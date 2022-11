News Brevi – 25.11.2022

DA WIZZ AIR UNA OFFERTA PER IL BLACK FRIDAY – Wizz Air informa: “Il giorno più atteso di novembre è finalmente arrivato e anche quest’anno Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile a livello globale, ha deciso di premiare tutti i suoi i clienti con un’incredibile promozione per continuare a volare a prezzi super vantaggiosi anche nel 2023. Dopo una settimana che si è già distinta per le sue incredibili offerte, in occasione del Black Friday, Wizz Air ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella e ha messo in palio 3 milioni di posti al 25% di sconto sul prezzo del biglietto per volare su una lista di voli selezionati. Questa offerta esclusiva, valida per viaggiare dal 9 gennaio al 1 aprile 2023, consentirà a tutti i passeggeri di scoprire le destinazioni più belle e più gettonate, in Italia e nel mondo, raggiungibili attraverso il network sempre più esteso della compagnia aerea. A conferma del continuo impegno della compagnia aerea per ottimizzare l’esperienza di viaggio di tutti i suoi clienti, Wizz Air da oggi la possibilità di usufruire anche di ulteriori promozioni sui siti dei suoi partner, per prenotare su booking.com con uno sconto fino al 40% o per noleggiare su rentalcars.com con uno sconto del 10%. Le offerte sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ. La Promozione è valida il 25 novembre 2022, dalle 00:00 alle 23:59 CET”.

25 NOVEMBRE: GLI AEROPORTI DI ALGHERO E OLBIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – Sogeaal – società di gestione dell’Aeroporto di Alghero e Geasar – società di gestione dell’Aeroporto di Olbia, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si “tingono di rosso”, proponendo una serie di iniziative volte a sottolineare l’importanza della sensibilizzazione contro qualsiasi forma di violenza, abuso e discriminazione. In particolare, nella giornata del 25 novembre lo staff dei due scali ha indossato un nastro rosso e distribuito ai passeggeri dei braccialetti, in segno di rifiuto alla violenza e di solidarietà verso le vittime. L’Aeroporto di Alghero ha inoltre portato avanti una serie di semplici ma efficaci azioni, grazie anche alla convinta e diffusa partecipazione degli operatori aeroportuali. In particolare, due simboli indiscussi della lotta contro la violenza sulle donne, una panchina rossa e delle scarpette rosse sono state posizionate, rispettivamente, all’interno dell’aerostazione e nel piazzale dell’Aeroporto di Alghero, quale segno di memoria per le donne vittime di violenza, nonché di speranza affinché il rifiuto della violenza possa diffondersi. Il soffitto dell’Aerostazione, inoltre, è stato illuminato di colore rosso e il personale Sogeaal ha scelto di posare con un simbolico segno rosso sulla guancia per dire no alla violenza; dagli scatti fotografici è stato realizzato un video, di forte impatto, trasmesso sui monitor e sui social dell’aeroporto. L’Aeroporto di Olbia ha confermato l’interesse dimostrato negli anni verso questo tema, integrando le varie iniziative di sensibilizzazione realizzate in passato con un video che ritrae gli operatori aeroportuali con in mano delle frasi tratte dal celebre monologo di Roberto Benigni dedicato alla donna e tratto da un passo del Talmud. Nella mattinata del 25 Novembre l’Aeroporto di Olbia ha accolto inoltre il Convegno “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 1999-2022″, organizzato da Asd Aps My Sportabilità, con la partecipazione dell’Associazione Prospettiva Donna. Gli Amministratori Delegati di Geasar e Sogeaal, Silvio Pippobello e Alberto Perini, hanno espresso un ringraziamento particolare a tutte le donne e a tutti gli uomini dei due scali per aver contribuito alla realizzazione di questa giornata dedicata a tutte le donne vittime di violenza e alle loro famiglie.

