Da Venezia e Verona nuovi collegamenti di Wizz Air per volare da gennaio

Wizz Air quest’oggi ha annunciato il lancio di 3 nuove rotte in partenza dagli aeroporti internazionali di Venezia Marco Polo e Valerio Catullo di Verona, generando nuove opportunità di viaggio per i clienti italiani. I biglietti per tutte le rotte sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

“Sembra proprio che anche il 2023 possa continuare a riservare grandi sorprese per tutti i viaggiatori in partenza dal principale hub veneziano. Dal 12 gennaio, infatti, sarà possibile raggiungere l’elegante capitale dell’Armenia e lasciarsi incantare dalle bellezze e dalla storia della “Città Rosa”, grazie a un nuovo collegamento a frequenza bisettimanale che opererà tra gli Aeroporti di Venezia Marco Polo e Erevan Zvartnots.

Inoltre, dal 14 gennaio e per tutta la stagione invernale, saranno attivate altri due nuove rotte che collegheranno l’aeroporto Valerio Catullo di Verona alle città polacche di Danzica e Poznan. Le nuove rotte rappresentano un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni della stagione invernale 2022 – 2023 della compagnia aerea.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo”, afferma Wizz Air.

Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi dimostra come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo. Siamo entusiasti di queste integrazioni alla nostra offerta: non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo dei nostri aerei per guidarli verso mete unica dove poter dimenticare lo stress della vita quotidiana e godere appieno delle meraviglie che le caratterizzano”.

VENEZIA – EREVAN – Giovedì, sabato, dal 12 gennaio 2022.

VERONA – POZNAN – Sabato, dal 14 gennaio 2022.

VERONA – DANZICA – Sabato, dal 14 gennaio 2022.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)