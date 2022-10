Salvatore Sciacchitano confermato Presidente del Consiglio ICAO per i prossimi 3 anni

L’ingegnere Salvatore Sciacchitano è stato confermato, per il secondo mandato, Presidente del Consiglio dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), l’organismo dell’ONU che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati, per il triennio 2023-2025.

“La conferma di Salvatore Sciacchitano – afferma il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – è un ulteriore, importante riconoscimento del ruolo internazionale che l’Italia ha nel mondo dell’aviazione civile. Un risultato che si aggiunge a quello conseguito in settembre alla 41a Assemblea Generale, nelle elezioni per il Consiglio, in cui l’Italia ha ricevuto 151 voti su 170 votanti, prima tra le Nazioni europee e terza in tutto il mondo, dopo Brasile e USA. Ne siamo orgogliosi come Enac e come Paese Italia”.

“Sono certo – ha commentato il Direttore Generale Enac e Presidente ECAC (European Civil Aviation Conference) Alessio Quaranta – che il Presidente Sciacchitano continuerà anche nei prossimi tre anni a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, con il suo impegno a far sì che nessun Paese sia lasciato indietro, come dimostrato anche nel reagire, come sistema, alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. A nome dell’Enac, auguro buon lavoro al Presidente Sciacchitano”.

L’Ingegner Sciacchitano, ha assunto il ruolo di Presidente del Consiglio ICAO, l’organo di governo, per il primo mandato, il 1° gennaio 2020, dopo un’esperienza di circa quaranta anni nell’aviazione civile presso organizzazioni nazionali e internazionali. Dal 1996 è stato Direttore Generale del RAI, Registro Aeronautico Italiano e quindi, dal 1999 al 2010 Vice Direttore Generale dell’ENAC. Dal 2010 è stato nominato Segretario esecutivo dell’ECAC (European Civil Aviation Conference), organizzazione pan-europea composta da 44 Stati membri.

Salvatore Sciacchitano rieletto President of ICAO Council

Salvatore Sciacchitano è stato rieletto ieri per acclamazione per un secondo mandato triennale come President of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Sebbene la pandemia COVID-19 abbia avuto un impatto drammatico sul lavoro dell’Organizzazione, sono molto orgoglioso del fatto che le priorità identificate come parte della mia agenda per la modernizzazione siano state tutte affrontate con ragionevole successo”, ha osservato Sciacchitano nel suo discorso di accettazione. “Sono fermamente convinto che dobbiamo continuare in questa stessa direzione nel prossimo triennio per realizzare pienamente la modernizzazione della nostra grande organizzazione a beneficio di tutti gli Stati membri e della comunità aeronautica globale”.

“La visione ICAO è quella di raggiungere la crescita sostenibile del sistema globale dell’aviazione civile. Ma stiamo facendo abbastanza? I piani globali di navigazione, sicurezza e protezione dell’aviazione e le altre attività pertinenti dell’ICAO sono sufficienti? Dobbiamo esaminare se l’ICAO debba avere una visione più concreta e ambiziosa, o un modo più efficace per attuarla, e se il Consiglio ICAO debba delineare una visione più tangibile dell’aviazione globale del futuro. Queste sono riflessioni che penso questo Consiglio dovrebbe fare in questo triennio”, ha aggiunto.

Il presidente Sciacchitano ha sottolineato che la composizione del Council è cambiata dalla sua prima elezione nel 2019, essendo composta da molti nuovi Stati membri e dai loro rappresentanti. Ha quindi fornito anche una revisione della realizzazione delle sue priorità e strategie iniziali, rilevando che “i cinque elementi chiave della mia agenda per la modernizzazione si sono concentrati sull’ambiente di lavoro interno, sulla governance, sui metodi di lavoro, sull’innovazione, sulle relazioni con l’industria e su un iniziativa Country Left Behind” e mettendo in evidenza un’ampia varietà di progressi in ciascuna di queste aree.

Sciacchitano ha assunto per la prima volta la carica di ICAO Council President il 1° gennaio 2020. In precedenza, è stato nominato alla Delegazione italiana presso l’ICAO, dopo un’intensa carriera di 39 anni nel settore dell’aviazione.

In qualità di organo direttivo dell’ICAO, il Council fornisce una direzione continua al lavoro dell’ICAO. A questo proposito, uno dei suoi compiti principali è quello di adottare international Standards and Recommended Practices (SARPs) e di incorporarli come allegati alla Convention on International Civil Aviation. Il Council può anche modificare gli allegati esistenti, se necessario.

Talvolta, il Council può fungere da arbitro tra gli Stati membri su questioni concernenti l’aviazione e l’attuazione delle disposizioni della Convenzione; può indagare su qualsiasi situazione che presenti ostacoli evitabili allo sviluppo della navigazione aerea internazionale e, in generale, può adottare le misure necessarie per mantenere la sicurezza e la regolarità del trasporto aereo internazionale.

