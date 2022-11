ITA Airways: novità per il collegamento tra Roma e Milano

ITA Airways presenta le novità sulla rotta Roma – Milano dedicate alla sua clientela, contraddistinte da un’ampia scelta di opzioni di viaggio con nuovi benefici, come la Classe Superior, tariffe sempre più flessibili, Flight Pass, Fast Track, Face Boarding, nuove opportunità per i soci Volare e agevolazioni per chi parcheggia la propria autovettura in aeroporto a Milano Linate e a Roma Fiumicino.

“Durante la stagione invernale ITA Airways offre sulla tratta Roma – Milano – Roma fino a 30 voli nei giorni feriali, 15 da FCO e 15 da LIN, uno ogni ora dalle 7:00 alle 22:00 di cui 7 voli in partenza entro le 9:00. La rotta è dedicata soprattutto alla clientela business che si sposta fra la capitale ed il capoluogo lombardo con alta frequenza nei giorni settimanali, e alla clientela leisure e commuter nel fine settimana. ITA Airways ha studiato un’offerta tailor made per ogni tipo di clientela, seguendo la sua strategia di porre il passeggero al centro del proprio business.

A bordo accanto all’offerta in Economy, ITA Airways offre la Classe Superior, una classe riservata e con la garanzia di aver il posto accanto sempre libero per permettere di lavorare al meglio, o semplicemente di godere il volo in pieno relax. Inoltre, la Superior offre un servizio di bordo dedicato e differenziato in base al momento della giornata: oltre alla tradizionale offerta di bevande calde e fredde, saranno serviti una colazione italiana con lieviti caldi, una selezione di biscotti e di snack salati durante il giorno e, la sera, un aperitivo con spumante e stuzzichini.

Le comodità della Classe Superior non si esauriscono a bordo ma accompagnano i passeggeri anche nei servizi in aeroporto con la possibilità di imbarcare in stiva gratuitamente 2 bagagli da 23 Kg ciascuno, di effettuare il check-in in aeroporto presso i banchi Sky Priority, di accedere alle Lounges, di usufruire del fast track per superare rapidamente i varchi di sicurezza, dell’imbarco prioritario in aeromobile e della scelta del posto gratuita.

L’offerta ITA Airways si articola su numerose opzioni tariffarie che soddisfano tutte le esigenze di flessibilità del Cliente, anche attraverso un’estesa scelta di brand: Economy Light, Economy Classic, Economy Flex e Superior Flex“, afferma ITA Airways.

“Inoltre, per una maggiore flessibilità, tutte le tariffe Economy dei voli ITA Airways Roma – Milano – Roma hanno il cambio sempre disponibile, inclusa la tariffa Economy Light.

Per le tariffe Economy Flex e Superior Flex il cambio è gratuito (nel caso di cambio, se la classe di prenotazione per il nuovo itinerario non fosse disponibile o la tariffa risultasse più alta, sarà necessario il pagamento della differenza tariffaria), per la Economy Light è ora possibile effettuare un cambio biglietto con il pagamento di un supplemento e per la tariffa Economy Classic è stata implementata una riduzione di supplemento da 65 a 30 euro.

Oltre alle tariffe individuali descritte, la Compagnia di bandiera offre il Flight Pass, il nuovo prodotto tariffario ITA Airways che, anche sulla Roma – Milano – Roma, permette di acquistare un pacchetto di biglietti prepagati, personalizzando le condizioni di utilizzo in base alle esigenze, a prezzi super convenienti (pacchetto da 50 voli al prezzo promozionale di € 69 in classe Economy e € 99 in classe Superior all inclusive per ogni volo)

I biglietti pre-acquistabili sul sito di ITA Airways Connect danno la possibilità alle Piccole e Medie Imprese (PMI) di ottenere tariffe competitive per i viaggi aziendali . Comporre il pacchetto è semplicissimo: basta selezionare il periodo di viaggio e la città che si deve raggiungere, scegliere la classe di viaggio tra Economy e Superior, decidere da quanti voli sarà composto il pacchetto, da un minimo di 6 ad un massimo di 24, indicare il numero di passeggeri.

