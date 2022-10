News Brevi – 25.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE CON FALCON 900 DA LAMEZIA TERME A FIRENZE – Nel corso della mattinata di oggi, 25 ottobre, si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un equipaggio di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che si è alzato in volo, sulla tratta Lamezia Terme – Firenze, per trasferire una ragazza di 17 anni in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è arrivata dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Lamezia Terme. Qui la giovane paziente è stata imbarcata, insieme ad un medico ed uno dei genitori della giovane, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso Firenze. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Firenze, avvenuto alle ore 13:30 circa, la giovane è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer dove riceverà le cure mediche necessarie (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL SANTO PADRE VOLA IN BAHREIN CON ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 3 novembre alle ore 9:40 da Roma Fiumicino verso la Sakhir Air Base in Bahrein, viaggiando con ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2. Il volo sarà effettuato con un Airbus A330 con la nuova livrea azzurra dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci. L’atterraggio è previsto per le 16:45 ora locale. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Fabio Maria Lazzerini, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 14 persone, 4 piloti e 10 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico all’insegna della sostenibilità, che lo stesso Pontefice richiama costantemente nel suo Magistero. Tra gli impegni primari della Compagnia vi è proprio la sostenibilità. Per i suoi voli, infatti, ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, un programma di sostegno all’utilizzo del SAF e l’abbattimento della quota di CO2 residua con un’iniziativa di compensazione delle emissioni certificata Gold Standard”.

JETBLUE TORNA AL PROFITTO NEL TERZO TRIMESTRE 2022 – JetBlue Airways ha comunicato oggi i risultati del terzo trimestre 2022. Reported GAAP diluted earnings per share di $0,18, rispetto a $0,63 nel terzo trimestre 2019. Adjusted diluted earnings per share di $0,21 nel terzo trimestre 2022, rispetto a $0,59 nel terzo trimestre 2019. GAAP pre-tax income di $105 milioni nel terzo trimestre 2022, rispetto a $254 milioni nel terzo trimestre 2019. Escludendo one-time items, adjusted pre-tax income pari a $118 milioni nel terzo trimestre 2022, rispetto a $239 milioni nel terzo trimestre 2019. JetBlue ha chiuso il terzo trimestre 2022 con circa 2,3 miliardi di dollari di liquidità illimitata, mezzi equivalenti, investimenti a breve termine e titoli negoziabili a lungo termine. “Per il terzo trimestre abbiamo raggiunto un’importante pietra miliare nella nostra ripresa poiché abbiamo generato il nostro primo quarterly adjusted profit dall’inizio della pandemia. Guardando al futuro, ci aspettiamo che la nostra redditività sia solida nel quarto trimestre e cercheremo di espanderci ulteriormente nel 2023, mentre continuiamo a ripristinare il nostro potere di guadagno”, ha affermato Robin Hayes, JetBlue’s Chief Executive Officer. “Continuiamo a vedere un crescente apprezzamento per l’esclusiva proposta di valore per i clienti JetBlue, con tariffe basse e ottimo servizio. Sono anche lieto che la scorsa settimana gli azionisti di Spirit abbiano votato a stragrande maggioranza per approvare la nostra proposta di acquisizione. Insieme, costruiremo un vero e proprio sfidante domestico a tariffe basse per le Big Four ed espanderemo la nostra combinazione di servizio pluripremiato e tariffe basse a più clienti in più destinazioni”. “Sono soddisfatto dell’esecuzione del team nel fornire il nostro primo trimestre di redditività dalla pandemia, un traguardo importante per noi”, ha affermato Ursula Hurley, Chief Financial Officer, JetBlue. “Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sul mantenimento di una sana posizione di liquidità”.

