Lufthansa: il primo Dreamliner della compagnia prende il nome di “Berlin”

La capitale ha un nuovo ambasciatore volante. Il primo Boeing 787-9 della flotta Lufthansa, con registrazione D-ABPA, è stato battezzato oggi al Berlin Brandenburg Airport dal Governing Mayor Franziska Giffey.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Il primo Dreamliner della nostra flotta a lungo raggio si chiama ‘Berlin’, perché la compagnia ha un rapporto lungo e speciale con la capitale. Lufthansa è stata una partner forte della capitale tedesca sin dalla sua fondazione a Berlino nel 1926. Da quando ci è stato permesso di volare di nuovo a Berlino nel 1990, nessun’altra compagnia aerea ha portato più viaggiatori nella regione.Con il nuovo Boeing 787 “Berlin” portiamo con orgoglio il nome della capitale tedesca nel mondo”.

“Lufthansa è stata fondata a Berlino il 6 gennaio 1926 e vi ha avuto sede fino al 1945. Dopo la seconda guerra mondiale, solo gli aerei alleati potevano atterrare nella città divisa. Lufthansa non ha volato di nuovo nella capitale fino al 1990.

Lufthansa Group è il più grande operatore di BER. Cinque delle compagnie aeree del Gruppo collegano Berlino con la Germania e il mondo. Nel prossimo programma di voli invernali, le compagnie aeree del Gruppo offriranno poco meno di un terzo di tutti i voli da e per Berlino. Nell’estate 2023, l’offerta di Lufthansa Group sarà più del doppio di quella del secondo vettore più grande del sito, rappresentando circa il 40% di tutti i voli. Inoltre, qui il Gruppo è rappresentato, come solo a Francoforte, con tutti i suoi importanti segmenti di business”, afferma Lufthansa.

Franziska Giffey, Governing Mayor of Berlin, ha dichiarato: “Lufthansa e la capitale tedesca sono legate da una lunga tradizione. La compagnia è stata fondata a Berlino nel 1926 ed è diventata una delle compagnie aeree leader nel mondo. Oggi Lufthansa Group collega Berlino con il mondo. I voli a lungo raggio da e per BER sono molto importanti per il nostro sviluppo economico. Anche le nostre fiere, congressi e la forte industria dell’ospitalità di Berlino prosperano su questo. Sono lieto di poter battezzare oggi il primo Dreamliner “Berlin” di Lufthansa”.

“Da dicembre, D-ABPA sarà in servizio sulla rotta da Francoforte a New York (Newark). Il Dreamliner effettuerà il suo primo volo commerciale da Francoforte a Monaco di Baviera il 19 ottobre. Da quel momento in poi, “Berlin” effettuerà il volo domestico tre volte al giorno. Ciò consentirà di completare i necessari voli di addestramento e di addestrare il maggior numero possibile di equipaggi.

Il Boeing 787-9 è già il settimo aereo Lufthansa ad essere battezzato “Berlin”. Willy Brandt ha battezzato per la prima volta un Boeing 707 con il nome della capitale il 16 settembre 1960. È stato il primo battesimo di un aereo dopo il ristabilimento di Lufthansa nel 1953 e da allora è stata una tradizione che gli aerei prendessero il nome dalle città tedesche. Il predecessore del Dreamliner era il sesto “Berlin”: un Airbus A380 con registrazione D-AIMI. È stato battezzato dall’allora sindaco in carica all’aeroporto di Tegel il 22 maggio 2012 e dismesso durante la pandemia.

Il moderno velivolo a lungo raggio “Dreamliner” consuma in media solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero ogni 100 chilometri di volo. Questo è fino al 30% in meno rispetto ai modelli precedenti. Tra il 2022 e il 2027, Lufthansa Group prenderà in consegna un totale di 32 Boeing Dreamliner”, conclude Lufthansa.

Nel 100° anniversario della fondazione di Lufthansa, il Lockheed Super Star e lo JU 52 saranno in mostra permanente

Lufthansa informa: “Nel 2026 Lufthansa celebrerà il 100° anniversario della sua fondazione: il 6 gennaio 1926, la Deutsche Luft Hansa AG è stata lanciata a Berlino dalla fusione di Deutscher Aero Lloyd e Junkers Luftverkehr. Il 6 aprile 1926 seguì il primo volo della nuova compagnia aerea.

L’odierna Deutsche Lufthansa AG non è il successore legale della società fondata nel 1926, ma dell’Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf, che è stata nuovamente fondata nel 1953. Dal 1954, la società ha preso il nome di Deutsche Lufthansa AG e le operazioni di volo sono iniziate il 1 aprile 1955.

Tuttavia, il 100° anniversario della fondazione iniziale di Lufthansa deve essere debitamente celebrato nel 2026.

Gli storici velivoli Lockheed L-1694A Super Star e JU 52 D-AQUI occupano un posto molto speciale nella storia di Lufthansa e nel cuore di tutti gli appassionati di aviazione.

In un evento per i dipendenti, il presidente e CEO di Lufthansa Carsten Spohr ha affermato che a entrambi i velivoli sarà assegnata una nuova casa per celebrare il 100° anniversario di Lufthansa e saranno esposti permanentemente a Francoforte o Monaco. I preparativi per questo inizieranno quest’anno”.

“Il Lockheed L-1694A Super Star e il JU 52 D-AQUI sono attualmente in deposito presso l’aeroporto di Paderborn-Lippstadt. Il “Super Star” è stato smontato in singole parti, mentre il JU 52 è quasi completamente assemblato. L’aereo è stato costruito nel 1936 nello stabilimento Junkers di Dessau, mentre il Super Star ha effettuato il suo primo volo nel 1956. I vecchi aerei a elica sono tra i più caratteristici e storicamente significativi nella storia dell’aviazione.

Lunedì 17 ottobre, il nuovo aereo della flotta Lufthansa farà una breve visita ai suoi famosi predecessori. Il primo Boeing B787 nei colori Lufthansa con registrazione D-ABPA farà scalo all’aeroporto di Paderborn-Lippstadt nel pomeriggio come parte dell’addestramento all’atterraggio richiesto per i cockpit crew”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG – Photo Credits: Deutsche Lufthansa AG)