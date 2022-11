News Brevi – 28.11.2022

ITA AIRWAYS PROLUNGA L’OPERATIVO ROMA-MALE’ FINO A PASQUA – ITA Airways informa di avere prolungato l’operativo del nuovo volo Roma Fiumicino – Malè, Maldive fino al 15 aprile 2023. Il nuovo volo Roma Fiumicino – Malè sarà operato dal prossimo 17 dicembre. La clientela della Compagnia di bandiera potrà così scegliere le Maldive come meta preferita anche per le vacanze di Pasqua 2023. E’ possibile acquistare il nuovo volo ITA Airways su tutti i canali vendita call center, sito ita-airways.com e presso le agenzie di viaggio.

WIZZ AIR LANCIA IL CYBER MONDAY – Wizz Air informa: “A chiusura di una ricca settimana di sconti, Wizz Air ha deciso di regalare un’altra imperdibile offerta a tutti i passeggeri in partenza tra il 9 gennaio e il 30 giugno 2023. In occasione del suo Cyber Monday, Wizz Air dà a tutti i possessori dell’app WIZZ la possibilità di usufruire di un imperdibile 20% di sconto sul prezzo del biglietto per volare su una lista di voli selezionati in Italia e nel mondo. Ma c’è di più Tutti i passeggeri potranno anche beneficiare di un ulteriore 20% di sconto per aggiungere alla loro prenotazione il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri avranno un ulteriore livello di protezione e potranno scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo. Le offerte sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ. La Promozione 1 è valida il 28 novembre 2022, dalle 00:00 alle 23:59. La Promozione 1 prevede uno sconto del 20%. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% è valido per alcuni voli disponibili tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, dal 9 gennaio al 30 giugno 2023. La Promozione 1 si applica solo alle prenotazioni effettuate tramite l’app mobile WIZZ. La Promozione 2 è valida il 28 novembre 2022 dalle ore 00:00 alle 23:59 CET. La Promozione 2 si riferisce al 20% di sconto per WIZZ Flex. Lo sconto del 20% si applica al servizio WIZZ Flex acquistato tramite l’app mobile WIZZ unitamente alla tariffa Basic per volo e per passeggero. Lo sconto del 20% è valido su alcuni voli disponibili tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale 2. Il periodo di viaggio è limitato, dal 9 gennaio al 30 giugno 2023”.

ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE IMPEGNATO NEL RECUPERO E NEL TRASPORTO D’URGENZA DI UN PASSEGGERO DA UNA NAVE TRAGHETTO – Domenica 27 novembre, un elicottero HH-139B dell’85° Centro C.S.A.R. del 15° Stormo di stanza a Pratica di Mare è intervenuto per prestare soccorso ad un passeggero che, durante la navigazione a bordo di una nave traghetto “Venezia”, è stato colto da un malore. L’intervento dell’aeromobile militare, decollato intorno 17:30 dall’Aeroporto di Capodichino si è reso necessario per permettere al paziente di poter raggiungere il più vicino ospedale nel più breve tempo possibile. Raggiunta la nave, che in quel momento stava transitando a largo del golfo di Napoli, l’equipaggio si è attivato immediatamente garantendo l’imbarco immediato del paziente attraverso l’utilizzo del verricello. Atterrati intorno le 18:20 all’Ospedale del Mare di Napoli, l’uomo è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario. L’elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Capodichino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il trasporto di ieri è stato richiesto dal Maritime Rescue Coordination Center della Guardia Costiera di Roma ed è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre (RCC), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali che supervisiona e coordina anche tipologie di missioni come il trasporto sanitario d’urgenza. L’85° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche difficoltose (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FRANA ISCHIA: TRE ADULTI E DUE BAMBINI PORTATI IN SALVO DA UN ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE – A seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito l’Isola di Ischia, anche l’Aeronautica Militare è intervenuta per supportare le ricerche e contribuire a soccorrere i cittadini rimasti isolati a causa della violenta frana che ha colpito Casamicciola. In particolare, un elicottero HH-139B dell’85° Centro CSAR del 15° Stormo è stato attivato per l’individuazione ed il successivo salvataggio di cinque persone – tre adulti e due bambini – rimaste isolate all’interno di un agriturismo. Nonostante il luogo impervio ed il forte vento presente in zona, le persone portate in salvo sono state recuperate con il verricello dell’elicottero e sono state trasportate alla piazzola di atterraggio a Casamicciola. L’elicottero dell’Aeronautica Militare che è intervenuto fa parte del contingente di soccorso messo a disposizione ieri dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, tutte le operazioni sono coordinate dal Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa. L’85° Centro CSAR è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce ogni singolo giorno dell’anno la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, e concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7.300 persone in pericolo di vita. Il 15° Stormo opera alle dipendenze del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS) del Comando Squadra Aerea (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS RIPRENDE I VOLI PER TAIF – Qatar Airways annuncia che riprenderà i servizi per Taif a partire dal 3 gennaio 2023 con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato). Questa è la sesta destinazione della compagnia in Arabia Saudita. La ripresa dei servizi consentirà ai passeggeri che volano da e per Taif di beneficiare dell’ampia rete internazionale della compagnia aerea in tutta l’Asia, l’Africa, l’Europa e le Americhe attraverso l’Hamad International Airport. Il volo Qatar Airways QR1206 partirà dall’Hamad International Airport alle 07:40 e arriverà alle 10:10 al Taif International Airport. Il volo Qatar Airways QR1207 partirà dal Taif International Airport alle 11:10 e arriverà all’Hamad International Airport alle 13:20. Qatar Airways opera attualmente due voli giornalieri da Riyadh, quattro voli giornalieri da Jeddah, due voli giornalieri da Medina, cinque voli giornalieri da Dammam e un volo giornaliero da Qassim. Qatar Airways ha recentemente annunciato che il Privilege Club ha adottato ufficialmente gli Avios come valuta premio, aprendo nuove opportunità per i membri che viaggiano attraverso l’ampio network della compagnia aerea. L’Hamad International Airport (HIA), classificato come “Best Airport in the World” per il secondo anno consecutivo agli SKYTRAX World Airport Awards 2022, si prepara ad accogliere 58 milioni di passeggeri all’anno. Qatar Airways è stata recentemente annunciata come ‘Airline of the Year’ ai 2022 World Airline Awards di Skytrax. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

PRESIDENTE ENAC ALL’INAUGURAZIONE TRATTA M4 CHE COLLEGA LA CITTA’ DI MILANO A LINATE – ENAC informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e con il Governatore della Regione Lombardia Fontana, il Sindaco di Milano Sala, l’AD Webuild Salini, il Sottosegretario Morelli, il Prefetto di Milano Saccone, era presente alla cerimonia di inaugurazione della tratta della M4 che collega l’aeroporto di Linate con la città di Milano. Prosegue il percorso verso l’integrazione intermodale tra aria e terra per rendere sempre più agevole la mobilità di tutti i cittadini”.

LOCKHEED MARTIN FORNIRA’ CYBER TRAINING A 17.000 MEMBRI CIVILI DELL’U.S. ARMY – Lockheed Martin sosterrà cyber readiness and training per un massimo di 17.000 membri del personale informatico civile dell’esercito statunitense nell’ambito di un altro Transaction Agreement assegnato dall’esercito. L’ultima soluzione di gestione informatica di Lockheed Martin, Mission Readiness & Reporting (MR2), consentirà all’esercito di identificare, coltivare, valutare e addestrare i dipendenti civili dell’esercito in base alle capacità individuali e in conformità con il DoD Cyber Workforce Framework.

LOCKHEED MARTIN: ADVANCED 5G.MIL® CAPABILITIES SU FGLIGHT READY HARDWARE – Lockheed Martin, in collaborazione con Intel, ha realizzato una novità assoluta nel settore integrando con successo un 5G Core e una Open Radio Access Network (O-RAN) nella 5G.MIL® Hybrid Base Station (HBS) di Lockheed Martin, fornendo un dominio decisivo delle informazioni agli operatori in tutti i domini. Integrando l’architettura di riferimento FlexRAN di Intel e i processori scalabili Intel Xeon in uno chassis tattico 3U, Lockheed Martin ha implementato open system communications gateway capabilities su flyable hardware utilizzando un’architettura di sistema aperta modulare consolidata e standard commerciali 5G. Lavorare all’interno di una famiglia di architetture aperte comuni assicura che i prodotti e le soluzioni siano pronti per il drop-in senza vincoli del fornitore.