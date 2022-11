SkyTeam celebra 10 anni di SkyPriority

SkyTeam e i suoi membri festeggiano i 10 anni di SkyPriority, la pluripremiata serie di priority airport services forniti dalle compagnie aeree SkyTeam in oltre 970 aeroporti in tutto il mondo.

“Immediatamente identificabile dal suo iconico quadrato rosso, SkyPriority aiuta a rendere anche l’aeroporto più sconosciuto facile da navigare come l’hub preferito di un cliente. Negli ultimi dieci anni, centinaia di milioni di clienti hanno beneficiato di servizi dedicati offerti in otto punti di contatto chiave durante il loro viaggio in aeroporto.

Quando SkyTeam ha lanciato SkyPriority nel 2012, ha guidato il settore diventando la prima alleanza di compagnie aeree ad allineare i branded airport services per i clienti premium. SkyTeam rimane la principale alleanza globale per priority airport services in tutto il mondo”, afferma SkyTeam.

“Per 10 anni, SkyPriority ha incarnato l’etica di SkyTeam di ‘prendersi cura di te’, con i dipendenti di tutte le compagnie aeree associate che offrono con orgoglio un servizio coerente e di qualità ovunque i viaggi di un cliente lo portino attraverso la nostra rete”, ha affermato Patrick Roux, SkyTeam CEO and Managing Director. “E SkyTeam non si ferma qui. Sfruttando la tecnologia innovativa, la nostra visione è quella di portare l’esperienza aeroportuale del cliente a nuovi livelli nel prossimo decennio e oltre, attraverso una maggiore velocità, facilità e riconoscimento lungo il loro viaggio”.

“I nostri clienti ci dicono che SkyPriority dà loro tranquillità, sapendo che possono aspettarsi riconoscimenti e un servizio di alta qualità in ogni aeroporto del network SkyTeam, con qualunque compagnia aerea volino”, ha affermato Hsieh Su-Chien, Chairman of China Airlines. “Come prima compagnia aerea a lanciare SkyPriority nel 2012, rimaniamo orgogliosi oggi di migliorare l’esperienza dei clienti premium che volano con China Airlines e non vediamo l’ora di rendere ogni viaggio più fluido negli anni a venire”.

I servizi SkyPriority includono: dedicated check-in and bag drop, facilitazioni attraverso security and immigration (priority in security and immigration soggette alle normative delle autorità aeroportuali locali), priority service in ticket counters and transfer desks, priority aircraft boarding. All’arrivo, SkyPriority fa in modo che i bagagli dei clienti siano tra i primi sul belt, facendo risparmiare loro tempo prezioso.

(Ufficio Stampa SkyTeam)