AIR CANADA E CAE IN PARTNERSHIP PER AUMENTARE LA DIVERSITA’ NELL’AVIAZIONE – Air Canada e CAE hanno annunciato che le due compagnie aeree globali con sede a Montreal si uniscono per promuovere la diversità nell’aviazione, raddoppiando il numero di 2023 Captain Judy Cameron Scholarships concesse a giovani donne canadesi che studiano per diventare piloti commerciali o maintenance engineers. Fino a quattro aspiranti piloti commerciali saranno invitati a partecipare al programma CAE Women in Flight come ambasciatori. Lanciate nel 2019, le Judy Cameron scholarships sono state precedentemente assegnate a quattro beneficiari, che stanno aumentando a otto con il supporto di CAE e del loro Women in Flight ambassador program. Le annual Captain Judy Cameron Scholarships, istituite in onore della prima pilota donna di Air Canada per aiutare a promuovere la prossima generazione di donne che seguono le sue orme, vengono assegnate in collaborazione con la Northern Lights Aero Foundation. “Sono lieto che CAE stia collaborando con Air Canada per raddoppiare le Captain Judy Cameron scholarships per le donne canadesi in flight training. Il sostegno finanziario per aiutare con l’alto costo dell’addestramento al volo è fondamentale per il loro successo”, ha affermato Judy Cameron, Boeing 777 Captain at Air Canada (in pensione) e Director, Northern Lights Aero Foundation. “Air Canada sostiene da tempo l’uguaglianza di genere, in particolare nelle carriere aeronautiche non tradizionali e altamente specializzate, e siamo incredibilmente lieti che CAE, nostro long-time flight simulation partner, si unisca a noi per raddoppiare il numero di borse di studio che saranno offerte per il 2023”, ha affermato Murray Strom, Senior Vice President – Flight Operations, Air Canada. “Diversità, equità e inclusione sono al centro della cultura di CAE. Siamo orgogliosi di collaborare con il nostro partner di lunga data Air Canada alla nostra prima scholarship-matching initiative nell’ambito del programma CAE Women in Flight ambassador”, ha affermato Nick Leontidis, Group President, Civil Aviation, CAE.

QATAR AIRWAYS SOSTIENE IL QATAR CREATE FESTIVAL – Qatar Airways sostiene ancora una volta il Qatar Creates Festival, in corso ora a Doha fino al 29 ottobre 2022. L’evento riunisce i principali designer e artisti di tutto il mondo per una settimana di moda, arte e cultura. Ogni giorno saranno allestite mostre, sfilate e spettacoli che celebrano l’arte contemporanea, il patrimonio culturale e la moda internazionale. L’evento è patrocinato da Sua Eccellenza, Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani, Presidente dei Musei del Qatar. Il programma di Qatar Creates di quest’anno comprende la mostra inaugurale di Yayoi Kusama “Art Mill Museum 2030” presso il Flour Mill Warehouse, il concorso di moda Fashion Trust Arabia, la mostra Forever Valentino, la sfilata di moda EMERGE e molti altri eventi e mostre che presentano il lavoro di artisti rinomati e talenti emergenti. L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar, siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere il Paese un punto di riferimento per l’arte e la cultura. Qatar Creates è un evento importante per la promozione del dialogo interculturale, l’incontro e lo sviluppo di talenti, non solo della regione ma di tutto il mondo. Condividiamo questi valori e cerchiamo di fare del Qatar un centro di condivisione delle conoscenze e di celebrazione delle numerose offerte culturali e di intrattenimento in tutto il Paese”. Qatar Creates (QC) è un festival artistico e culturale del Qatar che promuove e alimenta il talento, sotto la guida di Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani. L’edizione di ottobre di QC presenterà un ricco programma di eventi, mostre, spettacoli dal vivo e inaugurazioni, in vista dell’inizio della FIFA World Cup Qatar 2022™.

