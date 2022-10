easyJet prevede una forte performance nel quarto trimestre

easyJet ha pubblicato un trading update per l’anno terminato il 30 settembre 2022.

“Il Q4 headline EBIT dovrebbe essere compreso tra £525 milioni e £545milioni. La FY22 Group headline loss before tax dovrebbe essere compresa tra £170 milioni e £190 milioni, includendo una perdita su cambi non operativa e non in contanti di circa £64 milioni da balance sheet revaluations e circa £75 milioni di incremental disruption costs vs FY19, principalmente per problemi operativi riscontrati nel settore nel terzo trimestre. FY22 Group headline EBIT atteso in pareggio.

Durante il quarto trimestre easyJet ha volato 26,3 milioni di posti, operando l’88% della capacità FY19. L’EBITDAR nel trimestre è stato in linea con lo stesso periodo del 2019, poiché le azioni di gestione proattiva hanno guidato il miglioramento. I load factor sono aumentati, chiudendo il trimestre al 92%, con rendimenti elevati, poiché la domanda rimane solida.

easyJet prevede che la sua perdita complessiva prima delle imposte per il FY22 sarà compresa tra £170 milioni e £190 milioni. L’impatto di Omicron, la guerra in Ucraina e le problematiche a livello di settore sperimentate quest’estate hanno influito sulle performance operative durante l’anno finanziario. Le operazioni sono notevolmente migliorate a seguito delle azioni di gestione per mitigare l’interruzione che l’intero ecosistema delle compagnie aeree ha subito durante il terzo trimestre. Dall’inizio di luglio, le operazioni di easyJet si sono normalizzate, con le cancellazioni del quarto trimestre al di sotto dei livelli del 2019. easyJet prevede di volare circa 20 milioni di posti nel primo trimestre del FY23″, afferma easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “easyJet ha ottenuto un rimbalzo record quest’estate con un utile operativo del quarto trimestre che dovrebbe essere compreso tra £525 milioni e £545 milioni. Il numero di passeggeri è quasi raddoppiato rispetto alla scorsa estate a 24 milioni, con un load factor del 92%, poiché la domanda per la nostra rete e servizi leader rimane forte. Il nostro cambio di passo nelle acillary revenue ha continuato a produrre. Insieme a easyJet holidays hanno fornito un contributo proficuo.

La nostra stagione estiva 23 è stata messa in vendita la scorsa settimana e stavamo riempiendo l’equivalente di più di quattro aerei A320 al minuto negli orari di apertura, a dimostrazione della continua domanda. Affrontiamo l’incerto contesto macroeconomico con molti punti di forza attraverso il nostro brand, il network e il modello di business, che ci consentono di fornire tariffe basse a milioni di persone nonostante l’aumento del costo della vita”.

“easyJet prevede di segnalare una perdita prima delle tasse compresa tra 170 milioni di sterline e 190 milioni di sterline per il FY2022. In linea con la politica dei dividendi di easyJet e considerato il risultato atteso, il Board non consiglierà il pagamento di un dividendo per l’anno fino al 30 settembre 2022.

easyJet prevede di volare circa 20 milioni di posti nel primo trimestre del FY23, con un aumento di oltre il 30% anno su anno. I load factor sono attualmente in anticipo rispetto allo stesso punto nel FY19 e i rendimenti rimangono robusti”, conclude easyJet.

I full results per l’anno chiuso al 30 settembre 2022 saranno pubbblicati il 29 novembre 2022.

(Ufficio Stampa easyJet)