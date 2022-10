Neos organizza nuovi Open Day per assistenti di volo

Neos, seconda compagnia aerea italiana e parte di Alpitour World, lancia quattro nuovi open day in diverse città italiane per reclutare assistenti di volo con base presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Verona.

“In questa occasione il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea e partirà da Milano il 25 novembre per poi proseguire a Roma il 29 novembre, a Bari il 1° dicembre e a Palermo il 5 dicembre.

Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line (disponibile sulla sezione ‘Lavora con Noi’ del sito neosair.it dove saranno pubblicati anche tutti i dettagli dei singoli incontri: https://www.neosair.it/it/chisiamo/lavoraconnoi). All’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative”, afferma Neos.

“Abbiamo voluto organizzare questi nuovi open day in diverse città italiane per andare incontro ai possibili candidati, evitando loro di sostenere spese di viaggio per raggiungere hotel situati esclusivamente vicino ai nostri hub”, afferma Emiliano Lisi, Cabin Crew Human Resources Manager. “Ogni anno organizziamo open day per selezionare nuovo personale per i nostri voli e in questa circostanza abbiamo voluto offrire un’opportunità anche a chi non ha mai svolto la professione di assistente di volo sino ad oggi, ma che ha da sempre questo sogno nel cassetto”.

“Durante l’ultima stagione estiva Neos ha avuto una programmazione dei voli stabile, un risultato molto positivo, soprattutto considerando le recenti difficoltà del settore aeroportuale. L’esigenza di inserire nuove figure professionali servirà a compensare l’aumento dell’operatività che sta registrando la compagnia aerea, un’opportunità per coloro che aspirano a lavorare in una realtà solida e in crescita.

Nata nel 2002, Neos opera sulle principali rotte turistiche con oltre 50 destinazioni nel mondo raggiunte dai 4 hub dislocati fra Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino e Bologna. Eccellenza nel settore aviation, con più di 800 dipendenti e un fatturato di 466 milioni di euro nel 2019, Neos fa dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i suoi asset principali. Focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche e con la flotta più giovane d’Europa: possiede, infatti, 15 aeromobili, tra cui B737, B737 MAX e 787 Dreamliner di ultimissima generazione”, conclude Neos.

(Ufficio Stampa Neos – Photo Credits: Neos)