ITA Airways lancia il corso Voglia di Volare

ITA Airways informa: “ITA Airways lancia “Voglia di Volare”, il suo corso nato per aiutare le persone a riscoprire e ritrovare il piacere di volare e lo fa accogliendole nel cuore delle sue attività, presso il Flight Center della Compagnia, il luogo dove si addestra il personale di volo e si può toccare con mano il mondo dell’aviazione ed assaporare la bellezza di “volare” prima di prendere l’aereo.

“Voglia di Volare” oltre che a Roma avrà delle sezioni anche all’aeroporto di Milano Linate. In particolare, le prossime date in programma saranno il 15-16 novembre e 13-14 dicembre presso il Flight Center di ITA Airways a Roma Fiumicino e il 29-30 novembre a Milano Linate.

“Voglia di Volare” è rivolto non solo a chi non ha mai volato, ma anche ai viaggiatori occasionali o abituali per i quali volare ha sempre comportato qualche pensiero. I corsi si sviluppano attraverso una coinvolgente esperienza di due giorni e i partecipanti potranno: approfondire le tematiche psicologiche, incontrare un comandante di ITA Airways per approfondire le tematiche aeronautiche, sperimentare il simulatore di volo, effettuare un volo accompagnati dallo staff della Compagnia, beneficiare di un anno di assistenza post-corso su tutti i voli ITA Airways.

L’attività rientra nella strategia di ITA Airways di porre il cliente al centro del proprio business, studiando azioni sempre più efficaci per soddisfare ogni esigenza del cliente”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di ITA Airways e contattare lo staff di Voglia di Volare all’indirizzo vogliadivolare@ita-airways.com.

(Ufficio Stampa ITA Airways)