QATAR DUTY FREE E’ LEAD DIAMOND SPONSOR DI FASHION TRUST ARABIA – Qatar Duty annuncia di essere Lead Diamond Sponsor di Fashion Trust Arabia, un’iniziativa senza scopo di lucro che mira a fornire supporto finanziario, guida, tutoraggio e riconoscimento globale a stilisti e talenti emergenti nella regione MENA. La cena di gala e la cerimonia di premiazione dell’FTA si svolgeranno mercoledì 26 ottobre 2022 presso il National Museum of Qatar; uno spazio vibrante in cui diverse comunità possono incontrarsi per scoprire la bellezza del ricco patrimonio e della cultura del Qatar. Il vicepresidente di Qatar Duty Free, Thabet Musleh, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere Lead Diamond Sponsor di un’organizzazione influente come Fashion Trust Arabia. Questa partnership è un’opportunità per attirare l’attenzione su designer e artisti emergenti nella regione MENA. In qualità di attore di spicco nel settore della moda, siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che mette in luce la sorprendente profondità dei talenti tra designer e artisti della moda nel mondo arabo. Attraverso il nostro supporto di FTA, vogliamo dimostrare al mondo che i designer arabi sono presenti e possono avere un enorme impatto sull’industria della moda”.

IATA: TURKISH TECHNIC SI UNISCE ALLA PIATTAFORMA MRO SMARTHUB – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Turkish Technic, fornitore leader di servizi MRO per aerei commerciali e business jet, si unirà alla piattaforma MRO SmartHub di IATA. Ciò conferma lo status di MRO SmartHub come piattaforma industriale leader di mercato, sviluppata da IATA e dal suo partner tecnologico Opremic. MRO SmartHub di IATA è una piattaforma web che consente alle compagnie aeree, ai fornitori MRO e agli OEM di ottenere una maggiore trasparenza nell’aftermarket, oltre all’accesso in tempo reale ai fair market values (FMV) for aircraft parts. Si prevede che le compagnie aeree e i fornitori di servizi MRO saranno in grado di ridurre i costi dei materiali attraverso l’uso della piattaforma di circa il 10-15%. Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President for Commercial Products and Services, ha dichiarato: “Siamo lieti che Turkish Technic si unisca all’MRO SmartHub di IATA. Attrarre un attore importante nel settore MRO globale mostra il valore del nostro prodotto SmartHub MRO. Non vediamo l’ora di lavorare con Turkish Technic e di supportarli nel massimizzare i vantaggi di questo strumento”. MRO SmartHub offre alle compagnie aeree e alle strutture MRO, come Turkish Technic, la possibilità di gestire il proprio inventario e i costi dei pezzi di ricambio aftermarket.

DRONI: APERTO OGGI IL CONGRESSO “SEA DRONE TECH SUMMIT 2022” – Grande affluenza stamani all’apertura di “Sea Drone Tech Summit 2022”, terza edizione dell’unico congresso in Italia su droni e robot per impiego marino e subacqueo, che si svolgerà fino a domani 26 ottobre presso il Polo Acquatico di Ostia (Roma). Alla cerimonia inaugurale è intervenuto Antonio Caliendo, assessore alle Attività Produttive e Turismo del Municipio Roma X. “L’impiego di droni e robot in ambito marino è sempre più diffuso anche in Italia e trova numerose applicazioni, in ambito scientifico, industriale e naturalmente militare”, ha sottolineato Luciano Castro, presidente del congresso. “Roma e il mare di Ostia in questi giorni diventeranno così la ‘capitale’ italiana della robotica marina, ospitando i maggiori esperti italiani nel settore e le tecnologie più innovative e sofisticate. Ringrazio l’assessore capitolino al turismo Alessandro Onorato per la disponibilità del Polo Acquatico e l’assessore del Municipio X Antonio Caliendo per il supporto organizzativo”. Il congresso è organizzato dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, in collaborazione con il Municipio Roma X e con l’Università Roma Tre (Dipartimento di Ingegneria e Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica).

ANA NEO ANNUNCIA IL SECONDO ROUND DI FUNDRAISING – ANA NEO, metaverse travel service providere, ha annunciato oggi di aver raccolto 1,3 miliardi di yen in venture debt durante il suo secondo round di raccolta fondi. La raccolta fondi della società ammonta a 5,8 miliardi di yen dall’inizio di questa transazione. “ANA GranWhale” è un metaverse travel service che utilizza la tecnologia VR per ricreare destinazioni e culture in tutto il mondo. “Siamo grati per il riconoscimento da parte del nostro investitore della piattaforma ANA NEO, che fornirà agli utenti globali un’esperienza online e VR senza precedenti nel metaverso”, ha affermato Mitsuo Tomita, CEO e presidente di ANA NEO.

