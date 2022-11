Emirates: anche in inverno centinaia di offerte esclusive a Dubai con My Emirates Pass

Emirates ha annunciato oggi il ritorno del suo My Emirates Pass. Dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, My Emirates Winter Pass consente a chi vola con Emirates di ottenere di più dal proprio viaggio, con offerte esclusive in oltre 500 località negli Emirati Arabi Uniti.

“I clienti Emirates che voleranno da o verso Dubai potranno semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco e un documento d’identità a centinaia di punti vendita, ristoranti, nonché a famose attrazioni e SPA di lusso, per godere di fantastici sconti in tutta Dubai e nel Paese. Tutte le offerte My Emirates Pass sono disponibili sul sito www.emirates.com/myemiratespass.

Inoltre, i passeggeri Emirates potranno usufruire di un biglietto gratuito per Tour Dubai, una crociera turistica dalla durata di un’ora, che offre viste panoramiche uniche del quartiere storico di Dubai dalla tradizionale barca dhow (Non è richiesta la prenotazione per il biglietto omaggio a ingresso singolo. I clienti Emirates possono usufruire di questa offerta esibendo una carta d’imbarco valida, digitale o cartacea, alla biglietteria il giorno dell’utilizzo e un documento d’identità. L’offerta è valida dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022).

Dai principali eventi sportivi – come, per esempio, il torneo di golf “DP World Tour” o quello di rugby “Emirates Airlines Rugby Sevens” – alle celebrazioni delle festività del mese di dicembre, c’è sempre qualcosa da scoprire per chi visita Dubai durante la stagione invernale. Spiagge baciate dal sole e attività storiche, ospitalità di livello mondiale e strutture per il tempo libero: Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale”, afferma Emirates.

“I membri del pluripremiato programma fedeltà di Emirates, Skywards, possono accumulare Miglia sulla spesa giornaliera presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti e riscattare queste Miglia per biglietti premio, upgrade, nonché biglietti per concerti ed eventi sportivi. Scopri di più su Emirates Skywards qui: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/.

I clienti possono ora sfogliare, creare e prenotare i propri itinerari personalizzati tra cui voli, soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze culinarie e ricreative a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, attraverso la piattaforma Dubai Experience di Emirates, e divertirsi ancora di più”, prosegue Emirates.

“Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni, in sei continenti e attualmente opera 36 voli settimanali dall’Italia a Dubai. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.emirates.com/it/italian/. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, Emirates Sales Office, tramite agenti di viaggio o tramite agenzie di viaggio online.

Attualmente la compagnia collega l’Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano, Venezia e Bologna, al suo hub di Dubai, dal quale si raggiungono oltre 130 destinazioni nel mondo. In Italia, Emirates è anche tra gli sponsor dell’AC Milan”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)