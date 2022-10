Emirates: acquisisce slancio la ripresa dei viaggi in Asia

La rotta Taipei-Dubai di Emirates è schedulata tutti i giorni dal 6 novembre, a seguito della conclusione del piano di riapertura di Taiwan, con la fine delle restrizioni obbligatorie di quarantena COVID-19 per gli arrivi.

Operato da un Boeing 777, il volo EK366 di Emirates da Dubai parte alle 02:50 e arriva a Taipei alle 14:45. Il volo di ritorno, EK367, parte da Taipei alle 22:45 e arriva a Dubai alle 4:35 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali.

“Le frequenze aggiuntive forniranno ai passeggeri di Emirates una maggiore connettività e opzioni da e per Taiwan, per soddisfare le esigenze di viaggio sia per affari che per piacere. I viaggiatori idonei possono viaggiare a Taiwan senza visto e si consiglia a tutti i passeggeri in entrata di sottoporsi a un monitoraggio della salute personale di 7 giorni. I viaggiatori sono incoraggiati a verificare gli ultimi requisiti di ingresso.

Emirates ha iniziato voli giornalieri senza scalo per Taipei nel 2014, operati da un Boeing 777. La rotta Dubai-Taipei è stata successivamente aggiornata con un servizio giornaliero A380 a due classi nel 2016. La compagnia aerea ha stabilito una solida partnership con il mercato, sostenuta dai suoi contributi alla comunità locale e al trasporto aereo di merci durante la pandemia COVID-19. Il ritorno delle operazioni Emirates a Taipei dagli attuali 4 voli settimanali a quelli giornalieri dimostra l’impegno della compagnia aerea ad aiutare la ripresa del mercato dei viaggi e del turismo e aiuta a guidare il traffico in entrata collegando i viaggiatori da oltre 130 destinazioni nella sua rete globale alla città cosmopolita”, afferma Emirates.

“La ripresa dei viaggi in Asia ha acquisito slancio negli ultimi mesi poiché molti paesi hanno allentato le restrizioni all’ingresso nel tentativo di rilanciare i loro settori turistici locali e tornare agli affari come al solito. In linea con questa traiettoria positiva, Emirates ha aumentato la capacità verso alcune delle sue destinazioni asiatiche più popolari per aiutare a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei repressa, inclusa la gestione di frequenze aggiuntive per Singapore e Guangzhou, operando il suo A380 di punta a Seoul, introducendo il suo prodotto First Class sulla rotta Manila-Dubai, operato da un Boeing 777. Inoltre, Emirates prevede di aggiornare la rotta Narita-Dubai con l’A380 dal 15 novembre”, conclude Emirates.

L’Emirates A380 debutta a Bengaluru

La compagnia inoltre ha comunicato che l’A380 di Emirates ha effettuato un atterraggio all’aeroporto internazionale Kempegowda di Bengaluru, segnando il primo volo commerciale verso l’aeroporto della città dell’India meridionale del più grande aereo passeggeri del mondo. Il servizio speciale da Dubai a Bengaluru, operante come EK562 è arrivato prima del lancio degli scheduled A380 services che inizieranno il 30 ottobre.

Satyaki Raghunath, Chief Strategy & Development Officer of Bangalore International Airport Limited (BIAL), ha dichiarato: “Bengaluru è diventata la prima città dell’India meridionale ad essere servita dall’A380 di Emirates. L’arrivo di questo aereo oggi mostra la capacità operativa e la crescente domanda a BLR. L’esperienza premium migliorata che il nuovo servizio A380 porta sulla rotta Dubai-Bengaluru non solo soddisferà la forte domanda di viaggio, ma aiuterà anche a stimolare il traffico tra i due mercati”.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “Il rapporto speciale che condividiamo con Bengaluru e lo Stato del Karnataka è di crescita e prosperità reciproche e siamo lieti di presentare i servizi A380 per questo gateway vitale per i viaggiatori nel sud dell’India. Il volo di oggi è la testimonianza del proficuo rapporto che condividiamo con la città e non vediamo l’ora di offrire l’esperienza di punta in tutte le cabine, per i viaggiatori che viaggiano da e per Bengaluru, quando inizieremo i nostri servizi giornalieri di linea con A380 alla fine di questo mese. L’India è un mercato vasto con una forte domanda per i nostri servizi verso destinazioni attraverso la nostra rete e siamo particolarmente lieti di estendere la nostra offerta di A380 per includere un punto aggiuntivo nel paese”.

Emirates ha lanciato il suo primo servizio A380 in India sulla rotta Dubai-Mumbai nel 2014 e Bengaluru diventerà la seconda città dell’India ad essere servita dall’iconico aereo.

A partire dal 30 ottobre i voli A380 di Emirates tra Dubai e Bengaluru opereranno come EK568 e EK569. Il volo giornaliero parte dall’hub della compagnia aerea alle 21:25, arrivando a Bengaluru alle 02:30 ora locale del giorno successivo. Il volo di ritorno parte dall’aeroporto internazionale di Kempegowda alle 04:30, con arrivo a Dubai alle 07:10 (ora locale). Emirates opera anche due voli giornalieri aggiuntivi utilizzando l’altro aereo widebody, il Boeing 777.

Emirates ha iniziato le operazioni in India nel 1985 con i suoi servizi di linea per Mumbai e Delhi e serve i clienti a Bengaluru con i suoi servizi dal 2006. Emirates fornisce l’accesso a nove punti in India, con i clienti che godono di una connettività senza interruzioni alla sua rete globale, con oltre 130 destinazioni attualmente.

Attualmente, Emirates opera l’A380 verso oltre 30 destinazioni in tutto il mondo e prevede di schierare il popolare aereo in oltre 40 destinazioni entro marzo 2023.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)