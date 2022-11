ATR presenterà un futuro forte per la Regional Aviation allo Zhuhai Airshow 2022

ATR parteciperà allo Zhuhai Airshow in Cina, dall’8 al 10 novembre, nell’ambito dell’impegno dell’azienda per contribuire a migliorare la connettività regionale vitale in modo sostenibile in tutto il paese.

“Il produttore presenterà la sua vasta gamma di prodotti e servizi progettati per i servizi aerei essenziali di oggi e di domani, compreso il suo ATR 42-600 moderno, confortevole, efficiente nei consumi e versatile, nella sua configurazione da 30 posti, appositamente progettata per le esigenze del mercato cinese. ATR sottolineerà anche il suo continuo impegno per un’industria aeronautica più sostenibile, con i suoi turboelica che bruciano fino al 45% in meno di carburante ed emettono fino al 45% in meno di CO2 rispetto ai jet regionali di dimensioni simili, e presto saranno certificati 100% SAF.

Questo evento sarà un’opportunità per l’azienda di evidenziare i vantaggi concreti di una solida rete di regional air links redditizi e sostenibili per le comunità locali, le imprese e i turisti”, afferma ATR.

In questa occasione, ATR terrà un briefing con i media con Mr. Wang Qi, VP Sales and Chief Representative, per presentare gli ultimi aggiornamenti e il potenziale di mercato di ATR.

