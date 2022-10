Vueling riceve la certificazione ambientale IEnvA Stage 2 di IATA

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group), ha ricevuto la certificazione ambientale IATA IEnvA Stage 2, prestigioso riconoscimento che conferma l’impegno del vettore in tema di sostenibilità.

“IEnvA, il programma IATA di Environmental Assessment, aiuta a valutare e migliorare le prestazioni ambientali di una compagnia aerea. Inoltre, la certificazione conferma che il vettore – in questo caso, Vueling – ha implementato un Sistema di Gestione della Sostenibilità pienamente certificato e allineato con lo standard internazionale ISO 14001.

Vueling ha preso parte al programma nel 2020, anno in cui ha completato la prima fase (Stage 1), diventando la prima compagnia aerea low cost a ricevere questo prestigioso riconoscimento”, afferma Vueling.

“In Vueling, l’impegno per la sostenibilità è totale. Questa certificazione si aggiunge alle numerose iniziative che abbiamo portato avanti quest’anno per ridurre l’impronta ecologica della compagnia e spianare la strada verso un trasporto aereo più sostenibile”, commenta Franc Sanmartì, Government Affairs & Sustainability Director di Vueling.

Sebastian Mikosz, Senior Vice President, Environment & Sustainability di IATA, aggiunge: “Vueling è stata la prima compagnia aerea low cost al mondo a ricevere la certificazione ambientale IEnvA di IATA nel 2020 e ora siamo felici di comunicare il completamento anche della seconda fase. Questo sottolinea il grande impegno della compagnia nel migliorare le pratiche di gestione ambientale e l’approccio nel gestirle a 360°. Siamo davvero felici di questa partnership che abbiamo instaurato e confidiamo di continuare a lavorare con loro per compiere ulteriori passi in avanti. La sostenibilità ambientale è una sfida cruciale per l’intero settore aereo e IATA è orgogliosa di lavorare con Vueling per introdurre pratiche di gestione ambientale che abbiano un impatto significativo a livello globale”.

“Come parte di IAG, Vueling condivide la visione di guidare il settore della sostenibilità nell’ambito del trasporto aereo globale: per questo, convoglia tutte le sue energie nel programma Flightpath Net Zero, attraverso il quale ha stabilito l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 nel 2050.

Oltre a completare la seconda fase di questa certificazione, nel 2022 Vueling ha promosso diverse iniziative parte del suo programma di sostenibilità: la digitalizzazione di tutta la documentazione di volo, l’attuazione di processi per riciclare il 100% dei rifiuti a bordo e l’uso di combustibile sostenibile su base giornaliera grazie al contributo volontario dei passeggeri, che possono fare una donazione durante la loro prenotazione.

Lo scorso giugno Vueling ha effettuato un volo tra Barcellona e Lione riuscendo a ridurre le emissioni di CO2 del 72%. Questo storico traguardo è stato raggiunto grazie a due scelte: il carburante sostenibile e un una rotta studiata appositamente con il coordinamento con ALBATROSS, un’iniziativa del Cielo Unico Europeo, applicata sull’Airbus A320neo di nuova generazione.

Vueling, prima compagnia aerea low-cost al mondo ad ottenere il certificato ambientale IATA, ha nella sua flotta 25 aeromobili A320neo di nuova generazione che riducono le emissioni di carbonio del 18%”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)