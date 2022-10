KLM vince il premio APEX World Class 2023

Per il secondo anno consecutivo, KLM (compreso KLM Cityhopper) ha vinto nuovamente l’APEX World Class Award. Questo speciale riconoscimento viene assegnato dai clienti e dal settore per le prestazioni in relazione a temi quali la sicurezza, il benessere dei clienti e la sostenibilità. Anche l’ospitalità e il contatto personale sono fattori chiave. Il prestigioso premio viene assegnato ogni anno dall’Airline Passenger Experience Association (APEX), che valuta le percezioni dei passeggeri. I vincitori vengono scelti sulla base di verifiche e recensioni dei consumatori a livello mondiale. Le compagnie aeree devono avere già una valutazione di cinque stelle.

Il World Class Award riflette le prestazioni di servizio, l’esperienza degli ospiti, la sicurezza e la sostenibilità. KLM mira a eccellere in tutte queste aree nella sua interazione con i clienti. Come riportato dalla giuria: “Le esperienze a terra, nelle lounge e durante i numerosi voli di verifica sono state impressionanti. I dipendenti di KLM si sono dimostrati sinceri, cordiali e disponibili nei confronti di tutti i loro ospiti. Per noi queste qualità sono parte integrante della cultura del servizio KLM”.

Boet Kreiken – EVP Customer Experience: “Viste le sfide operative dell’ultimo anno all’aeroporto di Amsterdam Schiphol e all’interno di KLM/KLC, unite a una concorrenza agguerrita, siamo davvero onorati che KLM sia stata nuovamente premiata con il World Class Award. Lavoriamo duramente per trasportare i nostri clienti a destinazione in modo sicuro e confortevole. La sostenibilità è anche una parte importante del nostro intero viaggio con i clienti. Altre iniziative includono l’acquisto di nuovi aeromobili più efficienti, la riduzione del peso dove possibile e l’investimento in carburante più sostenibile. Il fatto che i passeggeri e la giuria professionale ci valutino così bene è un complimento meraviglioso per tutti i dipendenti di KLM e ci spinge a continuare a migliorare i nostri prodotti e servizi per tutti i nostri clienti. Il recente lancio del prodotto Premium Comfort di KLM ne è un buon esempio”.

L’APEX è la più grande organizzazione internazionale che si occupa delle percezioni dei passeggeri nei confronti delle compagnie aeree ed è diventata una rinomata organizzazione di ricerca e valutazione. Quest’anno il World Class Award è stato assegnato a otto compagnie aeree. Oltre a KLM, sono state premiate Japan Airlines, Qatar Airways, Emirates, Xiamen Airlines, Singapore Airlines, Saudia e Turkish Airlines. Per avere la possibilità di vincere il World Class Award, una compagnia aerea deve avere già una valutazione di cinque stelle.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)