Aer Lingus annuncia due nuove rotte estive: Olbia e Brindisi

Aer Lingus informa: “Aer Lingus ha annunciato un’eccezionale programmazione estiva per il 2023 con voli verso 53 destinazioni europee dall’Irlanda, comprese tre nuove rotte estive che collegano Dublino con Olbia, Brindisi e Kos (Grecia).

Con oltre 2,25 milioni di posti transatlantici, Aer Lingus offre la più estesa programmazione estiva di sempre verso il Nord America. La prossima estate la compagnia aerea opererà 15 rotte dall’Irlanda, tra cui Cleveland per la prima volta e il ritorno di Hartford, nel Connecticut. Inoltre, opererà due rotte transatlantiche dirette da Manchester per JFK e Orlando.

Con un consistente aumento della capacità, l’operativo estivo 2023 testimonia la notevole ripresa dei viaggi turistici e la crescente domanda di destinazioni europee soleggiate, in particolare del Mediterraneo”.

“Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con 9 aeroporti italiani: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali).

Aer Lingus opererà voli bisettimanali per Olbia e Kos a partire dal mese di maggio e per Brindisi a partire dal mese di giugno.

Con 2,25 milioni di posti disponibili per l’estate 2023, Aer Lingus offre la più ampia programmazione di sempre attraverso l’Atlantico. Durante l’alta stagione Aer Lingus impiegherà l’intera flotta di Airbus A330 e A321neo LR sull’Atlantico, consentendo ad Aer Lingus di offrire il 20% di posti in più dall’Irlanda al Nord America, rispetto al 2019.

Durante l’alta stagione la compagnia opererà due voli giornalieri verso le destinazioni più gettonate come Boston, New York JFK, Chicago e Washington DC; la nuova rotta per Cleveland, in Ohio, inizierà a maggio; e i voli per Hartford, nel Connecticut, riprenderanno nel mese di marzo per la prima volta dopo la pandemia. Aer Lingus la prossima estate opererà dall’Irlanda un totale di 15 rotte nordamericane”, prosegue Aer Lingus.

Susanne Carberry, Chief Customer Officer di Aer Lingus, ha commentato la programmazione estiva per il 2023: “La domanda di destinazioni europee soleggiate è ai massimi storici dopo la pandemia e per questo Aer Lingus è lieta di annunciare un aumento della capacità sulle rotte più gettonate della programmazione estiva. Offriamo tre nuove destinazioni molto interessanti a tariffe vantaggiose – Olbia, Brindisi e Kos (Grecia) – che i nostri clienti desiderano sicuramente esplorare quest’estate. Riscontriamo grande interesse per i viaggi e per questo la nostra ambiziosa espansione in Nord America prosegue con la partenza dei servizi per Cleveland e Hartford, un’offerta da record con ben 2,25 milioni di posti transatlantici”.

(Ufficio Stampa Aer Lingus – Photo Credits: Aer Lingus)