NORWEGIAN ESTENDE LA VALIDITA’ DEI CASHPOINTS – Norwegian sta estendendo la validità dei CashPoint a quei passeggeri che hanno scelto di riceverli come rimborso per i voli cancellati durante la pandemia nel 2020. I passeggeri ora hanno tempo fino alla fine del 2023 per spendere questi CashPoint. “Siamo lieti di annunciare che abbiamo esteso la validità di tutti i CashPoint assegnati ai viaggiatori che li hanno scelti come rimborso per i loro voli cancellati nel 2020. Sebbene abbiamo riscontrato che molti dei nostri passeggeri sono tornati ai precedenti schemi di viaggio, riconosciamo che non tutti avrebbero avuto la possibilità di utilizzare i propri CashPoint come avrebbero voluto. Ora i nostri passeggeri hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per spendere questi punti”, afferma Christoffer Sundby, EVP Sales, Marketing & Customer Care, Norwegian. “I viaggiatori possono prenotare il loro viaggio oggi e viaggiare quando e dove vogliono. I CashPoint possono essere utilizzati per pagare i biglietti aerei (parzialmente o per intero), il bagaglio registrato, le prenotazioni dei posti, i pasti prenotati in anticipo e altro ancora. Non ci sono restrizioni sul numero di posti disponibili per volo per coloro che desiderano utilizzare i punti guadagnati. Questo è il fulcro della popolarità del programma Reward e uno dei motivi principali per cui è stato votato più volte Loyalty Program of the Year in Europe & Africa. I CashPoint sono la valuta digitale di Norwegian. I membri di Norwegian Reward guadagnano CashPoint su voli, prenotazioni alberghiere, auto a noleggio e con altri partner di vendita al dettaglio, quindi li utilizzano per ottenere sconti sui loro futuri voli Norwegian. I clienti i cui CashPoint verranno estesi saranno contattati direttamente. Per tutti gli altri CashPoint valgono le normali condizioni”, afferma Norwegian.

ETIHAD AIRWAYS: LE PARTITE DELLA COPPA DEL MONDO IN DIRETTA A BORDO – Gli appassionati di calcio che volano con Etihad Airways durante la FIFA World Cup Qatar 2022™ possono guardare ogni partita in diretta a bordo mentre sono in volo sui canali di intrattenimento E-BOX di Etihad Sport 24 e Sport 24 Extra. Il servizio di TV in diretta è disponibile a bordo della flotta di aerei wide-body della compagnia aerea che collegano destinazioni in Europa, Nord America, Australia, Asia e Africa con il suo hub di Abu Dhabi. Gli ospiti che desiderano massimizzare la loro esperienza possono visitare etihad.com per visualizzare il programma completo delle partite. Per supportare il grande afflusso di viaggiatori nella regione, Etihad Airways ha aumentato la capacità di volo verso il Qatar e opera sei voli giornalieri tra Abu Dhabi e Doha fino al 18 dicembre 2022. “La trasmissione delle partite di calcio in diretta è un’estensione dell’ampia programmazione televisiva in diretta e dell’intrattenimento a bordo di Etihad. Molti tifosi di calcio provenienti da tutto il mondo voleranno nella regione per la prima volta e non vediamo l’ora di estendere la nostra rinomata ospitalità araba a questi ospiti”, ha dichiarato Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand and Marketing, Etihad Airways. Oltre al calcio in diretta, gli ospiti di Etihad possono anche vedere in streaming altri eventi sportivi internazionali come la National Basketball Association (NBA) e la National Football League (NFL). L’E-BOX di Etihad offre anche canali di notizie globali in diretta e gli ultimi film di Hollywood, Bollywood e altro ancora. Etihad Airways ha ricevuto il 2022 Passenger Choice Award for Best Entertainment in the Middle East dall’Airline Passenger Experience Association (APEX).

ANA: NUOVA IN-FLIGHT DISH OPTION SUI VOLI INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA), insieme alla società Chikaranomoto Holdings Co., Ltd., che gestisce il brand Ippudo, ha sviluppato un plant-based ramen noodles “Pla-ton”, come in-flight dish option sui voli internazionali ANA. Il piatto sarà offerto in First Class e Business Class sulle tratte di lungo e medio raggio (alcune escluse) a partire dal 1° dicembre 2022. “L’ippudo è un alimento base giapponese e vogliamo che i nostri passeggeri sperimentino un assaggio del Giappone indipendentemente dalle esigenze dietetiche o dalle preferenze culinarie”, ha dichiarato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “Continueremo a innovare nuovi piatti a bordo, in modo che ogni passeggero possa godere di un’esperienza di volo confortevole e gustosa”.

SAAB: CONTRATTO CON LA POLONIA PER DUE SIGN ALINTELLIGENCE SHIPS – Saab ha firmato oggi un contratto con la Polish State Treasury Armament Agency per la progettazione, la produzione e il supporto di due navi per Signal Intelligence (SIGINT) per la Polonia. Il valore totale dell’ordine corrisponde a circa 620 milioni di euro con consegne previste nel 2027. L’ordine dovrebbe essere registrato da Saab entro la fine dell’anno. Una nave SIGINT viene utilizzata per supportare l’acquisizione di dati di intelligence attraverso l’intero spettro delle capacità di intelligence navale.