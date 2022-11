British Airways lancia un nuovo volo diretto da Londra a Cincinnati

British Airways ha annunciato una nuova rotta diretta da London Heathrow alla Cincinnati region, a partire dall’estate 2023.

“Cincinnati diventerà la 27esima destinazione statunitense servita direttamente da Londra da British Airways, che offre 300 voli transatlantici a settimana.

A partire dal 5 giugno 2023, questo sarà l’unico volo diretto tra il Regno Unito e tutto l’Ohio, il Kentucky e l’Indiana, creando nuove opportunità per il turismo e gli affari. Il volo opererà cinque volte a settimana nella stagione estiva e quattro in quella invernale.

Adagiata lungo le rive del fiume Ohio, la regione di Cincinnati si estende su porzioni di tre stati – Ohio, Kentucky e Indiana – offrendo accesso a una vasta gamma di destinazioni statunitensi per lavoro e divertimento”, afferma British Airways.

Neil Chernoff, Director of Networks and Alliances di British Airways, ha dichiarato: “Questa è la prima volta che voliamo su questa rotta e non vediamo l’ora di collegare due città che hanno entrambe così tanto da offrire. Questo non solo aprirà queste destinazioni ai clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma migliorerà anche la connettività tra la regione di Cincinnati, l’Europa e oltre, con l’opportunità di connettersi alla nostra rete più ampia via Londra”.

Candace McGraw, chief executive officer of Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG), ha dichiarato: “Il servizio non-stop di British Airways da CVG a Londra-Heathrow è una vittoria a tutto tondo per la regione dell’Ohio, del Kentucky e dell’Indiana. L’impatto economico di questo volo transatlantico è esponenziale per i viaggi d’affari, lo sviluppo economico e il turismo tra il Regno Unito e la nostra area degli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di instaurare una forte collaborazione con i nostri nuovi amici per molti anni a venire”.

“Altrove negli Stati Uniti, British Airways ha recentemente annunciato voli aggiuntivi per Portland, Oregon, che diventeranno giornalieri per l’estate 2023, e Pittsburgh, Pennsylvania, che aumenteranno a sei voli a settimana. La compagnia aerea aggiungerà anche un ottavo volo giornaliero per New York JFK nell’estate 2023 e si prepara a trasferirsi nel Terminal 8 dell’aeroporto, dove si collocherà con il partner commerciale congiunto American Airlines dopo una sostanziale riqualificazione.

Attraverso l’Atlantic Joint Business (AJB) questa nuova rotta offrirà ai clienti collegamenti ancora più entusiasmanti a prezzi competitivi, su un unico biglietto. L’AJB riunisce i flight network di Aer Lingus, British Airways, Finnair, Iberia e LEVEL operanti in Europa e Israele, e American Airlines negli Stati Uniti.

I clienti che viaggiano a Cincinnati viaggeranno su un Boeing 787-8 Dreamliner con una scelta di tre cabine: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business). I biglietti sono ora in vendita su www.ba.com”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)