easyJet lancia la promozione per il Black Friday

easyJet ha lanciato oggi la sua promozione per il Black Friday, mettendo a disposizione 26.000 posti da e per l’Italia a tariffe scontate a partire da 19,99€.

“Da oggi, venerdì 25 novembre, fino alla mezzanotte di lunedì 28 novembre, sul sito easyjet.com è possibile scegliere tra offerte valide su tantissimi voli in partenza tra il 10 dicembre 2022 e il 31 marzo 2023 verso le circa 220 destinazioni del network italiano di easyJet.

Perché usufruire del Black Friday solo per l’acquisto sfrenato di prodotti quando basta un volo di poche ore con easyJet per regalarsi esperienze autentiche e ricordi indimenticabili in alcune delle più belle destinazioni d’Europa, e non solo?

Grazie al Black Friday di easyJet è più facile e conveniente volare direttamente alla scoperta della meta europea dei propri sogni. Sono infatti ora disponibili offerte imperdibili per le più popolari città del continente come Amsterdam, Parigi, Berlino e Ginevra grazie ai collegamenti da Milano, Napoli e Venezia. Per coloro che invece cercano la calda visione del mare anche durante l’inverno, le mete a disposizione durante i mesi freddi in arrivo grazie a easyJet sono tantissime: da Milano Malpensa, ad esempio, è possibile volare in una manciata di ore verso le bellezze esotiche di Tel Aviv, Marsa Alam e Sharm-el Sheikh, quest’ultima collegata anche con Napoli e Venezia. Per tutta la durata dell’inverno, inoltre, da Milano Malpensa easyJet offrirà collegamenti quotidiani con la vivace Marrakech, in aggiunta a quelli verso l’esplosiva e rigogliosa isola portoghese di Madeira”, afferma easyJet.

“Ma il Black Friday di b non si ferma qui. Non esiste infatti periodo migliore di quello invernale per partire alla scoperta di Rovaniemi, il paese delle meraviglie invernali per eccellenza dove visitare il villaggio di Babbo Natale, ammirare l’aurora boreale ed esplorare le candide foreste lapponi: fino a fine gennaio, infatti, la destinazione sarà raggiungibile da Milano Malpensa“, conclude easyJet.



(Ufficio Stampa easyJet)