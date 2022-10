Aer Lingus: riparte la tratta per Hartford, Connecticut

Il ripristino e la crescita della rete transatlantica di Aer Lingus proseguono con l’annuncio della ripresa del servizio per Hartford, Connecticut, con voli giornalieri dall’aeroporto di Dublino per l’estate 2023. Dall’Italia, la compagnia offrirà un collegamento giornaliero dall’aeroporto di Milano Linate.

Hartford è la sedicesima destinazione che si aggiunge alle rotte transatlantiche dall’Irlanda offerte dalla compagnia. Il servizio giornaliero da Dublino, che riprenderà dal 26 marzo 2023, rappresenta una pietra miliare importante per l’aeroporto internazionale di Bradley dato che si tratta dell’unico servizio diretto con l’Europa.

“Con l’aggiunta di nuove rotte transatlantiche nel programma di Aer Lingus, offriamo ai clienti irlandesi ed europei l’accesso a città e regioni strategiche degli Stati Uniti. I voli giornalieri per Hartford porteranno i viaggiatori al centro del Connecticut, sede di aziende internazionali, della Yale University e di rinomate attrazioni turistiche. Aer Lingus prosegue i suoi piani di espansione in Nord America, aumentando il numero di rotte transatlantiche dal suo hub di Dublino. Il riavvio del volo giornaliero per l’aeroporto internazionale di Bradley è l’unico servizio diretto con l’Europa, confermando la capacità di Aer Lingus di collegare i clienti europei con il Nord America”, ha dichiarato Lynne Embleton, CEO di Aer Lingus.

Il servizio Dublino-Hartford sarà operato da un Airbus A321neoLR, l’aereo a lungo raggio più sostenibile di Aer Lingus. L’Airbus A321neoLR, che dispone di cabina business e cabina di classe economy, offre una riduzione fino al 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 e una riduzione di quasi il 50% dell’impatto acustico rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

“La ripartenza della tratta di Aer Lingus è stata una delle principali priorità nella nostra strategia di ripristino”, ha affermato Kevin A. Dillon, A.A.E., Connecticut Airport Authority Executive Director. “Non vediamo l’ora di ripartire con il servizio per proseguire il forte slancio che aveva prima dell’inizio della pandemia e ripristinare un accesso transatlantico semplice e rapido con una compagnia aerea pluripremiata”.

Per ulteriori informazioni e per prenotare voli per Hartford, visitare aerlingus.com.

(Ufficio Stampa Aer Lingus – Photo Credits: Aer Lingus)