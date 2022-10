Airbus Beluga consegna satellite Airbus al Kennedy Space Center

Un aereo speciale è atterrato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida questo fine settimana: l’Airbus BelugaST (A300-600ST). Ha consegnato il satellite HOTBIRD 13G costruito da Airbus per Eutelsat. Ciò è accaduto poche ore dopo che il suo gemello, HOTBIRD 13F, è stato lanciato con successo da un razzo SpaceX Falcon 9.

I veicoli spaziali sono i primi membri della nuova famiglia di satelliti per telecomunicazioni Airbus “Eurostar Neo”, basata su una piattaforma di nuova generazione e tecnologie sviluppate con il supporto dell’European Space Agency (ESA) e di altri, tra cui il Centre National d’ Etudes Spatiales (CNES) e l’Agenzia spaziale britannica (UKSA).

Questa pietra miliare segna anche la prima volta dal 2009 che il Beluga ha visitato gli Stati Uniti, quando ha trasportato l’International Space Station European module “Tranquility”. Per quest’ultima missione, il Beluga ha utilizzato il 30% di SAF per il suo volo in partenza da Tolosa, riflettendo le ambizioni di decarbonizzazione di Airbus.

“È un vero onore presentare due satelliti consecutivamente per il nostro cliente Eutelsat: due pezzi di tecnologia europea presso l’iconico Kennedy Space Center”, ha affermato Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems di Airbus. “La capacità di Airbus di mettere in campo una soluzione europea autonoma è sottolineata dal trasporto dei nostri satelliti nell’esclusivo velivolo Beluga: un vero esempio di sinergie pan-Airbus”.

Una volta raggiunta la loro posizione orbitale, questi due satelliti, con sistemi di controllo termico e di alimentazione più efficienti rispetto ai loro predecessori, saranno in grado di trasmettere più di 1.000 canali televisivi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Miglioreranno inoltre la capacità di Eutelsat di fornire connettività a oltre 135 milioni di persone, poiché sostituiscono tre satelliti Eutelsat attualmente in orbita.

Con l’avvento del nuovo BelugaXL, basato sulla più grande piattaforma A330-200, la flotta BelugaST esistente viene progressivamente resa disponibile per servizi di trasporto merci fuori misura a livello globale. Dal lancio del nuovo Airbus Beluga Transport service a gennaio, il BelugaST ha svolto missioni per vari clienti in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)