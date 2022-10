BNDES supporta le esportazioni di aeromobili Embraer negli Stati Uniti

La Brazilian Development Bank (BNDES) ha approvato il finanziamento per l’esportazione di sei jet Embraer E175 al vettore regionale nordamericano SkyWest Airlines, Inc. (SkyWest), la più grande regional air transport company nel mondo, le cui operazioni sono iniziate nel 1972. Gli aerei saranno consegnati entro la fine dell’anno a SkyWest in base agli ordini già annunciati con Embraer. Il settore aeronautico è considerato strategico per il suo alto valore aggiunto in contenuto tecnologico, innovazione e formazione per il lavoro.

“Il finanziamento, dell’ordine di 670 milioni di R$, avverrà tramite BNDES Exim Post-shipment, con esborsi effettuati in reais in Brasile a favore di Embraer. SkyWest (importatore) assumerà l’impegno di pagare in dollari a BNDES, generando valuta estera per il Brasile.

Questa è la seconda tranche di finanziamento con BNDES per la vendita di Embraer aircraft exports a SkyWest Airlines, utilizzando l’innovativa Aircraft Financing Insurance Consortium (AFIC) offering di Marsh, leader in insurance broker and risk advisor. Il primo finanziamento è stato eseguito a dicembre 2020 per un importo di R$ 400 milioni.

La polizza Aircraft Non Payment Insurance (ANPI) è sottoscritta da quattro gruppi assicurativi internazionali: AXA XL, AXIS Capital, SOMPO International e Fidelis Insurance. La polizza ANPI prevede che, in caso di inadempimento del debitore, gli assicuratori effettuino tutti i pagamenti programmati al prestatore fino al rimborso di tutto il capitale residuo. L’offerta assicurativa AFIC aumenta anche la flessibilità e la velocità di attuazione dei finanziamenti tra le parti per gli acquirenti di aeromobili Embraer”, afferma Embraer.

“Il sostegno di BNDES alle esportazioni di Embraer è iniziato nel 1997 e fornisce condizioni di competitività simili a quelle dei suoi concorrenti internazionali, che forniscono anche finanziamenti da development banks e Export Credit Agencies dei rispettivi paesi.

Cliente di BNDES dal 1998 e di Embraer dal 1986, SkyWest opera la più grande flotta al mondo di E175 composta da 232 aeromobili. BNDES dal 1998 ha fornito 10 diverse strutture di finanziamento a SkyWest, che coprono fino a 200 aeromobili, compresi 18 aeromobili EMB120 consegnati, 175 aeromobili E175 consegnati e 7 aeromobili E175 in consegna”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)