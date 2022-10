News Brevi – 26.10.2022

POLIZIA DI STATO E AEROPORTI DI ROMA INSIEME PER LA CULTURA DELLA LEGALITA’ – Ha preso il via questa mattina al Terminal 1 del Leonardo da Vinci l’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato con il supporto di Aeroporti di Roma dal titolo: “Una giornata in aeroporto con la Polizia di Stato”. L’evento, della durata di 2 giorni, ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole della Capitale e del Comune di Fiumicino con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della legalità, nell’ambito degli eventi culturali organizzati dalla società di gestione aeroportuale con il territorio. E’ stata anche l’occasione per scoprire il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai poliziotti che operano in un aeroporto, che hanno accolto ed entusiasmato gli alunni con alcune dimostrazioni operative delle unità cinofile e di una squadra di artificieri in servizio presso lo scalo romano. Nell’aerea espositiva allestita per l’occasione, il personale in uniforme ha illustrato le attività operative e le attrezzature in uso al Reparto Volo della Polizia di Stato che, operativo da 50 anni, si articola su 11 reparti che coprono l’intero territorio nazionale e della Polizia di Frontiera che si occupa di pattugliare porti e aeroporti con compiti di intervento che non si limitano al solo controllo dei titoli di viaggio delle persone in arrivo e in partenza. Infine, gli studenti hanno potuto ammirare la Lamborghini della Polizia di Stato, fiore all’occhiello delle autovetture in uso alla Polizia Stradale e alcune auto storiche provenienti dal Museo dell’Auto, luogo dove viene quotidianamente svolta un’intensa attività di educazione alla legalità con gli operatori che accolgono le scolaresche e attraverso un percorso storico che passa in rassegna i veicoli esposti, accompagnano i ragazzi in un “viaggio virtuale” che attraversa il passato per giungere al futuro, con l’obiettivo di trasmettere soprattutto ai più giovani il senso di appartenenza e l’amore per le istituzioni. A chiudere la giornata i saluti del Dirigente Superiore della Polaria dell’aeroporto di Fiumicino, Giovanni Casavola, e della Vice President External Relations and Sustainability di ADR Veronica Pamio, che hanno ribadito l’importanza della consolidata collaborazione tra la Polizia di Stato e la società di gestione aeroportuale per la diffusione dei valori quali la legalità, spesso al centro degli eventi di intrattenimento rivolti ai viaggiatori del principale aeroporto italiano.

SAS PRESENTA REPORT OPERATIVI MENSILI ALL’INTERNO DEL CHAPTER 11 PROCESS – SAS AB e ciascuna delle sue controllate soggette al voluntary chapter 11 process negli U.S presenteranno brevi rapporti operativi mensili, contenenti determinate informazioni finanziarie alla U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare alla Corte relazioni operative su base mensile. Le informazioni finanziarie contenute nei rapporti operativi mensili includono cash position, assets, liabilities, revenue, profit and loss per il mese precedente. Le informazioni finanziarie non sono oggetto di revisione da parte del revisore dei conti di SAS. SAS pubblicherà un comunicato in relazione a ciascun monthly operating report, ad eccezione dei mesi in cui coincide con la pubblicazione dei SAS interim reports. Nel periodo dal 1 novembre 2021 al 30 settembre 2022, il report mensile conunica revenue pari a 28.361 milioni di SEK ($2,550 miliardi), net income per il periodo -7.117 milioni di SEK (-$640 milioni).

ICAO: INCONTRO PER LO SVILUPPO DELL’AVIAZIONE IN ARGENTINA – L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha recentemente tenuto una serie di incontri ministeriali bilaterali con il governo argentino, durante l’Annual General Meeting (AGM) of the Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA). Le riunioni e le osservazioni del Segretario generale all’Assemblea ALTA si sono concentrate sull’importanza degli obiettivi e delle iniziative ICAO in materia di sicurezza, protezione e sostenibilità e, nel caso degli incontri bilaterali con l’Argentina, hanno fornito a Salazar un’occasione per riconoscere l’impegno dello Stato a sviluppare continuamente il sistema dell’aviazione e riesaminare le potenziali opportunità per ulteriori progressi. Accompagnato dall’ICAO’s Regional Director for South America, il Segretario Generale Salazar ha incontrato diversi ministri, il President of Argentina’s National Civil Aviation Administration, Ms. Paola Tamburelli, e l’Air Transport Safety Board, Mr. Julián Obaid. Il Segretario Generale ha sottolineato l’importanza di una serie di risultati dell’Assemblea ICAO conclusa di recente, compresi quelli relativi agli impegni ambientali e al long term global aspiration goal di raggiungere net zero emissions entro il 2050, e ha evidenziato le opportunità per l’Argentina e l’America Latina nel suo insieme per sviluppare politiche che possano sostenere la produzione e l’uso di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), che sarà fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi. Durante la missione del Segretario Generale, il governo argentino si è impegnato nell’ICAO’s Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme.

