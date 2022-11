News Brevi – 26.11.2022

CONDOR RIPRENDE I VOLI PER GRENADA E TOBAGO – Domenica 20 novembre 2022 Condor ha ripreso i collegamenti con Grenada e Tobago. “Una volta alla settimana, la compagnia porta i vacanzieri verso le due destinazioni nel Mar dei Caraibi. Da Francoforte, il primo volo va direttamente a Grenada e, dopo uno scalo, prosegue per Tobago. Condor ha volato per l’ultima volta regolarmente verso le due destinazioni due anni fa. Grenada è particolarmente conosciuta come l’isola delle spezie, poiché è tra i principali produttori di noce moscata, cannella, zenzero e chiodi di garofano. Oltre alle piantagioni, gli ospiti troveranno splendide spiagge. Spiagge da libro illustrato attendono gli ospiti anche a Tobago”, afferma Condor.

LEONARDO SIGLA PARTNERSHIP CON DALLARA – Leonardo e Dallara, leader mondiale nella progettazione di auto da competizione e vetture ad alte prestazioni, estendono gli ambiti della loro collaborazione attraverso la firma di un Memorandum of Understanding finalizzato ad accelerare l’evoluzione dei processi di progettazione e produzione di parti in materiale composito, destinate alle piattaforme aeronautiche di Leonardo, e lo sviluppo di capacità di simulazione, fondamentali per l’evoluzione dei propri prodotti. L’accordo, siglato dal CEO di Leonardo, Alessandro Profumo, e dall’Amministratore Delegato di Dallara, Andrea Pontremoli, darà l’avvio a future progettualità congiunte che si inseriranno tra le iniziative finalizzate all’innovazione nei settori Advanced Materials e Digital Twin and Advanced Simulation, sulle quali Leonardo da tempo investe in modo significativo sia attraverso lo sviluppo del network dei Leonardo Lab, rete di 11 laboratori interconnessa con università, politecnici, centri di ricerca e imprese partner, per creare un ecosistema dell’innovazione in costante evoluzione – sia attraverso le Divisioni. La Partnership con Dallara si inserisce quindi nell’impegno di Leonardo per la promozione di un ecosistema innovativo focalizzato sullo sviluppo di filoni tecnologici trasversali secondo la direttrice, Master the New del piano strategico di crescita Be Tomorrow 2030, che viene attuata appunto anche grazie alla collaborazione con realtà industriali terze che mostrino tratti di complementarietà nell’approccio tecnologico all’evoluzione dei rispettivi business. Leonardo, grazie al potenziamento delle attività in partnership strategiche, si caratterizza come player in grado di guidare l’innovazione creando nuove tecnologie e nuovi mercati high tech per rispondere alle sfide poste dalla crescente complessità dell’era digitale, incrementando la propria competitività di lungo periodo in una logica di sostenibilità.

LEONARDO PUBBLICA IL DOCUMENTO SUSTAINABILITY IN ACTION – Leonardo pubblica il documento Sustainability in Action, nel quale presenta la visione e l’impegno dell’azienda per la Sostenibilità – elemento chiave del Piano Strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030 – e pone l’accento sul ruolo che le soluzioni tecnologiche del Gruppo svolgono per favorire la transizione sostenibile. “Un’overview della strategia perseguita per tradurre “in azione” gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda. La strategia ESG (Environmental, Social, Governance) di Leonardo coinvolge tutta la catena del valore, seguendo la rotta tracciata dagli obiettivi (SDG) dell’Agenda ONU 2030, già parte integrante del Piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030. La sostenibilità rappresenta una leva di competitività da perseguire per attuare una trasformazione di lungo periodo, adottando un modello che risponde a una logica di integrazione col business, realizzata seguendo i pilastri del framework indicato dal World Economic Forum: People, Planet, Prosperity e Governance. Le priorità strategiche individuate da Leonardo, frutto anche del dialogo costante con i propri stakeholder, definiscono un set di obiettivi che mirano a: attrarre e promuovere talenti; ridurre il consumo di energia, le emissioni di CO2 e gli impatti ambientali; sviluppare la catena di fornitura, rafforzando la digitalizzazione; promuovere un modello di business responsabile. Un impegno che si concretizza anche attraverso i 100 progetti del Piano di Sostenibilità dell’Azienda”, afferma Leonardo.

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURA IL 128° CORSO AUPC/AUNC – Si è svolta lunedì 21 novembre 2022, presso il Parlatorio Allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la cerimonia di giuramento individuale di 9 Sergenti Piloti di Complemento e 2 Sergenti Navigatori di Complemento, appartenenti al 128° Corso AUPC/AUNC. I neo Sergenti hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali. Il 128° Corso AUPC/AUNC, è stato incorporato in Forza Armata il 27 aprile 2022 presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e ultimate le iniziali attività, ha proseguito il proprio iter formativo presso il 70° Stormo di Latina dove i piloti hanno conseguito il BPA (Brevetto di Pilota d’Aeroplano) e i navigatori hanno conseguito il BNA (Brevetto di Navigatore di Aeroplano) sul velivolo SF.260EA (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: IL CENTAURO II PRIMO CLASSIFICATO NELLA SELEZIONE IN BRASILE – Leonardo informa: “L’Esercito brasiliano, tramite il Comando Logistico (COLOG) / Diretoria de Material (DMat), ha selezionato il sistema Centauro II 120 mm della Società Consortile Iveco – Oto Melara (CIO) come primo classificato nell’ambito del processo di acquisizione Viatura Blindada de Cavalaria Média Sobre Rodas (VBC Cav – MSR 8×8). Il veicolo blindato Centauro II è un sistema ruotato 8×8 dotato di armamento da 120 mm che rappresenta un’eccellenza nel suo campo in termini di potenza, osservazione, mobilità, ergonomia, condotta di tiro, comunicazione e protezione dell’equipaggio”.