Con Flight Pass il prezzo dei biglietti viene bloccato al momento dell’acquisto del pacchetto, senza sorprese sull’aumento delle tariffe e permettendo di risparmiare sui voli anche in alta stagione.

ITA Airways ha anche previsto una nuova tariffa Economy Andata/Ritorno a 95€ tutto compreso “same day” per i viaggi andata e ritorno in giornata, con possibilità di acquisto entro il 31 dicembre 2022, viaggiando entro il 31 marzo 2022″, prosegue ITA Airways.

“A tutto questo è possibile associare anche il valore aggiunto del programma loyalty Volare, il programma fedeltà di ITA Airways che è pensato su misura per chi ama viaggiare, per svago o per lavoro. Tanti i servizi esclusivi che sono presenti nei quattro Club del programma: Smart, Plus, Premium ed Executive e si possono accumulare 10 punti per ogni euro speso per acquistare voli ITA Airways.

Accumulare punti è semplicissimo: basta acquistare voli nel contempo venduti e operati da ITA Airways o servizi ITA Airways. Il numero dei punti varia in base al Club di appartenenza:

Club Smart: 10 punti per euro speso;

Club Plus: 11 punti per euro speso;

Club Premium: 12 punti per euro speso;

Club Executive: 13 punti per euro speso.

Il programma Volare permette di raggiungere sempre più velocemente l’accesso al Club successivo e ai voli premio per le destinazioni preferite dal cliente con un comodo acceleratore di punti. Con i punti accumulati si potrà accedere ai Club esclusivi del programma e richiedere voli in modalità Cash&Points.

Il Cliente ITA Airways durante il volo, oltre a beneficiare della cordialità e professionalità del personale di cabina, ha la possibilità di scegliere, in base alla policy tariffaria gratuitamente o a pagamento, il posto preassegnato, il posto libero adiacente, ed eventualmente usufruire di un upgrade in classe Superior.

I vantaggi non si limitano a quelli offerti direttamente da ITA Airways, fin dalla partenza il Cliente che viaggia sui servizi Roma – Milano – Roma ITA Airways può accedere a tariffe agevolate dei parcheggi Aeroporti di Roma di Fiumicino e di quelli Aeroporti SEA, nell’aeroporto di Milano Linate.

Inoltre, una volta arrivati in aeroporto, il check-in può essere semplificato e reso più veloce grazie al:

Fast Track: servizio disponibile negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, dedicato ai passeggeri ITA Airways con biglietto Superior Class, o ai soci del programma Volare appartenenti ai Club Premium ed Executive, o ai dipendenti di aziende con accordo con ITA Airways che hanno aderito al sub program Corporate, o ai soci SkyTeam Elite Plus con carta d’imbarco ITA Airways;

Face Boarding: servizio disponibile all’aeroporto di Milano Linate, e presto disponibile anche a Roma Fiumicino per i passeggeri ITA Airways. A Milano Linate, per potere utilizzare il servizio, è necessario registrarsi presso i totem che si trovano poco prima dei controlli, i passaggi sono semplici ed in pochi minuti la registrazione è conclusa (la registrazione va fatta una sola volta); è necessario avere la carta d’identità elettronica o il passaporto e la carta imbarco. Subito dopo il passeggero può dirigersi ai controlli senza dover esibire alcun documento o carta imbarco oltrepassando gli stessi con il solo controllo biometrico. Utilizzando il face boarding, il Cliente seguirà una corsia preferenziale che lo porterà ad accorciare i tempi e fare il controllo di sicurezza con i nuovi sistemi EDS.

Per ulteriori informazioni e acquisto dei servizi, è possibile visitare il sito ita-airways-connect, contattare il call center ITA Airways dedicato all’assistenza agenzie al numero 06 85960018 dall’Italia e al numero +39 39 06 85960020 dall’estero”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)