LUFTHANSA TECHNIK: ACCORDO CON MRO HOLDINGS – Airline MRO Parts (AMP) ha firmato un accordo a lungo termine con Lufthansa Technik per la fornitura di Consumable & Expendable (C&E) materials. L’accordo personalizzato garantisce ad AMP la disponibilità di C&E materials per il suo Airline and MRO network nelle Americhe, incluso il supporto di tutte le MRO Holdings operating companies. Uno dei motivi principali che lo rende possibile è la configurazione logistica avanzata di Lufthansa Technik nelle Americhe, che consente ad AMP la disponibilità di materiale più rapida possibile per garantire operazioni senza interruzioni di AMP e dei customers maintenance networks. Il three-year program inizia immediatamente, con possibilità di estensioni. “AMP è entusiasta di collaborare con Lufthansa Technik in uno dei loro prodotti più performanti per supportare MRO Holdings e i nostri Airlines and MRO customers”, ha affermato Michael James, AMP Vice President of Supplier Alliances. “Siamo entusiasti che AMP abbia scelto Lufthansa Technik per C&E supply. Questa è una svolta per il ‘C&E supply’ product di Lufthansa Technik. Questo accordo garantirà la massima disponibilità di materiale possibile, risultando in oprazioni affidabili per AMP e l’intera base di clienti”, ha affermato Robin Johansson, Senior Director Sales Latin America, Lufthansa Technik.

IBERIA REALIZZA LA TERZA E ULTIMA FASE DEL PROGETTO IBERIA FOREST – Sono trascorsi tre anni da quando Iberia ha lanciato il suo progetto Iberia Forest, con l’obiettivo di dimostrare il suo impegno per il benessere delle comunità in cui opera la compagnia aerea (in questo caso Paracuellos del Jaramae, vicino all’aeroporto) e allo stesso tempo, compiere progressi in termini di sostenibilità e impatto sociale. Venerdì 21 ottobre Iberia ha realizzato la terza e ultima fase di impianto del progetto. I membri del suo staff, tra cui president and the management committee, sono riusciti a piantare gli ultimi 1.000 alberi mancanti per adempiere all’impegno preso con il comune. La Iberia Forest copre un’area di otto ettari e vanta più di 4.000 alberi. Si tratta di una piantagione multispecifica, ovvero comprende esemplari di varie specie vegetali della zona, come pioppi, olmi, ginepri, lecci e pini, e mira a promuovere la biodiversità e prevenire l’erosione del suolo. Inoltre, è vicino all’area urbana del comune, creando uno spazio naturale fruibile dai suoi residenti. Questo progetto fa parte dei Sustainable Development Goals per i quali Iberia è impegnata. Nello specifico, rientra nel Goal 13, Climate Action, che prevede anche iniziative per l’utilizzo di combustibili sostenibili, la riduzione dei consumi di carburante, l’utilizzo di veicoli elettrici nelle operazioni aeroportuali e la promozione delle energie rinnovabili nelle strutture della compagnia aerea, tra altri. Il progetto è in parte finanziato attraverso LIFE Zero Cabin Waste, un progetto pionieristico sviluppato da Iberia in collaborazione con Ecoembes, Gate Gourmet, Ferrovial ed ESCI-UPF, che ha consentito l’implementazione di un modello per la gestione sostenibile dei rifiuti generato a bordo di tutti i voli Iberia, per massimizzare la sua capacità di riciclaggio e proteggere l’ambiente.

QANTAS CELEBRA 25 ANNI DI COLLABORAZIONE CON LO CHEF NEIL PERRY – Qantas reintrodurrà una selezione delle voci negli inflight and lounge menu più popolari degli ultimi 25 anni, per celebrare la sua partnership di 25 anni con lo chef australiano Neil Perry. Perry ha firmato per la prima volta come Director of Food, Beverage and Service con Qantas Airways nel 1997. Venticinque anni dopo, l’anniversario segna la più lunga collaborazione nel suo genere nel settore dell’aviazione tra uno chef e una compagnia aerea. Neil Perry ha affermato: “Siamo diventati non solo più avventurosi con l’offerta del menu, ma la disponibilità e l’accesso agli ingredienti autoctoni ci ha permesso di incorporare alcuni sapori davvero fantastici e unicamente australiani nei nostri piatti. Quello che è rimasto invariato è l’impegno della compagnia aerea a mostrare i prodotti australiani premium e la volontà dei clienti Qantas di provare nuovi piatti in volo e nelle lounge”.

