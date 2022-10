SWISS continua a concentrarsi sulla stabilità dello schedule per l’estate 2023

Swiss International Air Lines (SWISS) amplierà ulteriormente il suo schedule come previsto la prossima estate, per offrire ai propri clienti una gamma varia e ampia di servizi di volo. In tal modo, il mantenimento della stabilità delle operazioni rimarrà una priorità fondamentale. SWISS prevede di fornire una capacità per il 2023 summer timetable period che si attesta a circa l’85% rispetto ai livelli del 2019. Un totale di 112 destinazioni saranno servite da Zurigo e Ginevra, con una scelta di 86 punti da Zurigo e 47 da Ginevra.

“Siamo molto lieti che, come inizialmente previsto, possiamo continuare ad ampliare costantemente i nostri servizi per offrire circa l’85% della nostra capacità 2019 nel 2023 summer timetable period”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer, SWISS. “In tal modo, la nostra priorità principale sarà continuare a mantenere un programma di volo stabile per i nostri clienti per tutta la stagione estiva. Abbiamo anche posto un focus specifico sulle nostre destinazioni più popolari. Abbiamo piena fiducia che, anche in un contesto economico più difficile, la domanda strutturale di viaggi aerei continuerà a tornare”.

SWISS offrirà ai suoi clienti una scelta di 64 destinazioni europee e 22 intercontinentali da Zurigo nei suoi orari estivi 2023. Sul fronte intercontinentale, fornirà una gamma particolarmente ampia di servizi da e per il Nord America. SWISS aumenterà ulteriormente le sue frequenze da e verso l’Asia man mano che la regione si apre sempre più. All’interno dell’Europa, l’attenzione da Zurigo sarà su città famose come Amsterdam, Berlino, Londra e Roma. Una gamma particolarmente ampia di voli sarà disponibile per i punti in Italia e Spagna particolarmente apprezzati durante le vacanze, e anche in Scandinavia. Anche i servizi verso l’Europa orientale e la Germania saranno potenziati. SWISS fornirà il suo primo servizio estivo in assoluto per Bristol, nel sud dell’Inghilterra, con tre voli settimanali.

La prossima estate SWISS amplierà anche la sua gamma di servizi da Ginevra, aggiungendo le quattro nuove destinazioni di Copenhagen, Stoccolma, Oslo e Amburgo. Oltre al servizio giornaliero a lungo raggio da e per New York, ai viaggiatori SWISS da Ginevra sarà offerta una scelta di 46 destinazioni europee negli orari estivi 2023, con particolare attenzione ai punti popolari in Portogallo e Grecia.

SWISS continuerà a impegnarsi per reclutare e formare personale aggiuntivo. Entro la fine di quest’anno saranno assunti circa 800 nuovi membri dell’equipaggio di cabina, a cui seguiranno poco meno di 1.000 nel 2023.

Per stabilizzare ulteriormente i suoi orari e le sue operazioni, dare ai suoi clienti le basi di pianificazione più solide possibili e alleggerire ulteriormente i carichi di lavoro del suo personale di cabina, SWISS continuerà anche le sue collaborazioni con i suoi wet-lease airline partners. Nell’ambito della sua partnership di lunga data con Helvetic Airways, la prossima estate SWISS continuerà a impiegare ulteriore capacità di Helvetic Airways, oltre ai sei aeromobili già utilizzati tutto l’anno.

La collaborazione temporanea in wet-lease conclusa con Air Baltic per utilizzare gli Airbus A220-300 altamente avanzati ed efficienti in termini di emissioni di carbonio del vettore per i servizi SWISS nella prossima stagione invernale continuerà anche per gli orari estivi 2023. La compagnia gemella di SWISS Edelweiss Air fornirà anche uno dei suoi Airbus A340 a lungo raggio per operare i servizi Zurigo-Montreal di SWISS con un contratto di wet-lease da maggio a ottobre 2023.

Gli SWISS 2023 summer schedules sono pubblicati su www.swiss.com. Il periodo di orario estivo 2023 va dal 26 marzo al 28 ottobre.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)