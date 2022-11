Singapore Airlines incrementa i voli da Roma a Singapore a partire dal primo maggio 2023

Singapore Airlines (SIA) ha annunciato un incremento dei voli tra Roma e Singapore.

“A partire dal 1° maggio 2023, un nuovo collegamento sarà infatti aggiunto ai 3 voli settimanali attualmente operati dalla compagnia. Il nuovo volo partirà da Roma Fiumicino ogni lunedì e verrà operato con l’Airbus A350-900, con una capacità di 253 posti – 42 in Business, 24 in Premium Economy e 187 in Economy Class.

I passeggeri in partenza da Roma avranno un’ulteriore opportunità per provare l’eccellente servizio di bordo di una delle compagnie aeree più premiate al mondo: tra i riconoscimenti più recenti, lo Skytrax Award vinto da Singapore Airlines per la categoria World’s Best Airline Cabin Crew 2022″, afferma Singapore Airlines.

Dale Woodhouse, General Manager Italy, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Il volo aggiuntivo da Roma è un’ulteriore dimostrazione dell’eccezionale domanda di voli Singapore Airlines da parte di chi viaggia per lavoro o per piacere, non solo verso Singapore ma anche verso altre destinazioni del nostro network in Sud-Est Asiatico, Asia settentrionale e Pacifico sud-occidentale”.

Di seguito la programmazione dei voli a partire dal 1° maggio 2023:

SQ 365 – Dal 1° maggio 2023, lunedì, martedì, venerdì e domenica – FCO 12:00 SIN 06:00+1

SQ 366 – Dal 1° maggio 2023, lunedì, martedì, venerdì e domenica – SIN 01:30 FCO 08:05

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)