ROLLS-ROYCE RILASCIA MTU ENGINES PER SUSTAINABLE FUELS – Rolls-Royce sta compiendo un passo importante verso un futuro più rispettoso del clima nelle applicazioni industriali, nel movimento terra, nell’agricoltura e nell’estrazione mineraria con l’approvazione degli mtu Series 1000, 1100, 1300, 1500 and 4000 engines per combustibili sostenibili. I motori mtu Series 1000, 1100, 1300 e 1500 – e quindi l’intero portafoglio di prodotti Rolls-Royce per queste applicazioni – sono già stati approvati per l’uso con combustibili diesel paraffinici EN15940 dopo il successo dei test al banco. Quest’anno, molti motori mtu Series 4000 verranno rilasciati anche per combustibili sostenibili. Seguiranno motori per emissions regulations EU Stage V. “L’uso di combustibili sostenibili consente ai nostri clienti industriali di ridurre significativamente le emissioni di gas serra, senza compromettere le prestazioni rispetto al diesel convenzionale”, ha affermato Lei Berners-Wu, Vice President Global Industrial at Rolls-Royce business unit Power Systems. Rolls-Royce ha annunciato nel 2021, nell’ambito del suo programma di sostenibilità “Net Zero at Power Systems”, che avrebbe riallineato il suo portafoglio di prodotti in modo che entro il 2030 i nuovi combustibili e le tecnologie mtu possano ridurre le emissioni di gas serra del 35% rispetto al 2019.

PARTNERSHIP TRA AMERICAN E AVIATION INSTITUTE OF MAINTENANCE – American Airlines e Aviation Institute of Maintenance (AIM) annunciano una nuova partnership che offre agli aspiranti aviation maintenance technicians (AMT) un percorso di carriera diretto verso American. Il memorandum d’intesa garantisce ai migliori candidati del campus di Chicago dell’AIM colloqui presso American, fornisce un impegno continuo con l’American’s team of aviation maintenance professionals e offre l’accesso alle strutture di manutenzione American. Agli studenti idonei verrà inoltre offerta assistenza finanziaria per esami di certificazione e toolboxes per iniziare la loro carriera con il piede giusto. Circa 4.000 studenti stanno attualmente perseguendo le certificazioni per diventare meccanici aeronautici all’interno del programma di 21 mesi dell’AIM. Con 14 scuole di manutenzione aeronautica certificate dalla FAA in tutto il paese, AIM è la più grande organizzazione di formazione sulla manutenzione aeronautica negli Stati Uniti.

LOCKHEED MARTIN COLLABORA CON RED HAT PER ADVANCED AI – Lockheed Martin e Red Hat, Inc. hanno annunciato oggi una collaborazione per promuovere advance artificial intelligence (AI) per le Lockheed Martin military platforms. L’adozione del Red Hat Device Edge appena annunciato consentirà a Lockheed Martin di supportare le U.S. national security missions applicando e standardizzando le tecnologie di intelligenza artificiale in ambienti geograficamente limitati. Con Red Hat Device Edge, Lockheed Martin sta equipaggiando U.S. military platforms, come lo Stalker unmanned aerial system (UAS), con un software avanzato che in precedenza era troppo grande e complesso per questi sistemi. Questo software avanzato consente alle piccole piattaforme di gestire grandi AI workloads, aumentando le loro capacità sul campo e guidando un processo decisionale più rapido e basato sui dati.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL PRIMO NGI FLIGHT SOFTWARE – Lockheed Martin ha recentemente consegnato il primo flight software package per il next-generation intercontinental ballistic missile (ICBM) interceptor prima del previsto. Il programma Next Generation Interceptor (NGI) di Lockheed Martin ha completato la sua prima official software release nell’agosto 2022. La consegna di questo primo incremental flight software alla Missile Defense Agency (MDA) segna un passo fondamentale nel percorso verso i test di volo e il fielding. Il primo Lockheed Martin NGI è previsto per la consegna nel FY2027.