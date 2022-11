Qatar Airways rafforza il suo network con l’aumento delle frequenze verso più destinazioni durante la stagione invernale

Qatar Airways potenzia ulteriormente il suo network in crescita con un aumento delle frequenze dei voli verso diverse destinazioni popolari in tutto il mondo, per soddisfare la domanda di viaggio durante l’alta stagione delle vacanze invernali.

“Questo aumento fa parte degli sforzi in corso della compagnia aerea per fornire una scelta più ampia e una connettività senza interruzioni ai passeggeri mentre scoprono il mondo, tramite l’Hamad International Airport (HIA), hub della compagnia aerea. Qatar Airways sta inoltre lanciando i suoi servizi inaugurali per Dusseldorf, con voli giornalieri a partire dal 15 novembre 2022, la quarta destinazione della compagnia aerea in Germania”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways continua a migliorare il proprio programma e la propria rete aumentando le frequenze verso molte destinazioni chiave in tutto il mondo. Questo aumento offrirà una scelta ancora più ampia ai nostri passeggeri d’affari e di piacere, che potranno collegarsi senza problemi tramite il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport, a più di 150 destinazioni globali. Con Qatar Airways che sviluppa la sua rete con frequenze maggiori e ha anche recentemente adottato gli Avios come valuta fedeltà, i passeggeri sono posizionati per trarre vantaggio dal viaggiare con la migliore compagnia aerea del mondo verso destinazioni chiave in tutto il mondo”.

Qatar Airways network increases:

Singapore – Da 14 a 21 voli settimanali in vigore dal 30 ottobre 2022.

Bali – Aumenta da 7 a 14 voli settimanali a partire dal 6 dicembre 2022.

Abu Dhabi – Aumenta da 21 a 28 voli settimanali a partire dal 21 dicembre 2022.

Amsterdam – Aumenta da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 21 dicembre 2022.

Almaty – Aumenta da 4 a 7 voli settimanali a partire dal 1 gennaio 2023.

Dublino – Aumenta da 11 a 12 voli settimanali a partire dal 3 gennaio 2023.

Città del Capo – Aumenta da 10 a 14 voli settimanali a partire dal 6 gennaio 2023.

Hong Kong – Aumenta da 7 a 11 voli settimanali a partire dal 16 gennaio 2023.

Lusaka e Harare – Aumenta da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 17 gennaio 2023.

Ho Chi Minh – Aumenta da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023.

Hanoi – Aumenta da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023.

Adelaide e Auckland – Aumenta da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 22 gennaio 2023.

“Qatar Airways offre pacchetti di viaggio per la FIFA World Cup Qatar 2022™, accogliendo gli appassionati di calcio di tutto il mondo per godere della migliore ospitalità del Qatar e seguire di persona la loro squadra del cuore. I fan hanno la flessibilità di creare il proprio pacchetto per la FIFA World Cup Qatar 2022™, che include voli con Qatar Airways, Official Airline Partner of FIFA.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)