riprenderà i suoi voli per Hong Kong.

NUOVO CEO PER LUFTHANSA TECHNIK PUERTO RICO – A partire dal 15 ottobre, Joerg Speri (43) assumerà la carica di Chief Executive Officer of Lufthansa Technik Puerto Rico (LTPR) da Pat Foley (51). Speri ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Lufthansa Group, principalmente al di fuori della Germania. La sua ultima posizione è stata Senior Director of Network Sales & Customer Service presso Aircraft Maintenance Services. Pat Foley è uno dei padri fondatori di LTPR ed è stato CEO di LTPR per più di cinque anni. Ha guidato l’azienda in tempi difficili. Mr. Foley assumerà la nuova posizione di Head of Business Development The Americas for Aircraft Maintenance Services.

JETBLUE: RITORNA LA CAMPAGNA ‘SWING FOR GOOD’ – JetBlue ha annunciato il ritorno di successo della sua campagna annuale di raccolta fondi Swing for Good e il lancio dell’asta online Bid for Good. Dal suo inizio nel 2008, l’iniziativa di raccolta fondi della compagnia aerea ha raccolto oltre 8 milioni di dollari per supportare e promuovere l’elenco di organizzazioni no-profit di JetBlue. I proventi della campagna di quest’anno andranno a beneficio diretto di World Central Kitchen e della JetBlue Foundation. “Siamo lieti di riprendere la nostra iniziativa annuale Swing for Good e di dare il benvenuto ai nostri partner a un evento che è più grande di una semplice giornata di golf, ma che ha un impatto duraturo attraverso i fondi raccolti”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue.

ETIHAD PROMUOVE I VOLI PER DOHA IN OCCASIONE DEI MONDIALI DI CALCIO – Mentre i tifosi di calcio di tutto il mondo si preparano a volare in Qatar per il più grande torneo dell’anno, Etihad Airways ha rilasciato una nuova commedia con alcuni famosi football supporters e un misterioso VIP, su un volo per Doha. Dal 20 novembre, il giorno prima dell’inizio del torneo in Qatar, Etihad Airways sta aumentando la capacità a sei voli al giorno, su questa rotta di 1 ora e 5 minuti. Il video di 70 secondi di Etihad presenta due star dello sport in Business Class, messe in ombra dalla misteriosa celebrità che, con loro grande sorpresa, sta attirando più attenzione degli altri passeggeri di loro. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships, ha dichiarato: “Con il più grande evento del calcio che si svolge alle nostre porte, non abbiamo potuto resistere all’opportunità di ricordare ai fan di calcio la comodità di volare attraverso Abu Dhabi per godersi il torneo. Per renderlo il più conveniente possibile, effettueremo sei voli di andata e ritorno al giorno tra Abu Dhabi e Doha per accogliere i viaggiatori sia a livello locale che con collegamenti da tutto il mondo. La creazione di questo video è stata un’eccellente opportunità per collaborare con Khabib, Clarence e il nostro ospite misterioso, per dare vita all’esperienza Etihad per gli appassionati di calcio”.

L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI ALULA ACCOGLIE IL PRIMO VOLO DI FLYNAS DA IL CAIRO – L’arrivo del primo volo diretto di flynas tra Il Cairo e AlUla è stato accolto all’aeroporto internazionale di AlUla il 6 ottobre 2022, con una cerimonia di benvenuto a cui hanno presenziato rappresentanti di flynas, di Royal Commission for AlUla (RCU) e dell’Aeroporto Internazionale di AlUla. flynas ha confermato che il lancio di questo primo volo diretto mira a sostenere i piani della Vision 2030 dell’Arabia Saudita per trasformare AlUla in una destinazione turistica di fama mondiale, nota per la sua storia e la sua cultura, elogiando la collaborazione e il sostegno di RCU per raggiungere gli obiettivi reciproci e rendere AlUla ancora più accessibile ai visitatori internazionali. flynas opererà due voli settimanali diretti tra AlUla e Il Cairo, programmati ogni sabato e giovedì, dall’aeroporto internazionale di AlUla all’aeroporto internazionale del Cairo. flynas ha recentemente annunciato la ripresa dei voli da AlUla verso Riyadh, Dammam e Dubai, con due voli settimanali per ciascuna destinazione ed è stata la prima compagnia aerea ad operare voli di linea internazionali per AlUla da Dubai nel novembre 2021. flynas collega più di 70 destinazioni nazionali e internazionali con la sua flotta di oltre 38 aeromobili ed ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri dalla sua fondazione nel 2007. Per maggiori informazioni su AlUla, visitate experiencealula.com.

NUOVA DESTINAZIONE PER IBERIA – A partire dal prossimo novembre Iberia aggiungerà alla sua lista una nuova destinazione, grazie all’accordo raggiunto con SamaTravel, per operare i suoi voli charter verso la Giordania. I voli sono adattati ai nuovi programmi lanciati dal tour operator, che offre la possibilità di conoscere luoghi come Petra e le piramidi egiziane nello stesso viaggio, unendo due paesi molto attraenti per i turisti spagnoli. Le partenze saranno settimanali, ogni giovedì, da Madrid. Antonio Linares, Direttore Vendite Spagna di Iberia: “Siamo molto felici di poter annunciare l’estensione del nostro accordo con SamaTravel. È la prima volta nella nostra storia che voliamo in Giordania, che diventerà la nostra destinazione numero 138. Inoltre, la combinazione dei voli con il Cairo ci permetterà di visitare due meraviglie del mondo, antica e moderna, nello stesso viaggio, con un unico pacchetto. Un prodotto differenziale, di grande qualità, che riteniamo sarà molto apprezzato dai clienti”. L’operazione partirà a novembre, ma i posti sono già in vendita tramite il tour operator SamaTravel. Inoltre, Iberia ed Europ Assistance sono state riconosciute dalla Comunità di Madrid per la partecipazione al programma di vaccinazione contro il COVID-19. Iberia ed Europe Assistance hanno istituito un centro vaccinale presso le strutture della compagnia aerea a La Muñoza (vicino all’aeroporto di Madrid), in cui il personale sanitario fornito da Europ Assistance ha vaccinato oltre 25.000 persone. Il Ministro della Salute della Comunità di Madrid, Enrique Ruiz Escudero, è stato incaricato di rendere questo ringraziamento pubblico. Ciò ha contribuito, in maniera del tutto disinteressata, alla rapida vaccinazione della popolazione nella Comunità di Madrid.

IATA IMPLEMENTA CASSLINK NEL MERCATO USA – L’International Air Transport Association (IATA), in collaborazione con la sua controllata al 100% Cargo Network Services (CNS), ha annunciato che CASSLink è stato implementato con successo nell’United States air cargo market. CASSLink è un sistema di fatturazione per fatture e pagamenti tra compagnie aeree e spedizionieri che partecipano al Cargo Accounts Settlement System (CASS). Più di 15.000 spedizionieri utilizzano CASSLink. IATA ha collaborato con IBS Software per sviluppare il nuovo CASSLink. Sarà lanciato in tutti gli altri mercati CASS a partire da questo trimestre e proseguirà fino al 2023.