News Brevi – 29.10.2022

A HOPE-LUCCA COMICS VERRA’ PRESENTATA LA COLLANA “CENTO ANNI DI AERONAUTICA MILITARE A FUMETTI” – La collana a fumetti “Centenario Aeronautica Militare”, realizzata dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare per rendere omaggio agli aviatori di ieri e di oggi in vista del centenario della Forza Armata, verrà presentata domenica 30 ottobre 2022 a “HOPE – Lucca Comics & Games 2022”. Alla presentazione, che si svolgerà al Si6 dell’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca dalle 15.00 alle 16.00, interverranno il Vice Capo del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore A.M., Colonnello Rosario D’Auria, il direttore artistico della collana, Francesco Archidiacono, gli autori Paolo Nurcis e Vincenzo Grienti, e il fumettista e autore Marco Trecalli. Questo progetto editoriale si inquadra nel contesto delle numerose iniziative che l’Aeronautica Militare sta organizzando a favore dei cittadini per diffondere la cultura aeronautica sul territorio e avvicinare soprattutto i più giovani ai valori e alle tradizioni che hanno contraddistinto la storia della Forza Armata, intimamente connessa con le vicende del Paese. Proprio in quest’ottica è nata l’idea di una serie di racconti a fumetti, messi su carta grazie all’abilità di giovani sceneggiatori, disegnatori, coloristi, copertinisti e alla coordinazione del direttore artistico. Dei 12 titoli della collana sono già stati pubblicati tre volumi: “El Alamein”, “In volo per la vita” ed “Il ritorno degli eroi”, che raccontano la Forza Armata da prospettive storiche differenti. Nel corso dell’evento espositivo verranno fornite anticipazioni anche sui prossimi tre volumi in uscita della raccolta: “Incursori”, “Firestorm” e “Fulco!” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA: PROSEGUONO CON RYANAIR LE NEGOZIAZIONI PER IL RINNOVO DELL’ACCORDO DI PARTNERSHIP IN SCADENZA – L’Aeroporto di Bologna informa: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. informa che a fine ottobre verrà a scadere il contratto di partnership e sviluppo tra AdB e Ryanair ed altresì che sono ancora correnti i confronti negoziali tra le Parti per il suo rinnovo. La partnership, avviata nel 2008 e quindi rafforzata nel 2013 e nel 2016, è in via di discussione per opportuno aggiornamento e ridefinizione dei reciproci impegni, fin qui le Parti riconfermando significativo interesse alla ricerca di adeguata e sostenibile intesa”.

LEONARDO: L’AW101 COMPLETA HIGH ALTITUDE TRIALS NEGLI STATI UNITI – Il Norwegian AW101 All-Weather Search and Rescue helicopter, costruito da Leonardo, ha effettuato high altitude trials per dimostrare un incremento dell’engine power e aumentare il Main Gear Box torque rating. Un team interdipartimentale di Leonardo a Yeovil ha intrapreso con successo high altitude trials, che sono stati completati nei tempi previsti con il Norwegian AW101 helicopter negli Stati Uniti. Il velivolo ha completato il suo 21-day trial plan in soli 16 giorni. L’AW101 Performance Improvement Programme certifica l’aumento della potenza del motore e aumenta il Main Gear Box (MGB) torque rating al 117%. Il velivolo è stato testato in Colorado a Buena Vista e Leadville, che si trova a 1 miglio sul livello del mare, per espandere l’high altitude element del take-off and landing envelope che contribuirà alla complessiva 117% capability. I test in luoghi ad alta quota hanno dimostrato safe landing and recovery techniques in caso di guasto al motore, il che ha spinto le capacità dell’aeromobile a un certifiable-solution status. I power consumption testing hanno reso l’aereomobile a prova di futuro per i requisiti di certificazione imminenti. I Leonardo customer engineers, noti come Field Service Representatives (FSR), hanno ricostruito il Norwegian AW101-612 All-Weather Search and Rescue (AWSAR) helicopter sulla costa orientale dell’America, a Baltimora, dopo che era stato spedito negli Stati Uniti via mare. L’equipaggio Leonardo, composto da Richard Parkes, Flight Test Engineer e dai piloti collaudatori Matt Grindon e Nick Wharmby, ha poi volato 1.600 miglia attraverso gli Stati Uniti verso gli aeroporti più alti del mondo per gli handling, performance and certification testing a Buena Vista e Leadville. I Leonardo aircraft performance and handling engineers hanno supportato l’acquisizione dei dati in tutti i punti di prova. Le dimostrazioni ai team members del Segretariato generale della Difesa italiano e della Direzione nazionale degli armamenti hanno convalidato le capacità ampliate del velivolo. Il supporto materiale, logistico e marittimo di Leonardo a Yeovil ha evitato di perdere un solo giorno di volo e ha assicurato un’eccezionale disponibilità dell’aeromobile al 100%. Kristian Daines, AW101 Performance Improvement Program Manager, Leonardo Helicopters UK, ha dichiarato: “I test sono stati eseguiti secondo i piani sin dal primo giorno, un successo sbalorditivo per i team in Colorado e Yeovil e un’esecuzione fenomenale da parte di tutti coloro che l’hanno realizzato”. Il velivolo è ora su un traghetto per tornare in Leonardo a Yeovil, Regno Unito, attraverso Canada, Groenlandia, Islanda e Scozia. Il Norwegian AW101 NAWSAR helicopter continuerà quindi il suo viaggio per la consegna al Norwegian Ministry of Justice and Public Security.