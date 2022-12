Airbus e il CERN collaborano su superconducting technologies per l’aviazione pulita del futuro 

Airbus UpNext, società interamente controllata da Airbus, e il CERN, il Laboratorio europeo di fisica delle particelle, stanno lanciando un progetto per valutare come la superconduttività possa contribuire alla decarbonizzazione dei futuri aircraft systems. Il Super-Conductor for Aviation with Low Emissions (SCALE) demonstrator mira a promuovere l’adattamento e l’adozione di superconducting technologies in airborne electrical distribution systems.

“Nella sua ricerca, il CERN spinge i limiti della scienza e dell’ingegneria e collabora con l’industria per consentire l’innovazione, con un impatto ambientale positivo”, ha dichiarato Raphael Bello, CERN’s Director of Finance and Human Resources. “Le nostre tecnologie hanno il potenziale per essere adattate alle esigenze delle future soluzioni di mobilità e trasporto pulito, come dimostra questo accordo con Airbus. Questa partnership è solo un primo passo nel nostro percorso con il leader europeo dell’aviazione e dimostra quanto apprezziamo l’eccellenza dell’industria dei nostri Stati Membri”.

“Il nostro ruolo in Airbus UpNext è quello di esplorare il pieno potenziale delle tecnologie applicate agli aereomobili del futuro e di collaborare con i leader mondiali per prepararsi a questo futuro. La collaborazione con un istituto di ricerca leader come il CERN, che ha portato al mondo alcune delle più importanti scoperte nel campo della fisica fondamentale, contribuirà a spingere i confini della ricerca in clean aerospace, mentre lavoriamo per rendere l’aviazione sostenibile una realtà”, ha dichiarato Sandra Bour-Schaeffer, CEO Airbus UpNext. “Stiamo già sviluppando un superconductivity demonstrator chiamato ASCEND (Advanced superconducting and Cryogenic Experimental powertraiN Demonstrator) per studiare la fattibilità di questa tecnologia per electric and hybrid aircraft. Combinare le conoscenze ottenute dal nostro dimostratore e le capacità uniche del CERN nel campo dei superconduttori costituisce una partnership naturale”.

“Lo SCALE demonstrator combina l’esperienza del CERN nelle tecnologie superconduttive con le capacità di Airbus UpNext nella progettazione e produzione di aeromobili innovativi. I primi risultati sono attesi per la fine del 2023. Si tratta del primo passo di una collaborazione a lungo termine che aprirà la strada alla distribuzione di superconducting power distribution for aircraft. L’iniziativa mira a sviluppare e testare in condizioni di laboratorio un optimised generic superconductor cryogenic (~500kW) powertrain entro la fine del 2025. SCALE sarà progettato, costruito e testato dal CERN utilizzando le specifiche di Airbus UpNext e la tecnologia del CERN. Il dimostratore consiste in un DC link (cable and cryostat) con due conduttori di corrente. Il cooling system è basato sull’elio gassoso”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: CERN – Airbus)