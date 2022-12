Leonardo: Bristow ordina sei elicotteri AW139 per il programma di ricerca e soccorso “UKSAR2G” del Regno Unito

Leonardo ha annunciato oggi che Bristow Group Inc. ha firmato un contratto per l’acquisto di sei elicotteri AW139 a supporto del programma di ricerca e soccorso “UKSAR2G” della Guardia Costiera del Regno Unito (Maritime and Coastguard Agency – MCA). Questi aeromobili, le cui consegne cominceranno nel 2023 e saranno completate nel 2024, si aggiungeranno all’attuale flotta di nove elicotteri AW189 SAR (Search and Rescue) nell’ambito del programma UKSAR2G.

“I sei AW139 saranno caratterizzati dalle più recenti novità introdotte su questo modello di elicottero, per quanto riguarda tecnologia e capacità di missione, tra cui un peso massimo al decollo di 7 tonnellate e l’ultimo standard dell’avionica integrata Honeywell Primus Epic (definito Fase 8), che comprende la Visione Sintetica Avanzata, mappe 2D migliorate e la possibilità di caricamento dati wireless, offrendo ancora maggiori capacità ogni tempo ed efficacia operativa. Inoltre, questi AW139 saranno dotati anche di un sistema di protezione dalla formazione di ghiaccio per accrescere ulteriormente le capacità di missione in condizioni meteorologiche avverse. Questa nuova flotta di elicotteri AW139 per compiti di ricerca e salvataggio beneficerà del nuovo programma globale di servizi di assistenza tecnica a lungo termine precedentemente siglato da Leonardo e Bristow per la sua flotta. L’operatore, in collaborazione con Nova Systems, effettuerà sugli elicotteri, una volta consegnati, un’integrazione del sistema di missione, garantendo in questo modo un coinvolgimento ancora maggiore delle industrie del Regno Unito nel programma”, afferma Leonardo.

Gian Piero Cutillo, MD di Leonardo Elicotteri, ha dichiarato: “Quest’ultimo passo, a supporto di un partner fondamentale come Bristow chiamato a soddisfare le esigenze di un utente finale tanto importante, è un’ulteriore testimonianza delle eccezionali capacità dell’AW139, l’elicottero di maggior successo a livello mondiale e selezionato dai principali operatori come il modello di riferimento nella categoria per missioni SAR. L’AW139 integra perfettamente le capacità SAR a medio e lungo raggio dell’AW189, offrendo prestazioni senza precedenti in missioni combinate. Siamo orgogliosi di continuare a fornire il nostro contributo alla partnership con MCA attraverso questo elicottero, la sua tecnologia e le soluzioni a supporto, a beneficio di tutte le comunità che l’AW139 andrà a servire nel Regno Unito”.

“Bristow, partner di Leonardo da oltre 26 anni, ha una flotta composta da un’ampia gamma di modelli, tra cui il monomotore AW119, il bimotore leggero AW109, il bimotore di classe intermedia AW139 e il bimotore di classe ‘super medum’ AW189. La flotta Bristow di elicotteri Leonardo, con l’arrivo di questi ultimi sei AW139, arriverà a quasi 100 unità. Gli elicotteri Leonardo di Bristow hanno portato a termine con successo diversi tipi di missione, come trasporto offshore a supporto dell’industria energetica, ricerca e soccorso e servizio medico di emergenza nelle Americhe, in Europa, in Africa e in Australasia.

Con più di 1.100 elicotteri in servizio, oltre 280 clienti in quasi 90 nazioni e oltre 3,3 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi dalla sua certificazione nel 2004, l’AW139 si è dimostrato estremamente efficace anche per le missioni di ricerca e salvataggio. Quasi 400 elicotteri AW139 di operatori militari, di pubblica utilità e civili svolgono in tutto il mondo operazioni di emergenza e di soccorso in caso di calamità naturali, avendo registrato fino ad oggi più di 900.000 ore di volo. Elevate prestazioni, spazio in cabina ai vertici della categoria, i più recenti standard di sicurezza e di certificazione (in alcuni casi persino superati), capacità di navigazione avanzata, moderna tecnologia/avionica per la missione, straordinaria versatilità e alto livello di personalizzazione (con oltre 1.000 kit certificati per tutte le applicazioni) hanno fortemente contribuito a determinare l’ineguagliabile capacità di missione dell’AW139 per salvare vite umane”, conclude Leonardo

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Bristow Group – Leonardo)