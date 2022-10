Delta Air Lines chiude un trimestre molto positivo

Delta Air Lines ha annunciato oggi i risultati finanziari per il trimestre chiuso a settembre 2022 e ha fornito l’outlook per il trimestre di dicembre 2022.

“Grazie all’incredibile lavoro di tutto il nostro team, Delta ha realizzato un ottimo trimestre di settembre, con ricavi record e un margine operativo a doppia cifra. La ripresa dei viaggi continua, mentre la domanda migliora nel settore corporate e internazionale”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “In questo contesto, prevediamo che la crescita dei ricavi nel trimestre di dicembre accelererà rispetto al 2019, con un operating margin di circa il 10%”.

“Con una forte domanda e il ritorno alle migliori performance operative della categoria, siamo in anticipo sul nostro piano per l’anno sulla redditività e prevediamo un cash flow positivo. Stiamo lavorando per il ripristino completo della rete entro l’estate del 2023, che supporta un significativo aumento della redditività e del cash flow il prossimo anno, nel nostro percorso verso 4 miliardi di dollari di free cash flow nel 2024″, ha proseguito Bastian.

GAAP Financial Results per il trimestre di settembre 2022

Operating revenue pari a 14,0 miliardi di dollari. Operating income che si attesta a 1,5 miliardi di dollari, con un margine operativo del 10,4%. Guadagno per azione pari a $1,08. Operating cash flow di 869 milioni di dollari.

Adjusted Financial Results per il trimestre di settembre 2022

Operating revenue di 12,8 miliardi di dollari, il 3% in più rispetto al trimestre di settembre 2019, inclusi 35 milioni di dollari di impatto dell’uragano Ian. Operating income di 1,5 miliardi di dollari, con un margine operativo dell’11,6%. Guadagno per azione di $1,51. 11,2 miliardi di dollari di liquidità e adjusted net debt di 20,5 miliardi di dollari alla fine del trimestre.

Per il quarto trimestre, Delta prevede total revenue in crescita del 5 – 9%, operating margin pari al 9 – 11%, guadagno per azione pari a $1.00 – $1.25, adjusted Net Debt di circa $22,5 miliardi.

“Abbiamo raggiunto un traguardo importante in questo trimestre, con adjusted revenue in aumento del 3% e unit revenues in aumento del 23% rispetto al 2019, segnando il più alto revenue and unit revenue quarter nella storia di Delta. I nostri risultati riflettono la forza del nostro brand e i diversi flussi di entrate, con la continua sovraperformance dei prodotti premium”, ha affermato Glen Hauenstein, presidente di Delta. “Con i viaggi di lavoro in miglioramento e una robusta domanda domestica e internazionale, prevediamo che i ricavi del trimestre di dicembre aumenteranno del 5-9% rispetto al trimestre di dicembre 2019″.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)