JETBLUE OPERA DAL NUOVO TERMINAL C A ORLANDO – JetBlue è arrivata ufficialmente nel nuovo Orlando International Airport (MCO) state-of-the-art Terminal C, con tutti i voli JetBlue in arrivo e in partenza presso la nuova struttura. JetBlue ha cessato le operazioni di volo nella sua ex sede al Terminal A, con il suo ultimo volo il 24 ottobre. JetBlue è ora l’unico vettore statunitense nel nuovo Terminal C, che gestisce il maggior numero di gate, 10 in totale, tutti dotati di imbarco biometrico. La mossa rafforza il servizio di JetBlue nella regione, con l’intenzione di operare quasi 70 voli giornalieri verso 22 destinazioni durante il periodo di punta delle vacanze a dicembre di quest’anno. “Siamo entusiasti di aprire la strada come anchor tenant al nuovo Terminal C di Orlando International”, ha affermato Joanna Geraghty, president and chief operating officer, JetBlue. “Le offerte del terminal sono eccezionali, con un’architettura straordinaria e una varietà di opzioni alimentari e di vendita al dettaglio. Questa mossa non solo mostra il nostro impegno nei confronti di Orlando e dell’area più vasta, ma fornirà anche un’esperienza nuova ed elevata ai nostri clienti mentre continuiamo la nostra crescita nella regione”. “Il Terminal C è una realtà che si adatta bene ai valori e all’innovazione di JetBlue”, ha affermato Kevin Thibault, chief executive officer, Greater Orlando Aviation Authority. Orlando è una città focale per JetBlue dal 2008. La compagnia aerea attualmente impiega più di 4.000 crewmembers con base a Orlando, con il JetBlue Orlando Support Center (OSC) che funge da pilot and inflight crewmember (flight attendant) training base.

SKYTEAM CARGO RIELEGGE TEDDY ZEBITZM, SAUDIA CARGO CEO, COME CHAIR SKYTEAM CARGO ALLIANCE – SkyTeam Cargo ha annunciato la rielezione di Teddy Zebitz, Chief Executive Officer of Saudia Cargo, come chairperson of the SkyTeam Cargo Executive Board per un altro mandato consecutivo. La nomina è stata approvata nel recente incontro a Londra, con i cargo executives di tutti i Cargo alliance members, per decidere la SkyTeam Cargo global strategy. Con la sua rielezione, Zebitz continuerà a guidare strategicamente lo SkyTeam Cargo board per un ulteriore periodo di due anni. “Sono onorato di essere stato rieletto nel Cargo Executive Board e non vedo l’ora di aprire la strada al successo di SkyTeam Cargo. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo raggiunto negli ultimi due anni e abbiamo fissato obiettivi strategici per il prossimo futuro, che eleveranno ulteriormente la posizione globale di SkyTeam Cargo come più grande cargo alliance”, ha affermato Zebitz.

UNITED LANCIA IL PRIMO ALL-ELECTRICGATE-TO-GATE AIRPORT TRANSFER SERVICE NEGLI U.S. – United Airlines e Jaguar North America hanno lanciato il primo servizio di trasferimento aeroportuale da gate a gate con una flotta completamente elettrica negli Stati Uniti. A partire da questo mese all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago, i membri selezionati MileagePlus Premier possono godersi viaggi con autista tra i loro connecting aircraft a bordo della Jaguar I-PACE HSE 2023, il primo SUV ad alte prestazioni completamente elettrico di Jaguar. I veicoli entreranno in servizio negli hub United di Denver, Houston, Newark/New York, Washington DC, San Francisco e Los Angeles entro la fine dell’anno. Si prevede che questi SUV effettueranno circa 60 viaggi al giorno e trasferiranno più di 1.000 clienti United ogni giorno. “Il nuovo programma di trasferimento a terra United-Jaguar offre ai viaggiatori un momento di lusso e comodità, aumentando al contempo gli standard di sostenibilità per il settore aereo”, ha affermato Luc Bondar, Marketing & Loyalty VP e MileagePlus President. “Il servizio di trasferimento via terra di United è un vantaggio a sorpresa per i membri Premier MileagePlus selezionati con collegamenti stretti presso gli hub statunitensi del vettore aereo. Un membro viene a sapere della sorpresa all’atterraggio in aeroporto, dove viene accolto da un agente specializzato di Premier Services che mostra al cliente il veicolo sull’asfalto e lo accompagna al volo in coincidenza”, afferma United. “Siamo entusiasti di collaborare con United Airlines per accendere ulteriormente la passione che i viaggiatori hanno per l’eco-minded exploration, poiché la sostenibilità e le prestazioni elettrizzanti sono al centro del marchio Jaguar”, ha affermato Joe Eberhardt, Presidente e CEO di Jaguar Land Rover North America.